Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dilema care rămâne după Farul – CFR Cluj 1-2: „Să vedem dacă cei din VAR sunt din prima eră a lui Mureșan”. Exclusiv

Gigi Becali are o dilemă după meciul cu erori de arbitraj dintre Farul și CFR Cluj. Patronul campioanei FCSB vrea să afle dacă arbitrii din camera VAR „sunt din prima eră a lui Mureșan” în Gruia.
Adrian Baciu
02.03.2026 | 07:15
Dilema care ramane dupa Farul CFR Cluj 12 Sa vedem daca cei din VAR sunt din prima era a lui Muresan Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ce dilemă are Gigi Becali după Farul - CFR Cluj 1-2 în legătură cu arbitrii din camera VAR. Sursa foto: colaj Fanatik
CFR Cluj a obținut calificarea matematică în play-off după un nou succes, al 10-lea consecutiv în SuperLiga. Elevii lui Daniel Pancu s-au impus la Ovidiu cu Farul, scor 2-1. După

Întrebarea pusă de Gigi Becali după Farul – CFR Cluj 1-2: „Să vedem dacă cei din VAR sunt din prima eră a lui Mureșan”

CFR Cluj a obținut calificarea matematică în play-off după un nou succes, al 10-lea consecutiv în SuperLiga. Elevii lui Daniel Pancu s-au impus la Ovidiu cu Farul, scor 2-1. A fost un meci în care gazdele au reclamat neacordarea a două lovituri de la 11 metri în repriza secundă.

Mai mulți specialiști din arbitraj s-au pronunțat și au dat dreptate trupei din Constanța. Eșecul Farului a echivalat cu încă o lovitură primită de FCSB. Campioana a ratat prezența în play-off, iar Gigi Becali a pus și el tunurile pe arbitri.

La FANATIK SUPERLIGA, patronul roș-albaștrilor a spus că ceea ce s-a întâmplat la Ovidiu a fost pentru ca CFR să intre în play-off. În același timp, Becali și-a pus o întrebare după ceea ce a văzut că s-a întâmplat sâmbătă seara, cu brigada VAR.

„(n.r. Credeți că a fost cu dedicația prestația arbitrilor din meciul Farul – CFR Cluj să nu intre FCSB-ul în play-off?) Nu, nu să nu intre FCSB, ci să intre CFR Cluj.

Acum eu mă mai gândesc la un lucru: trebuie să vedem dacă cei de la VAR au activat și în ‘era’ lui Mureșan și a lui Paszkany. (n.r. și dacă au fost?) Atunci e bine. Dacă au fost și atunci cred că avem răspunsul. Nu ne mai încălzește răspunsul, dar v-am spus ce înseamnă nebunia lumii. Vezi că vine unul, dă cu capul în minge, iar altul îi dă cu capul în față, în maxilar”, a spus Becali.

Gigi Becali, convins că CFR are din nou forță. Ce propune pentru arbitrajul VAR

După cele petrecute la meciul Farul Constanța – CFR Cluj, încheiat cu scorul de 1-2, Gigi Becali este convins că echipa din Gruia a ajuns din nou o putere în fotbalul intern, la toate capitolele.

„(n.r. spuneți că CFR Cluj are din nou forță peste tot) Nu ați văzut aseară? (n.r. cu referire la arbitrajul de la meciul cu Farul Constanța). Dacă un milion de oameni văd așa (n.r. că a fost penalty) și doi (n.r. din camera VAR) văd, se uită, văd și repetarea fazei, nu e nebunia lumii? E o chestie văzută de toată lumea”, a spus Becali.

Gigi Becali mai spune că CCA ar fi trebuit să pună mai mulți arbitri în camera VAR pentru a evita situații precum cea de la Ovidiu. „Trebuie puși 4 arbitri la VAR. Așa se face. Că e vorba de milioane de euro. Pui 4 la VAR. Și când e vorba de o fază controversată, dacă nu sunteți siguri de ea, îl chemați și pe arbitru să se uite. La meciul de aseară (n.r. la Farul – CFR Cluj) trebuia chemat și arbitrul de la centru să vadă”, a spus Becali.

Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
