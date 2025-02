DIICOT joacă tare. Laura Vicol riscă un nou dosar: ce au descoperit procurorii în declarația de avere a fostei deputate

Procurorii DIICOT susțin că au identificat mai multe neconcordanțe între declarația de avere a fostei deputate Laura Vicol și veniturile sale reale. Astfel, soția șefului de la Nordis s-ar putea trezi cu un nou dosar penal, pentru fals în declarații.

Laura Vicol ar fi încasat de la persoane fizice mai mulți bani decât a scris în declarația de avere. , iar banii provin, de fapt, din conturile Nordis Management sau ale altor companii ”de casă”.

Un exemplu în acest sens este declarația de avere publicată de Laura Vicol în anul 2020, în care apar două împrumuturi de la un anume IGM. Ivan George Marian este unul dintre inculpații din dosarul Nordis, acuzat de , complicitate la spălare de bani și complicitate la evaziune fiscală.

Potrivit DIICOT, Ivan George Marian a fost introdus ca asociat al Nordis Management SRL pentru diferite perioade de timp. În realitate, acesta figura doar scriptic, neavând nicio putere decizională.

”Principala sarcină în cadrul grupului o reprezintă gestionarea conturilor bancare ale mamei sale, Ivan Maria (o interfață pentru mai multe societăți din cadrul grupului), respectiv retragerea de la A.T.M.-uri a sumelor de bani direcționate de grupare în conturile acesteia”, se arată în referatul DIICOT.

Anchetatorii arată că Laura Vicol a declarat că a împrumutat de la acesta 150.000 de euro și 1.774.000 de lei, însă suma reală identificată de procurori este de 5.929.000 de lei.

DIICOT mai spune că Vicol ar fi restituit doar suma de 1.595.000 de lei cu explicația ”retur împrumut Ivan George”, iar cu privire la restul sumelor de bani încasate nu există explicații.

”Trebuie precizat că banii transferați de Ivan Maria în conturile numitei Vicol-Ciorbă Laura-Cătălina, au ca sursă încasări de la societățile NORDIS MANAGEMENT SRL și CONSTROM REAL ESTATE MANAGEMENT SRL”, mai susțin anchetatorii.

Constrom Real Estate Management SRL este o firmă înființată de Laura Vicol în 2017 și deținută, în acte, de un cetățean moldovean, Reznic Ivan, despre care DIICOT spune că nu a intrat niciodată pe teritoriul României.

Cele două împrumuturi apar și în declarațiile de avere ulterioare, ”doar cu 650.000 de lei mai puțin decât suma declarată inițial”, în discrepanță cu sumele reale încasate în cont.

Pe de altă parte, procurorii susțin că din declarațiile de avere lipsesc sume pe care Laura Vicol le-a tranzacționat prin cont. Astfel, la data de 6 mai 2020, fosta deputată a primit 100.000 de lei de la un anume Șaitoș Bogdan Adalbert, pe care i-a returnat la data de 13 mai 2020.

”Aceleași aspecte se constată și în cazul transferului către numitul Radu Dorin, care în perioada 08.11.2019 -20.05.2021 a încasat în conturile sale suma de 40.000 USD cu explicația ”restituire împrumut”, iar în data de 22.05.2020 suma de 5.000 euro cu explicația ”restituire parțială împrumut”, deși acest împrumutul acordat de Radu Dorin nu a fost consemnat nici în declarația de avere din decembrie 2020 și nici ulterior, la rubrica „V. Datorii” -creditor, neexistând înscrisă nicio mențiune”, mai spun procurorii.

DIICOT arată că Nordis Management SRL i-a virat Laurei Vicol sume în cuantum total de 2.870.550 de lei, cu justificări precum ”avans” sau ”salarii”, precum și 1.295.000 de lei de la Lampp Building Project SRL, cu aceleași explicații.

Problema e că Laura Vicol nu a fost angajată ale acestor societăți, iar sumele nu se regăsesc în declarațiile de avere, mai susține DIICOT.

Infracțiunea de fals în declarații se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani, sau cu amendă.

Toate caracteristicile tranzacțiilor identificate cu privire la inculpată (multitudinea de operațiuni de încasări – sute de operațiuni) în conturile personale, direct sau indirect prin persoanele interpuse Ivna Maria, Ciorbă Gheorghe, etc.; perioada îndelungată a acestor tranzacții care coincide cu perioada infracțională a grupului (2018-2024); persoanele prin intermediul cărora încasează sume de bani; calitatea acesteia de asociat în cadrul HATHOR TRADING ESTATE S.R.L. și CAR STUDIO DETAILING S.R.L. în conturile cărora au fost încasate sume foarte mari de bani, calitate la care a renunțat prin cesionarea părților sociale către Ciorbă Gheorghe la finele anului 2024 și începutul anului 2025; contradicțiile majore între declarațiile oferite unităților bancare care au întocmit rapoarte de tranzacții suspecte (folosirea sumelor de bani pentru achiziția de materiale pentru șantierele NORDIS, a se vedea Raiffeisen Bank, vol. 166, fil. 141-153) și modul în care a folosit acești bani exclusiv în interes personal (achiziții produse de lux sau stingerea unor datorii); profesia de bază a acesteia – avocat specializat îndrept penal care se presupune că are cunoștințe în ceea ce privește legislația prevenirii și combaterii spălării banilor converg fără dubiu către concluzia că sub raport subiectiv inculpata avea reprezentarea clară a faptelor săvârșite, a consecințelor acestora și a provenienței sumelor de bani încasate.

Referat arestare DIICOT