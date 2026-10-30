Sport

Rapid – Csikszereda: Șucu titular, Dobre rezervă, așa cum a dezvăluit FANATIK! Echipele de start. Update Exclusiv

Cristi Coste
30.10.2026 | 18:58
Rapid Csikszereda Sucu titular Dobre rezerva asa cum a dezvaluit FANATIK Echipele de start Update Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Șucu sau Dobre? Daniel Pancu are o mare dilemă înainte de Rapid - Csikszereda. Foto: colaj Fanatik.
Daniel Pancu a luat decizia înainte de Rapid - Csikszereda. Tehnicianul a ales să îl lase pe bancă pe Alex Dobre și l-a titularizat pe Andrei Șucu.
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Daniel Pancu (49 de ani) l-a titularizat pe Andrei Șucu (17 ani) pentru partida pe care Rapid o va disputa pe teren propriu contra „lanternei roșii” Csikszereda, aspect anunțat în exclusivitate de FANATIK. Fiul patronului Dan Șucu este jucătorul U21 pe care tehnicianul contează în acest joc. În acest context, Alexandru Dobre va începe meciul pe bancă.

UPDATE: Andrei Șucu, titular în Rapid – Csikszereda

Marian Aioani a revenit în poarta Rapidului la meciul din Cupă contra Corvinului, iar Daniel Pancu a ales să îl titularizeze pe acesta și pentru meciul din SuperLigă cu Csikszereda. În acest context, tehnicianul a avut nevoie de o altă variantă de jucător U21, iar cel ales a fost Andrei Șucu, fiul patronului Dan Șucu. Astfel, Alexandru Dobre rămâne pe bancă.

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Echipele de start la Rapid – Csikszereda

  • Rapid: Aioani – Onea, Pașcanu, Kramer, Ouedraogo – Grameni, Bubanja – A. Șucu, Moruțan, Kamara – Stojilkovic. Rezerve: Ungureanu – Manea, Pop, Ciobotariu, Sinyan, Annan, Kodor, Doumbia, Dobre, Celik, Jambor, Petrila. Antrenor: Daniel Pancu
  • Csikszereda: Pap – Odor, Hegedus, Palmeș, Paszka – Csuros – Lima, Horvath, Nyitra, Stahl – Eppel. Rezerve: Karacsony – Czekus, Kukovec, Magyar, Noveli, A. Szabo, Szalay, Vereș, Vukovic, Toth, Trif. Antrenor: Valentin Suciu

Dilema lui Pancu înainte de Rapid – Csikszereda: Șucu titular, Dobre rezervă?!

Rapid caută să redreseze corabia după înfrângerea cu FCSB și pasul greșit din Cupa României Betano cu Corvinul. Doar că Daniel Pancu are mari bătăi de cap în alcătuirea echipei de start. Concret, FANATIK a aflat că tehnicianul nu s-a decis asupra jucătorului U21 pe care să-l trimită în teren.

Dacă joacă cu Bogdan Ungureanu, portar U21, care a avut însă prestații modeste în ultima perioadă, atunci Alexandru Dobre, starul alb-vișiniilor, va fi titular. Însă Pancu analizează și o altă variantă. Andrei Șucu, fiul patronului de la Rapid, Dan Șucu, respectă și el regula U21 și este o opțiune pentru Daniel Pancu. Astfel, Rapid îl va putea trimite în poartă pe mult mai experimentatul Marian Aioani, însă Alexandru Dobre va trece pe bancă.

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Andrei Șucu a primit o singură șansă din partea lui Daniel Pancu în actualul sezon al SuperLigii, în meciul cu FC Argeș, iar tânărul atacant a reușit să profite, marcând în minutul 90+4 golul de 3-1, care a risipit emoțiile giuleștenilor. Fiul lui Dan Șucu a mai evoluat în acest sezon și pentru CSL Ștefănești în Liga 2, tot într-o singură partidă, victoria cu Cetatea Suceava din august (3-1).

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Rapid nu își permite un nou pas greșit cu Csikszereda

Rapid a traversat o perioadă extraordinară înainte de derby-ul cu FCSB, având 6 victorii consecutive în toate competițiile, 5 dintre ele în SuperLiga. Giuleștenii au dezamăgit însă contra „roș-albaștrilor”, fiind învinși cu 4-1, deși erau în avantaj la pauza meciului. Mai apoi, a urmat un alt rezultat dezamăgitor în Cupa României Betano, 0-0 cu Corvinul.

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Așadar, echipa pregătită de Daniel Pancu nu își permite un nou pas greșit în meciul contra „lanternei roșii” Csikszereda, formație care a obținut un singur succes în sezonul actual al SuperLigii, chiar în etapa trecută, 2-1 cu FC Voluntari. Momentan, Rapid are 27 de puncte și ocupă locul 3 în SuperLiga, la 3 lungimi în urma liderului Dinamo, care va evolua duminică pe teren propriu împotriva UTA-ei.

  • 17 ani are Andrei Șucu
  • 5 goluri a înscris Alexandru Dobre în sezonul actual al SuperLigii
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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