DIICOT apelează la experți independenți în dosarul Nordis. Unde au dispărut banii și în ce stadiu a ajuns ancheta

DIICOT se pregătește să tragă ultimele concluzii în dosarul Nordis, dar asta nu înseamnă că suspecții din dosar vor fi trimiși imediat în judecată
Daniel Coltuc
07.05.2026 | 09:45
Laura Vicol, fost deputat PSD, este vizată în dosarul Nordis alături de soțul ei, Vladimir Ciorbă / Foto: Octav Ganea, Inquam Photos
Dosarul Nordis intră pe ultima sută de metri la DIICOT. Procurorii au finalizat etapa strângerilor de probe, au audiat martorii, dar mai au de parcurs ultima și cea mai importantă etapă înainte de întocmirea rechizitoriului. Pentru acest lucru, procurorii au angajat experți care să studieze fluxurile de bani din cadrul grupului Nordis în ultimii ani.

DIICOT a cerut raport de expertiză în cazul milioanelor sifonate de la Nordis

Laura Vicol, Vladimir Ciorbă, administratorii companiilor din grupul Nordis, precum și alte persoane implicate în schema de delapidare sunt vizați de dosarul Nordis, acolo unde prejudiciul calculat inițial de procurori depășește 71 de milioane de euro. Acuzațiile DIICOT se referă la infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani și înșelăciune. Doar că cifrele înaintate de DIICOT în momentul reținerii suspecților trebuie avizate de specialiști independenți.

FANATIK a aflat că, la data de 8 aprilie 2026, DIICOT a emis o ordonanță privind efectuarea unei expertize judiciare complexe pentru perioada 1 ianuarie 2019 – 1 februarie 2025. Expertiza vizează mai multe obiective:

  • Determinarea valorii totale a sumelor încasate de societățile din grupul Nordis de la clienți
  • Modul de înregistrare contabilă și tratamentul fiscal al acestora (inclusiv TVA)
  • Existența și justificarea operațiunilor economico-financiare intra-grup și cu persoane afiliate
  • Circuitele financiare și destinația finală a fondurilor
  • Efectele fiscale și bugetare ale operațiunilor analizate.

Cine achită expertiza DIICOT în dosarul Nordis

Expertiza urmează să fie realizată de experți judiciari desemnați, iar onorariul va fi suportat integral de către DIICOT. În cazul în care dosarul se va încheia cu condamnarea suspecților, aceștia urmează să ”deconteze” costurile.

La data de 16 aprilie 2026, procurorii DIICOT au adus la cunoștința suspecților din dosar că a fost dispusă expertiza și că au dreptul de a formula obiecțiuni sau de a solicita desemnarea unui expert-parte. Acest drept a fost limitat la 25 de zile pentru exercitarea lor.

Expertiza reprezintă una dintre cele mai puternice probe în dosarele economice. Pe baza acesteia se poate stabili dacă în dosar există evaziune fiscală, înșelăciune, delapidare sau alte infracțiuni economice.

Cât de important este raportul experților în dosarul Nordis

Practic, procurorii verifică „pe cifre” dacă există fraudă și unde s-au dus banii. Procedura este realizată de experți independenți care vor analiza în detaliu toate fluxurile de bani din grupul Nordis (2019–2025). După ce va fi finalizată, expertiza se transformă în probă din dosar, suficient de puternică încât să reziste în instanță.

În general, în dosarele economice mari, expertiza apare în faza finală de urmărire penală. Mai întâi se strâng probele brute, respectiv: contracte, facturi, extrase bancare.

În cazul Nordis vorbim despre o cantitate uriașă de date, cu mii sau zeci de mii de documente. Organizarea și analizarea lor poate dura luni bune, poate chiar și un an. Abia ulterior, procurorul poate întocmi rechizitoriul și poate trimite dosarul în instanță.

400 de volume cu date în cazul instrumentat de procurori

Până în prezent, ancheta Nordis a ajuns la 400 de volume, ceea ce reprezintă un număr uriaș de probe administrate. Au fost audiate peste 2.000 de persoane, din care mai mult de 600 sunt părți vătămate.

Peste 230 de dispozitive electronice, cum ar fi servere de mare capacitate, laptopuri și telefoane, au fost ridicate de la suspecți și supuse perchezițiilor informatice.

De asemenea, multe dintre bunurile grupului Nordis au rămas sub sechestru asigurator, valoarea lor totală fiind de aproximativ 75 de milioane de euro.

Ca urmare a scandalului, a intrat în vigoare Legea nr. 207/2025, care protejează cumpărătorii prin limitarea avansurilor la maximum 5% și impune dezvoltatorilor obligația de a înregistra promisiunile de vânzare în Cartea Funciară înainte de a încasa sume mari de bani. Firmele din grupul Nordis se află în procedură de insolvență sub supravegherea administratorului judiciar.

Daniel Coltuc este redactor pe zonele de Actualitate/Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Cotidianul, apoi a coordonat departamentul Monden al ziarului Libertatea.
