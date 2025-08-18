Sport

Diletta Leotta a lăsat să se vadă tot la ziua ei de naștere! Cea mai frumoasă jurnalistă sportivă a făcut ravagii pe Instagram. Foto

Diletta Leotta a rupt internetul cu cele mai recente poze postate pe Instagram! Celebra jurnalistă din Italia a împlinit recent 34 de ani
Catalin Oprea
18.08.2025 | 18:44
Diletta Leotta a lasat sa se vada tot la ziua ei de nastere Cea mai frumoasa jurnalista sportiva a facut ravagii pe Instagram Foto
ULTIMA ORĂ
39 poze
Vezi galeria
Diletta Leotta la petrecerea de ziua ei. Foto: Instagram

Diletta Leotta este considerată de ani buni cea mai frumoasă jurnalistă de sport din Italia, iar acum nu a făcut decât să confirme în mare măsură această chestiune.

Diletta Leotta a făcut senzație cu o rochie transparentă la aniversarea zilei sale de naștere

Născută pe data de 16 august 1991 la Catania, ea a împlinit deci recent vârsta de 34 de ani, motiv pentru care a organizat o petrecere aniversare, la care bineînțeles că a participat și soțul ei Loris Karius, portarul german de la Schalke 04, dar și mai mulți prieteni și persoane apropiate cuplului. De asemenea, la un moment dat a fost adusă în „lumina reflectoarelor” și fetița celor doi.

Ulterior, Diletta a postat pe pagina sa de Instagram mai multe fotografii de la acest eveniment și a reușit să îi impresioneze pe urmăritorii săi în primul rând prin ținuta aleasă pentru această ocazie.

Diletta Leotta cea mai frumoasă jurnalistă sportivă
Diletta Leotta la petrecerea de ziua ei. Foto: Instagram

 

Italianca a purtat o rochie transparentă, dar în același timp elegantă, care i-a pus în mod excepțional în valoare silueta de invidiat. Mai multe poze pot fi văzute în galeria foto atașată acestui articol.

Italianca este considerată cea mai frumoasă jurnalistă din „Cizmă” și este căsătorită cu Loris Karius, fostul portar al lui Liverpool

Diletta Leotta lucrează, printre altele, ca reporter la DAZN, și are astfel acces la cele mai „fierbinți” evenimente din Serie A, fiind prezentă pe stadion la cele mai importante meciuri din campionatul italian. Așa a ajuns în ultimii ani să fie o prezență extrem de îndrăgită și de apreciată de către suporterii echipelor din Cizmă.

Bineînțeles că tot în acest context ea a devenit și extrem de curtată de către fotbaliști în general, dar, după cum s-a notat anterior, are de mai mult timp o relație cu Loris Karius, fostul portar al lui Liverpool, cei doi fiind deja căsătoriți.

El a devenit celebru în mod negativ în perioada petrecută pe „Anfield Road” după acea gafă de proporții comisă în finala Championa League din 2018 de la Kiev contra lui Real Madrid, când a primit un gol după ce pur și simplu i-a aruncat mingea în picior lui Benzema, iar în final „cormoranii” au fost învinși cu scorul de 3-1.

De asemenea, de-a lungul carierei sale de până acum, goalkeeper-ul german în prezent în vârstă de 32 de ani a mai jucat pentru Mainz, Beșiktaș, Union Berlin și Newcastle, înainte de a semna la începutul acestui an cu Schalke 04.

