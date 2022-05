Diletta Leotta, diva care a băgat fiorii în starurile din Serie A. Drumul de la Miss Muretto la prezentatoare de televiziune

Cu forme apetisente, blonda de 30 de ani a fost o adevărată „bombă” atunci când a descins pentru prima dată în lumea închistată a fotbalului din Peninsulă. Obișnuiți cu femeile frumoase care însă își țin gura în emisiunile sportive, telespectatorii au fost plăcut surprinși să vadă o dezinvoltă și care nu este străină de sportul „rege”. În rândurile ce urmează vom parcurge drumul său de la adolescenta inocentă care pășea pe podiumurile concursurilor de Miss și până la femeia sigură pe ea atunci când prezintă emisiuni de sport sau ia interviuri unor mari staruri din Serie A.

Diletta Leotta a băgat fiorii în starurile din Serie A. Primul contract în televiziune a venit la 17 ani

Giulia Diletta Leotta s-a născut la 16 august 1991, la Acireale, în provincia Catania, iar prima sa apariție la un eveniment public a avut loc pe când avea doar 14 ani. S-a înscris la preselecțiile pentru Miss Muretto, un concurs de frumusețe din regiunea Sicilia difuzat la postul local Catala TeleColor, și a reușit să treacă probă după probă și să ajungă în marea finală. A terminat concursul pe locul 2, dar a fost aleasă să rămână în cadrul programului „Playa Bonita”, unde a început să facă interviuri pe stradă și cerea păreri despre modă și tendințele acelei veri.

ADVERTISEMENT

Așa și-a început frumoasa blondă ascensiunea în televiziune. Primul contract l-a obținut la vârsta de 17 ani, când a fost angajată la postul Antenna Sicilia, în urma intervenției unei rude care lucra acolo. „Sunt o rudă îndepărtată a mamei sale, Ofelia. Aceasta m-a sunat să-mi ceară să-i dau o mână de ajutor fiicei sale, care visa să lucreze în televiziune. După ezitarea inițială a șefilor dată fiind vârsta foarte fragedă, a fost angajată cu un contract care respecta drepturile minorilor la TV”, a declarat Umberto Teghini.

Acesta a dezvăluit că a luat-o sub aripa sa la o emisiune despre fotbal, în ciuda faptului că tânăra nu știa nimic despre acest sport. „Dar s-a îndrăgostit imediat de fotbal. În anul următor a condus alături de mine emisiunea principală despre sportul sicilian și acolo l-a cunoscut pe atacantul Cataniei, Michele Paolucci, cu care a avut o relație”, a mai spus Teghini. În sezonul următor, la 18 ani, Diletta și-a făcut apariția în postura de co-prezentatoare a programului „Insieme”, unul dintre cele mai vizionate în Sicilia, alături de cunoscutul om de televiziune Salvo La Rosa, înainte de a participa la Miss Italia unde câștigă premiul de Miss Eleganță.

ADVERTISEMENT

Toți mentorii ei din acea perioadă vorbesc la superlativ despre cea care avea să devină peste ani o voce și o imagine puternică pentru fotbalul italian. „Era elegantă, politicoasă, sigură pe sine și foarte hotărâtă. Când și-a dat seama că își poate croi drum în televiziune, a muncit mult. A început să studieze dicția, acum are o vorbire perfectă, apoi și-a luat licența în drept. A fost o «tocilară». Cu siguranță a fost predestinată pentru această meserie. Frmusețea ei este un atu important, dar a fost mereu însoțită de pregătire, studiu și dorință. Nu se poate spune că Diletta este doar frumoasă”, sunt cuvinte lui Salvo La Rosa.

Ronaldo și Mourinho, pe lista starurilor intervievate de Diletta Leotta

După o apariție meteorică în filmul „I baci mai dati”, regizat de Roberta Torre, cu Donatella Finocchiaro și Giuseppe Fiorello, Dilleta Leotta a plecat în 2011 la Roma și a ajuns la cârma emisiunii „Compleanno di La5”, difuzată în fiecare zi pe rețeaua digitală Mediaset. Între timp, a devenit imaginea RDS Academy, compania care, alături de celebra revistă Vanity Fair, căuta talente ce visau să lucreze în lumea radioului.

ADVERTISEMENT

Curtată intens timp de 5 ani de postul de Sky Sports, Dilleta Leotta a acceptat în cele din urmă „transferul”. Primul job la noul post a fost să prezinte starea vremii, dar în scurt timp i-a fost încredințată sarcina de a realiza, împreună cu Gianluca Di Marzio, o emisiune dedicată partidelor din Serie B, dar și postul de titular la știrile sportive.

Aprecierea de care s-a bucurat din partea publicului telespectator, în special cel masculin, i-au adus Dilettei Leotta o nouă promovare. În anul 2018, după ce a prezentat Miss Italia și a avut o scurtă apariție la Radio 105 Network, unde a realizat o emisiune alături de frumoasa brunetă Aida Yespica, ea a semnat cu De patru ani este unul dintre cei mai apreciați reporteri de fotbal din Italia, fiind prezentă la marginea terenului la cele mai importante meciuri din Serie A, acolo de unde oferă cele mai calde informații sau realizează interviuri cu fotbaliști sau antrenori.

ADVERTISEMENT

Frumoasa blondă are la activ o mulțime de interviuri cu fotbaliști de marcă din fotbalul italian precum Francesco Totti, Roberto Mancini, Paolo Maldini sau Andriy Shevchenko, dar nu și-a ascuns niciodată intenția de a realiza lucruri mărețe și pe plan internațional. Iar printre vedetele pe care a pus ochii, evident pentru interviuri, se află Leo Messi, Sergio Ramos, Mohamed Salah, Harry Kane, Neymar, David Beckham, Alan Shearer sau Sir Alex Ferguson.

ADVERTISEMENT

Internetul, inundat cu poze indecente având-o în prim-plan pe Diletta Leotta

Diletta Leotta a fost întotdeauna foarte apreciată pentru profesionalismul ei, dar mai presus de toate s-a bucurat de un mare succes datorită frumuseții răpitoare. Profilurile sale de Twitter, Facebook și Instagram sunt foarte populare în rândul fanilor ei, iar blonda siciliană a înțeles că lumea virtuală îi poate aduce multe beneficii. Ea este foarte activă pe rețelele de socializare și nu ezită să împărtășească fiecare moment din viața ei profesională.

View this post on Instagram

Pagina sa de Twitter are peste 200.000 de urmăritori, însă grosul fanilor sunt pe Instagram, acolo unde numărul acestora a depășit impresionanta cifră de 2.000.000. Însă, celebritatea a venit la pachet și cu faptul că unii și-au dorit să știe mult mai multe despre ea. Și un moment trist din viața blondinei a avut loc în 2017, atunci când contul de iCloud a fost spart de hackeri, iar aceștia au descărcat imagini nud cu ea, după care le-au postat online.

„Telefonul meu suna în continuu, primeam mesaje, lumea mă contacta pe WhatsApp. Nu am plâns la început. Am găsit puterea pe care nici nu știam că o am, dar după trei zile am cedat. Acele fotografii le aveam de mult acolo, nu le mai văzusem de ani zile, erau din arhiva mea privată. Este clar că autorul a făcut-o intenționat”, a spus Leotta.

2.000.000 de fani are Diletta Leotta pe Instagram

Populara prezentatoare a precizat că nu a simțit niciun sentiment de vinovăție pentru acele poze și consideră că acuzațiile care i-au fost aduse au venit de la „oameni mai puțin inteligenți și mai puțin sensibili”. Ea a fost susținută la acel moment de celebrul fotbalist italian Mario Balotelli, care a avut o reacție vehementă la adresa celor care i-au călcat în picioare intimitatea jurnalistei. „Fiecare este liber să facă ce vrea cu corpul său. Oamenii care au abuzat de această situație sunt niște ratați”.

Banii și relațiile Dilettei Leotta

Diletta Leotta a reușit să treacă în cele din urmă peste acest episod mai puțin plăcut și și-a continuat cu înverșunare drumul în televiziune. Frumusețea ei răpitoare i-a adus și multe beneficii, ea fiind una dintre cele mai căutate figuri din Italia în lumea marketingului și a publicității. Începând din 2020 a semnat mai multe contracte importante, a fost în același an co-prezentatore a Festivalului de muzică de la San Remo, iar averea este cotată în acest moment undeva la peste 400.000 de euro.

Una dintre cele mai cunoscute reclame în care apare este cea pentru aplicația BuddyFit, în care îl are ca partener de scenă pe celebrul atacant de la AC Milan, . Presa de scandal din Italia a scris la acel moment despre o posibilă relație între cei doi, în ciuda faptului că suedezul este căsătorit și are doi copii. Zlatan și Diletta au fost văzuți împreună într-un restaurant din Sardinia, când vedeta TV își sărbătorea împlinirea a 29 de ani pe insulă, dar ambii au negat că ar avea o aventură.

Bârfele despre viața privată a Dilettei Leotta apar la intervale regulate, dar prezentatoarei nu îi place să dezvăluie mare lucru despre ce este în spatele micului ecran. Nu a negat niciodată relațiile pe care le-a avut cu fotbalistul Michele Paolucci, cu pugilistul Daniele Scardina sau cu nobilul Bernardo Scammocca, dar în mare parte a păstrat discreția.

În trecut s-a vorbit despre o iubire cu Matteo Mammi, fiul fostului ministru al telecomunicațiilor, Oscar, care este și director executiv la Sky Sport. Presa a scris la acel moment că cei doi nu-și ascund sentimentele, dar fac tot posibilul să le țină de parte de ochii lumii.

Cea mai răvășitoare poveste de dragoste a frumoasei blonde s-a consumat cu actorul turc Cam Yaman, cunoscut din serialele „Mr. Wrong” și „Sandokan”. Vestea că cei doi sunt împreună a căzut ca o bombă pentru revistele de scandal din Peninsulă, iar povestea lor a catalogată ca fiind „dragoste publicitară” chiar dacă s-a vorbit și despre o posibilă nuntă. În cele din urmă, relația nu a durat prea mult și cei doi s-au despărțit la începutul acestui an, gurile rele vorbind despre faptul că la baza separării s-ar afla mama actorului.

A apelat frumoasa blondă la operații estetice?

O întrebare care deocamdată este învăluită în mister este dacă Diletta Leotta a apelat la chirurgia estetică pentru a-și îmbunătăți „calitățile”. Deși sunt voci care spun că altfel nu ar fi putut arăta atât de bine, fratele vitreg al prezentatoarei se jură că aceasta nu are niciun fel de operație. Mirko Manola este el însuși un cunoscut chirurg estetician în Italia, iar declarațiile sale au fost luate cu multă îndoială de telespectatori.

Mai mare decât sora sa, acesta a dezvăluit că a avut unele probleme în a gestiona comentariile răutăcioase de pe rețelele de socializare la adresa Dilettei. De-a lungul timpului, însă, Mirko a fost nevoit să accepte ideea că viața profesională a unei persoane publice este formată din contactul cu fanii săi, la bine și la rău. Acum, el apreciază modul în care sora sa reușește să profite din plin de o situație proastă și să-i ignore pe cei care au comentarii impertinente.

Cârcotașii vorbesc că ar fi greu să stai departe de bisturiu când ai un chirurg estetician în familie, dar Diletta Leotta a negat întotdeauna că ar fi recurs la operații, în ciuda celor care au susținut contrariul. Iar cei mai răutăcioși au făcut o alăturare între o fotografie din prezent și una de acum 10 ani pentru a arăta că prezentatoarea este modificată din punct de vedere estetic. Ei vorbesc despre faptul că în trecut femeia avea buzele mai subțiri, iar sânii nu erau atât de voluptoși.