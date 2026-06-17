Cine-i ia locul lui Darius Olaru la FCSB? Dilema lui Andrei Vochin: „Urmașul nu este nici Tănase, nici Cisotti. E departamentul de scouting!”

ADVERTISEMENT

La fiecare plecare importantă de la FCSB, prima întrebare este întotdeauna aceeași: cine îi ia locul? Așa s-a întâmplat când au plecat Rădoi, Dică, Chiricheș, Tănase sau Coman. omul care timp de aproape șase ani a fost una dintre piesele centrale ale echipei.

Întrebarea care-l macină pe Andrei Vochin: cine-i ia locul lui Darius Olaru la FCSB?

256 de meciuri. 63 de goluri. 45 de pase decisive. 108 goluri influențate direct. Cifre care arată, de fapt, că de la „roș-albaștri” nu pleacă doar un căpitan.

ADVERTISEMENT

În mod firesc, primele două nume care apar în discuție sunt Florin Tănase și Juri Cisotti. Primul pentru că a mai fost liderul echipei. Al doilea pentru că s-a integrat instantaneu în echipă când a ajuns la București. Statistic, primul impuls îl favorizează clar pe Tănase.

La prima vedere, dezbaterea pare închisă. Tănase a influențat 160 de goluri în tricoul „roș-albastru” și are cea mai bună rată dintre cei trei.

Numai că există un detaliu care schimbă perspectiva.

ADVERTISEMENT

Penalty-urile sunt parte a jocului și e musai să fie contabilizate, pentru că transformarea lor nu e nicidecum floare la ureche. Dar când încerci să înțelegi influența reală a unui jucător asupra mecanismului unei echipe, merită să privești și dincolo de ele. Pentru că Olaru și-a construit mare parte din cifre alergând între careuri, recuperând, presând și apărând în zone unde puțini mijlocași ofensivi ajung. A fost mai degrabă un motor decât un executant. Așa că eliminăm penalty-urile din ecuație și vedem ce rămâne.

ADVERTISEMENT

Și dintr-odată clasamentul se schimbă. Olaru urcă pe primul loc. Nu doar că producea. Producea mai des decât ceilalți. Fără avantajul loviturilor de la 11 metri. Acesta este motivul pentru care înlocuirea lui este mai complicată decât pare. FCSB nu pierde doar un marcator. Nu pierde doar un pasator. Pierde un jucător care influența jocul în toate fazele lui.

ADVERTISEMENT

Florin Tănase și Juri Cisotti nu reprezintă viitorul FCSB

Aici apare însă adevărata problemă. Nici Tănase, nici Cisotti nu sunt fotbaliști mai slabi decât sugerează cifrele. Dimpotrivă. Ambii sunt jucători de mare valoare pentru campioana României și ambii pot acoperi, pe termen scurt, o parte din golul lăsat de plecarea lui Olaru.

Dar niciunul nu este viitorul.

Tănase face în decembrie 32 de ani. Cisotti a trecut de 33. Ambii pot câștiga meciuri. Ambii pot decide campionate. Dar niciunul nu poate reprezenta proiectul următorilor cinci ani. FCSB are deja unul dintre cele mai experimentate loturi dintre echipele care se luptă la titlu. Fotbalul îți permite să îmbătrânești. Nu îți permite însă să nu întinerești.

ADVERTISEMENT

Înlocuitorul lui Darius Olaru la FCSB nu există, el trebuie găsit de departamentul de scouting

De aceea cred că întrebarea este greșită. Nu este cine îl înlocuiește pe Olaru? Ci cine îl descoperă pe următorul Olaru? Adevărata mutare a verii nu este în teren. Este în birou. FCSB nu are nevoie doar de un jucător care să producă aproape cât Olaru. Are nevoie de unul care și acum, dar și peste trei ani, să producă mai mult. Iar un asemenea fotbalist nu se află astăzi nici în primul „11”, nici pe banca de rezerve. El trebuie găsit.

De aceea, urmașul lui Darius Olaru nu este nici Florin Tănase. Nu este nici Juri Cisotti. Urmașul lui Darius Olaru este departamentul de scouting al FCSB. Dacă acesta își va face treaba la nivelul la care a făcut-o atunci când l-a adus pe Olaru de la Gaz Metan, fosta campioană va continua să câștige. Dacă nu, abia acum va începe să înțeleagă cât de important a fost jucătorul care tocmai a plecat.