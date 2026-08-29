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Descoperă noi fotografii incendiare cu Diletta Leotta din ultima vacanță. Superba prezentatoare originară din Italia a atras toate privirile cu obiectele vestimentare pe care le-a purtat în această deplasare.

Imaginile cu care Diletta Leotta a uimit audiența din online

A fost considerată și toată lumea a admirat-o. Diletta Leotta (35 ani) nu deține niciun titlu în acest sens, dar fanii nu sunt împiedicați de acest aspect când îi lasă complimente. Imaginile sale devin imediat virale și uneori internauții dau zoom pentru a observa cele mai mici detalii.

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Postează întotdeauna în mediul online fotografii incendiare de la locul de muncă sau din concediu. Ultima vacanță a avut loc de curând, fiind însoțită de mai multe prietene. Frumoasa blondină a ales cele mai atrăgătoare ținute din garderobă, una dintre acestea fiind o salopetă neagră și mulată care i-a evidențiat formele fizice.

Are o siluetă trasă din inel, revenindu-și rapid după ce . Soția portarului Loris Karius zâmbește spre cameră, fericirea citindu-i-se pe chip. Blondina a adunat numeroase comentarii și aprecieri, majoritatea remarcând faptul că în ultima perioadă pare că fie pleacată des în deplasări.

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De această dată a ajuns într-o destinație cu nisip fin, apă din belșug și apusuri senzaționale. „Cea mai frumoasă femeie din lume”, „Nici nu puteai alege mai bine” sau „După știrile de la Yildiz aveam nevoie de aceste fotografii. Mulțumesc”, sunt o mică parte dintre mesajele primite de Diletta Leotta, pe Instagram.

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„Magnific”, „Ce loc frumos, iar tu, Diletta, cu frumusețea ta, faci totul special”, au completat alți internauți. O altă persoană a transmis: „Imagini superbe, cu adevărat frumoase, iar tu ești cu adevărat frumoasă”. Prin urmare, vedeta nu duce lipsă deloc de fani, aprecieri și laude.

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Diletta Leotta, mama a doi copii

Diletta Leotta formează un cuplu cu jucătorul de fotbal Loris Karius. Blondina l-a cunoscut pe actualul partener de viață în urmă cu 4 ani, la Paris. Povestea lor de dragoste a evoluat destul de repede, în vara lui 2023 venind pe lume primul loc copil. Pe data de 20 august vedeta a născut o fetiță care a primit numele Aria Rose.

La aproape un an distanță de la acest eveniment cei doi au decis să facă nunta. Evenimentul a avut loc pe data de 22 iunie 2024, pe insula Vulcani, în Sicilia. Blondina a ales această locație pentru că își iubește țara și rădăcinile, în multe interviuri declarând că are o familie mare și extrem de unită. E foarte apropiată de cei dragi.

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Discuțiile lungi și mesele în familie sunt esențiale pentru celebra moderatoare TV. Jurnalista și portarul încearcă să le transmită aceste obiceiuri și copiilor, în mai 2026 cuplul anunțând că a venit pe lume al doilea urmaș, un băiat. Micuțul frumoasei Diletta Leotta se numește Leonardo. A fost primit cu brațele deschise de sora sa mai mare.