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Dilemă în echipa de start a lui Dinamo: „Are calități extraordinare, dar pe cine scoți ca să-l bagi?”

Tibi Cocora
01.11.2026 | 11:27
Dilema in echipa de start a lui Dinamo Are calitati extraordinare dar pe cine scoti ca sal bagi
EXCLUSIV FANATIK
Dănuț Lupu îl laudă pe tânărul Tarbă, dar explică de ce îi este greu să prindă primul 11 la Dinamo. Foto: Colaj Fanatik.
Dănuț Lupu îl laudă pe tânărul Tarbă, dar explică de ce îi este greu să prindă primul 11 la Dinamo. Comparația cu Danny Armstrong.
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Tânărul Tarbă a atras atenția după prestația din meciul Dinamo – Chindia, din Cupa României, însă drumul său spre un loc de titular este complicat. Dănuț Lupu a remarcat calitățile fotbalistului, dar a ridicat o întrebare incomodă: cine ar trebui să iasă din echipă pentru a-i face loc? Fostul mijlocaș dinamovist consideră că problema nu este valoarea lui Tarbă, ci concurența cu Danny Armstrong, pe care îl vede drept cel mai bun jucător al „câinilor”.

Dănuț Lupu, impresionat de Tarbă după Dinamo – Chindia: „Copilul are calități extraordinare”

Evoluția lui Tarbă în partida din Cupa României a reaprins discuțiile despre șansele pe care tânărul fotbalist ar trebui să le primească la prima echipă. Dănuț Lupu este convins că jucătorul are potențial, însă atrage atenția că titularizarea sa nu poate fi analizată separat de randamentul actualilor oameni de bază ai lui Dinamo. Fostul internațional român a explicat că, deși Tarbă merită apreciat pentru calitățile demonstrate, Nuno Campos are o problemă reală în alcătuirea formulei de start.

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„După ce l-am văzut și ieri jucând de la început, copilul are calități extraordinare. Problema e alta acum, trebuie să fim realiști. Noi toți spunem că acest copil trebuie să merite să joace, dar pe cine scoți de la Dinamo acum ca să joace Tarbă? Eu, dacă-l aveam coechipier pe Armstrong, cred că-i dădeam numai castane. E foarte enervant, stilul de joc e la fel. În același timp, trebuie să recunoaștem că e cel mai bun jucător de la Dinamo. Tu acum pe cine bagi, pe Armstrong sau pe Tarbă?”, a spus Dănuț Lupu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

De ce nu poate juca Tarbă în locul lui Armstrong. Explicația lui Dănuț Lupu

În opinia lui Dănuț Lupu, o eventuală mutare a lui Danny Armstrong pe flancul stâng, pentru a-i face loc lui Tarbă în dreapta, nu ar reprezenta o soluție. Fostul fotbalist susține că scoțianul își valorifică cel mai bine calitățile atunci când evoluează în partea dreaptă și poate intra spre centrul terenului pentru a finaliza sau a crea ocazii. Lupu a amintit că Zeljko Kopic, fostul tehnician, a mai încercat să-l folosească pe Armstrong în stânga, fără rezultatele dorite.

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„Nu poți să schimbi pozițiile. Pe Armstrong, dacă îl duci în stânga, e mort și strici tot, fiindcă ce face el e să intre în interior, să centreze sau să dea la poartă. Kopic l-a încercat la un moment dat în stânga și nimic, îl scotea la pauză. Îi iei din toate calitățile lui și, la ora actuală, îi e mult mai util lui Dinamo decât Tarbă. Copilul trebuie să aibă răbdare. Când concurezi pe post cu cel mai bun din echipa ta, e mai greu să joci”, a explicat Dănuț Lupu.

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Tarbă, mesaj pentru Nuno Campos după meciul din Cupa României: „Când îmi va veni șansa, voi încerca să dau 100%”

La finalul întâlnirii cu Chindia, Tarbă a vorbit despre concurența din lotul lui Dinamo și despre modul în care încearcă să-l convingă pe Nuno Campos că merită mai multe minute. Tânărul fotbalist a subliniat că respectă deciziile antrenorului și că nu și-a schimbat atitudinea la pregătire, chiar dacă nu este titular în mod constant.

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„N-am schimbat nimic, îmi fac mereu munca la antrenamente și încerc să arăt că sunt și eu acolo. Mister (n.r. – Kopic) ia deciziile, noi le respectăm. Când va decide că e momentul meu, când îmi va veni șansa, voi încerca să dau 100% și să joc cât pot eu de bine. Ne ajută foarte mult concurența pe post, te provoacă în fiecare zi. Când vezi că celălalt trage mai tare decât tine, și tu vrei să ajungi la nivelul lui, deci e un lucru foarte bun”, a declarat Tarbă.

Fotbalistul a vorbit și despre victoria obținută în fața Chindiei, insistând asupra unității grupului și a importanței rezultatului: „Ne doream victoria. Suntem foarte bucuroși că am câștigat meciul. Acum, ne uităm la următorul joc, pe care-l vom trata cu aceeași seriozitate. Nu a fost un meci ușor, se vede că ei și-au respectat planul și că ne-au studiat destul de mult. Am avut momente bune și mai puțin bune, important e că am obținut victoria. Suntem o familie, indiferent cine marchează, cine dă assist, cine scoate mingea de pe linia porții… Noi ne bucurăm (n.r. – unul pentru celălalt) și ne dorim să o ținem tot așa în continuare”, a mai spus Tarbă.

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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