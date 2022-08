DIICOT a închis un festival de muzică electronică din Harghita! Participanți filmați când încearcă să fugă în pădure!

Polițiștii împreună cu procurorii DIICOT au descins vineri la un festival de muzică electronică, din județul Harghita, localitatea Gălăuțaș. Au depistat mai multe tipuri de droguri, care au fost confiscate de la 15 persoane.

La sosirea oamenilor legii la fața locului, unii participanți au fugit în pădurea din apropiere, de teamă. Români și străini au fost depistați consumând substanțe halucinogene.

” (…) Polițiștii harghiteni, sprijiniți de colegi jandarmi și procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Harghita, le-au dat deșteptarea poate un pic mai devreme decât și-ar fi dorit “festivalierii”.

Unii au fost ascultători și au rămas pe burtă, alții, mai vioi, au încercat să scape în pădurea din apropiere…(…)

8 persoane (cetățeni români și străini), au fost prinse în flagrant, implicate în traficul și consumul de droguri, iar asupra altor 15 persoane au fost găsite substanțe halucinogene”, a transmis Ministerul Afacerilor Interne (MAI),

Ce droguri s-au confiscat în urma perchezițiilor

În urma percheziției, s-au confiscat o serie de droguri, printre care cocaină, cannabis sau obiecte utilizate pentru traficul și consumul subtanțelor interzise. MAI a detaliat lista integrală a ”bunurilor” găsite la tinerii prezenți la eveniment.

”-muguri de cannabis;

-timbre LSD,;

-substanță pulverulentă (posibil amfetamină), comprimate ecstasy;

-ketamină;

-cannabis;

-comprimate de diazepam;

-comprimate de diferite culori și forme;

-hașiș;

-o cultură indoor de ciuperci halucinogene;

-cocaină;

-țigarete confecționate artizanal cu cannabis;

-obiecte utilizate la traficul și consumul de droguri (grindere, minicântare electronice de mare precizie, pipe, vaporizatoare, pliculețe, seringi, diferite obiecte folosite pentru prizare)”, a mai informat MAI.

S-a demarat o anchetă de amploare în acest caz. DIICOT a transmis, tot într-un comunicat de presă, și faptul că s-au întocmit dosare penale.

Se efectuează cercetări, sub acuzația săvârșirii infracțiunilor de trafic de droguri de risc și mare risc, dar și de deținere a astfelor de substanțe fără drept.

Au fost înregistrate dosare penale in care se efectuează cercetări sub aspectul sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de droguri de risc şi mare risc şi deţinere de droguri de risc şi mare risc, fără drept, pentru consum propriu”, se mai menţionează în comunicatul DIICOT.