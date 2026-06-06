Sport

Diletta Leotta, imagine spectaculoasă după ce a devenit mamă a doua oară. Complimentele au curs în valuri

Diletta Leotta a uimit audiența cu o fotografie uimitoare realizată la 3 săptămâni după ce a născut. Laudele și aprecierile au venit instant la adresa blondinei.
Alexa Serdan
06.06.2026 | 21:00
Diletta Leotta imagine spectaculoasa dupa ce a devenit mama a doua oara Complimentele au curs in valuri
Cum arată Diletta Leotta după ce a născut a doua oară. Sursa foto: Instagram.com
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Una dintre cele mai cunoscute moderatoare din Italia a ajuns în vizorul admiratorilor. A postat o imagine spectaculoasă Diletta Leotta și a primit numeroase complimente. Cum arată, de fapt, după ce a devenit mamă a doua oară.

Fotografia cu care Diletta Leotta a impresionat

În urmă cu aproximativ 3 săptămâni Diletta Leotta (34 ani) anunța că a adus pe lume un băiat. Micuțul se numește Leonardo. Prezentatoarea mai are o fetiță pe nume Aria, care s-a născut în august 2023. Soția lui Loris Karius (32 ani) și-a revenit spectaculos de repede după sarcină, dovadă fiind chiar fotografiile pe care le-a încărcat pe rețelele de socializare.

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I-a lăsat pe toți cu gura căscată cu o imagine în care apare într-un costum de baie negru din două piese. Poza a fost încărcată la scurtă vreme după ce a revenit pe micile ecrane. A spus pe cine susține la Mondial, iar acum a șocat cu apariția senzațională. Toată lumea a remarcat că nu a trecut printr-o transformare majoră.

Și-a păstrat greutatea de dinainte de sarcină, având aceeași siluetă de invidiat. E încă în formă maximă, după cum a dat de înțeles în descrierea scurtă și la obicei din social media. Întinsă pe o canapea vedeta de la DAZN i-a făcut pe admiratori să reacționeze într-un număr extraordinar de mare.

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„O adevărată zeiță”, „Ne faci să visăm astăzi”, „Divă”, „Ilegal”, „Minunată și senzuală, Diletta” sau „Mamma mia”, sunt o mică parte dintre aprecierile de pe Instagram. „Abia aștepta să revină la a fi exhibiționistă”, a remarcat un alt internaut în ceea ce o privește pe Diletta Leotta recunoscută pentru ținutele sale senzuale și provocatoare.

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O altă persoană a subliniat: „Răgazul postpartum a durat puțin! Ne întoarcem la origini, altfel cum să supraviețuim?”. „Dar îți dai seama că deja e cald. Deja în formă maximă”, a ținut să mai scrie altcineva, pe aceeași rețea, unde jurnalista este urmărită de 9,4 milioane de persoane din lumea întreagă.

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Diletta Leotta, aprecieri pentru antrenorul lui Inter

Diletta Leotta nu este doar una dintre cele mai atrăgătoare moderatoare din Italia, ci și o jurnalistă la curent cu sportul. Frumoasa blondină a dezvăluit un detaliu neașteptat despre Cristi Chivu. Vedeta a subliniat că antrenorul lui Inter Milano a știut cum să țină unită echipa cu care a atins performanțe incredibile.

„Chivu cunoștea Interul din interior, era obișnuit cu cultura de acolo de ani buni, iar condițiile pentru succes existau deja. Un singur lucru m-a surprins însă în mod plăcut.  A reușit să readucă acea unitate în cadrul lotului, acea foame de succes și acea atmosferă pozitivă în primul său sezon complet ca antrenor.

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Mă așteptam la o diferență mai mică de puncte la vârf și la o luptă mai strânsă pentru Scudetto. Concentrarea se mută însă acum pe lupta pentru Champions League”, a spus Diletta Leotta, conform publicației Gazzetta dello Sport.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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