Sport

Diletta Leotta a făcut o mărturie unică despre relația cu soțul său, Loris Karius. Spune că e ”un vulcan” în pat

Diletta Leotta a venit cu o declarație incendiară despre legătura sentimentală pe care o are cu portarul german, Loris Karius. Ce a putut să scoată la iveală blondina.
Alexa Serdan
12.03.2026 | 21:45
Diletta Leotta a facut o marturie unica despre relatia cu sotul sau Loris Karius Spune ca e un vulcan in pat
Loris Karius și Diletta Leotta sunt împreună de 3 ani. Sursa foto: Instagram.com
ADVERTISEMENT

Una dintre cele mai frumoase prezentatoare ale postului de televiziune DAZN a făcut o mărturie unică. Diletta Leotta (34 de ani) a vorbit cu mare lejeritate despre relația pe care o are soțul său, Loris Karius (32 de ani).

Diletta Leotta, despre legătura cu fotbalistul Loris Karius

Diletta Leotta este însărcinată pentru a doua oară, dar nu a dezvăluit dacă e fată sau băiat. Se numără printre cele mai atrăgătoare moderatoare din Italia, cu toate că are rivale cu care concurează. Atrage întotdeauna atenția cu vestimentația sa.

ADVERTISEMENT

E în vizorul internauților prin prisma meseriei sale, dar și a ipostazelor în care se fotografiază. În timpul unei vacanțe a făcut furori cu ținuta aleasă, care a pus-o în mare dificultate. Acum, va fi cu siguranță asaltată de fani în urma afirmațiilor sale.

În cadrul unui interviu pe care i l-a acordat Victoriei Cabello, blondina a discutat fără perdea despre relația amoroasă. A dezvăluit câteva secrete din spatele legăturii amoroase pe care o are cu portarul german Loris Karius.

ADVERTISEMENT
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul...
Digi24.ro
VIDEO Viktor Orban, atac la un europarlamentar român. Ce l-a supărat pe premierul ungar

Celebra prezentatoare a fost întrebată ce notă și-ar acorda în pat și nu a ezitat să răspundă. A spus „Zece”, fără să stea pe gânduri, conform The Sun. Ulterior, a adăugat: „Știi, vulcanul Etna, Sicilia. Îmi place. Căldura”.

Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre...
Digisport.ro
Lovitură de teatru: Donald Trump a făcut anunțul așteptat de toată lumea despre Iran și a dat totul peste cap
ADVERTISEMENT

Apoi, cea care a intervievat-o a continuat să fie indiscretă. A vrut să știe neapărat care este poziția sa sexuală preferată. „Fantezie. Mereu ceva nou, diferit”, a spus Diletta Leotta, care este însărcinată cu al doilea copil.

Cum s-au cunoscut Diletta Leotta și Loris Karius

Diletta Leotta și Loris Karius trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Între ei este o diferență de vârstă de 2 ani, vedeta de la DAZN fiind mai mare decât fostul internațional de tineret al Germaniei. Cu toate acestea, au o relație specială.

ADVERTISEMENT

Acest lucru se observă datorită imaginilor din social media, unde pozează într-un cuplu solid. Sunt împreună de peste 3 ani, cunoscându-se la sfârșitul anului 2022, la Londra. Prezentatoarea se afla în Marea Britanie cu treabă.

Datorită unor prieteni comuni au făcut cunoștință. Drumurile lor s-au intersectat la o cină datorită unui grup mare de amici. Blondina a povestit la un moment dat că sportivul i-a cerut numărul de telefon chiar în seara respectivă.

Mai târziu, au început să vorbească și chiar să se vadă. Diletta Leotta a făcut publică relația cu fotbalistul german în primele luni din 2023. În martie, același an, anunța că este însărcinată. Pe 16 august 2023 s-a născut fiica lor, Aria.

Deși a fost dragoste la prima vedere din partea ambilor parteneri, nunta a avut loc mai târziu. S-au căsătorit pe 22 iunie 2024, în țara natală a moderatoarei, Italia. Evenimentul fabulos s-a desfășurat pe insula Vulcano din Sicilia.

Sporting CP – Dinamo București, live în etapa a 14-a din Liga Campionilor...
Fanatik
Sporting CP – Dinamo București, live în etapa a 14-a din Liga Campionilor la handbal masculin. Se ştiu duelurile din play-off
Cine face parte din biroul de scouting de la FCSB: „S-a înfiinţat! Deja...
Fanatik
Cine face parte din biroul de scouting de la FCSB: „S-a înfiinţat! Deja am dat 40 de jucători!”
Gigi Becali face pasul în spate definitiv la FCSB?! ”Nu vreau să-mi arate...
Fanatik
Gigi Becali face pasul în spate definitiv la FCSB?! ”Nu vreau să-mi arate echipa înainte de meciuri! S-a ajuns la ceva ce eu nu mai pot”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Mirel Rădoi, decis să plece în vară de la FCSB! Cum încearcă Gigi...
iamsport.ro
Mirel Rădoi, decis să plece în vară de la FCSB! Cum încearcă Gigi Becali să îl convingă să continue la echipă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!