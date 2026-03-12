Diletta Leotta a făcut o mărturie unică despre relația cu soțul său, Loris Karius. Spune că e ”un vulcan” în pat

ADVERTISEMENT

Una dintre cele mai frumoase prezentatoare ale postului de televiziune DAZN a făcut o mărturie unică. Diletta Leotta (34 de ani) a vorbit cu mare lejeritate despre relația pe care o are soțul său, Loris Karius (32 de ani).

Diletta Leotta, despre legătura cu fotbalistul Loris Karius

Diletta Leotta este însărcinată pentru a doua oară, dar nu a dezvăluit dacă e fată sau băiat. Se numără printre cele mai atrăgătoare moderatoare din Italia, cu toate că are . Atrage întotdeauna atenția cu vestimentația sa.

E în vizorul internauților prin prisma meseriei sale, dar și a ipostazelor în care se fotografiază. În timpul unei vacanțe a făcut furori cu . Acum, va fi cu siguranță asaltată de fani în urma afirmațiilor sale.

În cadrul unui interviu pe care i l-a acordat Victoriei Cabello, blondina a discutat fără perdea despre relația amoroasă. A dezvăluit câteva secrete din spatele legăturii amoroase pe care o are cu portarul german Loris Karius.

Celebra prezentatoare a fost întrebată ce notă și-ar acorda în pat și nu a ezitat să răspundă. A spus „Zece”, fără să stea pe gânduri, conform . Ulterior, a adăugat: „Știi, vulcanul Etna, Sicilia. Îmi place. Căldura”.

Apoi, cea care a intervievat-o a continuat să fie indiscretă. A vrut să știe neapărat care este poziția sa sexuală preferată. „Fantezie. Mereu ceva nou, diferit”, a spus Diletta Leotta, care este însărcinată cu al doilea copil.

Cum s-au cunoscut Diletta Leotta și Loris Karius

Diletta Leotta și Loris Karius trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Între ei este o diferență de vârstă de 2 ani, vedeta de la DAZN fiind mai mare decât fostul internațional de tineret al Germaniei. Cu toate acestea, au o relație specială.

Acest lucru se observă datorită imaginilor din social media, unde pozează într-un cuplu solid. Sunt împreună de peste 3 ani, cunoscându-se la sfârșitul anului 2022, la Londra. Prezentatoarea se afla în Marea Britanie cu treabă.

Datorită unor prieteni comuni au făcut cunoștință. Drumurile lor s-au intersectat la o cină datorită unui grup mare de amici. Blondina a povestit la un moment dat că sportivul i-a cerut numărul de telefon chiar în seara respectivă.

Mai târziu, au început să vorbească și chiar să se vadă. Diletta Leotta a făcut publică relația cu fotbalistul german în primele luni din 2023. În martie, același an, anunța că este însărcinată. Pe 16 august 2023 s-a născut fiica lor, Aria.

Deși a fost dragoste la prima vedere din partea ambilor parteneri, nunta a avut loc mai târziu. S-au căsătorit pe 22 iunie 2024, în țara natală a moderatoarei, Italia. Evenimentul fabulos s-a desfășurat pe insula Vulcano din Sicilia.