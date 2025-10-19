Dimensiunea dezastrului pentru FCSB: Cinci fotbaliști de la echipa campioană valorează individual mai mult decât tot lotul lui Metaloglobus

Metaloglobus a furnizat surpriza campionatului. Echipa nou promovată a obținut prima victorie din acest sezon, învingând cu 2-1 chiar campioana FCSB. Un meci în care a revenit spectaculos de la 0-1, adâncind criza campioanei.

Metaloglobus are cel mai slab lot din Superligă

Dimensiunea dezastrului din această partidă, care continuă șirul slab de rezultate al campioanei în competiția internă, este dată și de diferența considerabilă dintre valoarea loturilor celor două formații.

Metaloglobus e cel mai jos cotată echipă din Superligă. Are un lot evaluat la doar 3,4 milioane de euro, conform Transfermarkt.com. Niciun fotbalist din lotul antrenat de Mihai Teja nu trece de o valoare de piață mai mare de 350.000 de euro.

Ivorianul Christ Kouadio este cel mai valoros fotbalist al echipei, cotat la 350.000 de euro. Iar francezul Tarek Aggoun atinge valoarea de 300.000 de euro, potrivit principalului evaluator european.

Cine sunt jucătorii care, individual, valorează mai mult decât tot lotul lui Metaloglobus

15 dintre fotbaliștii prezenți în lotul nou-promovatei sunt cotați la valori sub 100.000 de euro. Iar Ely Fernandes, titular aseară este evaluat la 25.000 de euro. . Care, teoretic, l-ar putea achiziționa, dacă ar fi patroni de echipă, cu leafa pe o lună.

De altfel, cinci fotbaliști de la FCSB valorează, individual, mai mult decât tot lotul celor de la Metaloglobus. Olaru (7,5 milioane de euro), Târnovanu (5 milioane de euro), Bîrligea (5 milioane de euro), Șut (4,5 milioane de euro), Ngezana (3,5 milioane de euro) fac mai mult decât cele 3,43 milioane de euro pe care fotbaliștii lui Metaloglobus îi adună la un loc.

Eșecul dureros de aseară se poate lăsa cu urmări importante la FCSB. Fanii grupării roș-albastre nu au digerat deloc înfrângerea.

Pintilii și Charalambous s-ar retrage. Ce decizie a luat Gigi Becali

În urma acestui rezultat, FCSB a căzut pe locul 12 în clasamentul SuperLigii și s-a îndepărtat la 5 puncte de locul 6, ocupat în prezent de Unirea Slobozia. Actuala campioană a României a adunat doar 13 puncte în primele 13 etape, fiind învinsă de șase ori.

Patronul Gigi Becali a dezvăluit că Elias Charalambous și Mihai Pintilii i-au spus după jocul pierdut cu Young Boys, 1-2, că poate este cazul să vină altcineva antrenor. El a refuzat însă înlocuirea cuplului de tehnicieni.

„Să schimbi antrenorul așa, în plină campanie europeană? Stai să vedem, Pintilii mi-a și spus după ultima bătaie pe care am luat-o: ‘Nea Gigi, poate e mai bine așa, să plecăm noi, să vină altcineva’. Du-te, mă, de aici, cum să pleci. Eu cu Pintilii vorbesc mai rar, cu MM în fiecare zi. MM mi-a zis că nu a văzut în viața lui așa ceva, cum s-au antrenat săptămâna asta”, a declarat Gigi Becali, în direct la Digi Sport.