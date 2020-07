Dimitar Berbatov, sfaturi pentru Dennis Man: “Va trebui să sacrifice lucruri”

Dimitar Berbatov, fostul atacant al lui Manchester United și Tottenham, a vorbit despre posibilul transfer al lui Dennis Man, anunțat în exclusivitate în urmă cu o săptămână de FANATIK.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dennis Man este dorit la Norwich, echipă retrogradată în Championship, însă ultimul cuvânt îl are patronul englezilor.

Fostul atacant al naționalei Bulgariei a mai declarat că poate să fie și o problemă de adaptare în Anglia a jucătorilor din Balcani, din cauza mentalității.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dimitar Berbatov a vorbit despre transferul lui Dennis Man în Anglia

Bulgarul Dimitar Berbatov a vorbit despre transferul lui Dennis Man în Anglia și i-a dat o serie de sfaturi „perlei” lui Gigi Becali: „Ca un jucător din Balcani, să te muți în altă țară ca să joci fotbal, este dificil.

Să joace în Anglia sau Italia este o provocare uriașă, pentru că va experimenta multe lucruri noi – cultura, un alt fel de fotbal și antrenamentele diferite”.

ADVERTISEMENT

„În același timp, însă, este cel mai bun scenariu pentru un jucător, pentru că dacă își îndeplinește obiectivele și câștigă, va fi și mai mulțumit. Se bucură mai mult de toate, venind dintr-o țară mai mică”, a mai spus Dimitar Berbtov.

„Nouă, celor din Balcani, ne place să trăim viața”

„Așa a fost și pentru mine când am ajuns să joc pentru United și am devenit cel mai bun marcator în Premier League. A fost mai special, venind dintr-o țară mai mică, să cresc și să ajung să am succes.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am fost mai mândru și mai bucuros cu ce am realizat. Ar fi similar și în cazul lui Dennis Man, venind din România”, a continuat Dimitar Berbatov.

„Cu toții suntem băieți din Balcani. Dacă rămâne concentrat și nu uită care sunt obiectivele pe care le are în față, se va descurca ok. Nouă, celor din Balcani, ne place să petrecem mai mult, uneori.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ne place viața și toate plăcerile ei, însă Man va trebui să sacrifice lucrurile astea puțin pentru a se concentra pe ce are de făcut. Va trebui să aibă mereu în vedere faptul că vrea să devină un fotbalist mare.

E normal să aibă momente bune și mai puțin bune, însă trebuie să țină cont de obiectivul său, este esențial”, a mai spus Berbatov.

ADVERTISEMENT

„Va trebui să rămână puternic, în special în vremuri de criză, și nu ar trebui să-și pună bețe în roate spunându-și că după câteva luni mai dificile mai bine se întoarce acasă.

Ar trebui să rămână acolo și să dea tot ce poate. În felul acesta măcar nu ar avea regrete, fiindcă ar putea spune că a făcut tot ce a putut”, consideră Dimitar Berbatov.