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Diletta Leotta a demonstrat că poate fi fermecătoare chiar dacă merge la o simplă ședință de yoga. Descoperă care este, în realitate, ipostaza specială cu care a făcut ravagii frumoasa moderatoare, care este căsătorită cu fotbalistul Loris Karius.

Diletta Leotta, în centrul atenției la o sesiune de yoga

Celebra moderatoare a postului de televiziune DAZN, Diletta Leotta (35 ani), a revenit la muncă după o mică pauză. Superba blondină a fost prezentă la derby-ul din Serie A dintre AC Milan și Inter Milano. , însă nu a reușit să fie un talisman noroc pentru formația românului.

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În schimb, a atras toate privirile cu ținuta sa, dar și cu atitudinea de care dă dovadă de fiecare dată. Dezinvoltă și extrem de naturală italianca face furori de fiecare dată când apare pe terenul de fotbal sau pe micile ecrane. De această dată a surprins pe toată lumea cu o din afara platoului de filmare.

Nu este vorba de o destinație de vacanță în care se relaxează, ci de un antrenament în care și-a etalat silueta trasă prin inel. Le-a dezvăluit celor care o urmăresc pe social media că după muncă obișnuiește să meargă la sala de fitness, însă acum a încercat ceva nou. A ales să meargă la o sesiune de yoga, unde a purtat o salopetă mulată.

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Vestimentația în nuanța burgundy, preferată de femei sezonul acesta, i-a scos în evidență formele apetisante. Soția lui Loris Karius (33 ani) a reușit să fie în centrul atenției, asigurându-se în felul acesta că primește numeroase complimente. Diletta Leotta a avut parte și de un mic ajutor de la antrenoare, care a învățat-o cum să-și activeze abdomenul, dar și cum să facă față unei întinderi dificile. Cu siguranță, ședința de yoga nu a fost una deloc ușoară pentru atrăgătoarea vedetă, care practică mai multe sporturi în timpul liber. Iubește să meargă la box, dar face și exerciții cu greutatea propriului corp. În plus, adoră ciclismul.

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Cum se menține în formă Diletta Leotta

Celebra moderatoare din Italia pune accent pe mișcarea zilnică. Diletta Leotta este extrem de atentă la felul în care arată și nu este deloc de mirare că este fermecătoare când apare pe micile ecrane. Blondina se menține în formă maximă prin intermediul antrenamentelor pe care le face constant. În urmă cu ceva vreme a declarat că iubește fotbalul încă din copilărie, însă a intrat în această branșă abia în anul 2018, când era foarte singură. Mai mult decât atât, superba prezentatoare consideră că relaxarea este un alt element esențial. Vedeta petrece timp de calitate cu cei dragi, având o familie foarte unită cu care se întâlnește adesea.

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Mesele în familie sunt importante pentru jurnalista născută în Sicilia. Tânăra a copilărit în Catania, iar apoi s-a mutat la Roma pentru a studia dreptul la Universitatea LUISS Guido Carli. A absolvit în anul 2015, iar 3 ani mai târziu își descoperea pasiunea pentru televiziune.

Vedeta se consideră o persoană foarte norocoasă pentru că face ceea ce-i place. Diletta Leotta este conștientă că trebuie să fie perfectă atunci când vorbește despre fotbal. Știe că nu are voie să facă greșeli. O vreme a fost obsedată de perfecțiune, însă și-a dat seama că a început să-și piardă autenticitatea.

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În schimb, a realizat că este timpul să facă o schimbare radicală și astfel și-a scos la suprafață adevărata personalitate. E unul dintre cele mai importante lucruri pe care le poate face. Prin urmare, blondina a subliniat că a depășit greutățile de la începutul carierei.