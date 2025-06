„Din 10 persoane semnau 12!”. Cristi Manea face lumină în cazul transferului controversat pe 3 milioane de euro de la Viitorul la Chelsea. „Eram terminat când m-a sunat domnul Hagi la 6 dimineața!”

Cristi Manea a fost invitatul lui Robert Niță în ediția de joi, 29 aprilie, a emisiunii „Suflet de Rapidist”. printre care și transferul la Apollon Limassol, deși inițial trebuia să fie Chelsea.

Cristi Manea face lumină în cazul transferului controversat pe 3 milioane de euro de la Viitorul la Chelsea. „Eram terminat când m-a sunat domnul Hagi la 6 dimineața!”

Cristi Manea a dezvăluit că Gică Hagi l-a sunat într-o dimineață, la ora 6 dimineața, pentru a-l chema să semneze contractul cu Chelsea. Londonezii întâmpinau probleme cu fair-play-ul financiar, iar din acest motiv a fost nevoit să semneze cu Apollon Limassol. Ghinionul fundașului a fost că „albaștrii” nu au mai putut legitima jucători în acea perioadă.

„Chiar voiam să clarific situația asta, iar aici mă simt bine și pot sa clarific multe chestii. Mi-a fost foarte greu! În prima fază a fost super plăcut și te fură cumva imaginea. (n.r. – La bani era mult mai bine) Din 10 persoane semnau 12! A fost o ofertă de nerefuzat! Nu neapărat de asta, dar eu eram minor și nu aveam voie să semnez, trebuia să semneze părinții.

Eram să plecăm în cantonament cu Viitorul. Deja se zvonea în România că e interes pentru mine, inclusiv domnul Hagi vorbea foarte frumos de mine. A apărut de Chelsea Londra, dar eu nu credeam niciodată. Până într-o dimineață, aveam antrenament și-mi sună telefonul.

Sună telefonul și era domnul Hagi, prima oară m-am gândit la ceva rău. M-am panicat puțin, eu dormeam, că era 6 dimineața. Am răspuns și am zis de la ‘Bună dimineața, Mister!’, el mă întreabă ‘Ce faci, Cristi?’, iar eu ‘Dormeam, ce să fac’, el spune ‘Cristi, vezi că o să vină o mașină după tine în 20 de minute.’ Am zis ‘Ok!’ Numai în pielea mea să nu fi fost atunci!

„Mi-a spus domnul Hagi că semnez cu Chelsea! Mourinho era antrenor”

Prima reacție a fost că am făcut o prostie, dar nu făcusem nimic. Să nu fi fost în pielea mea atunci… Până m-am îmbrăcat, până a venit. Eu nu știam unde mă duc! A venit șoferul, m-a luat și m-a dus la domnul Hagi acasă. Ajung la el acasă, intru în curte și erau mama cu tata la masă. Am zis ‘Asta e, Cristi’, eram terminat! Era la masă cu soția și vedeam că ei erau bine, și ai mei la fel.

Eu am avut mereu o frică de părinți, de când eram mic. Erau detensionați și am zis că e de bine. Iese domnul Hagi din casă, nu uit niciodată imaginea asta, și zice ‘Da, Cristi, e vorba despre Chelsea Londra!’ Am zis ‘Gata, nici nu mai contează!’ Bănuiam cumva că o să mă vândă, dar nu mă gândeam la Chelsea niciodată, pentru că era o echipă grea, era Mourinho antrenor.

Ne-am pus acolo la masă, am stat de vorbă, au negociat contractul. La 16 ani, copil, fundaș, puteau să nu-mi dea nimic, că tot mă duceam. Când zice domnul Hagi, ai mei ce să facă? Normal că ascultă! El m-a băgat, el m-a format. Până la urmă am stat la el acasă, am vorbit, le-a arătat părinților contractul și am mers la birou, să semnez.

„Am avut ghinionul că nu m-au putut legitima! A venit Michael Emenalo în România”

Când am ajuns la birou era Michael Emenalo, trimis de la ei. Ne-am pus la masă, am semnat, dar când să semnez am văzut că pe hârtie scria cumva Apollon Limassol. Am prins puțin curaj și am zis ‘Domnu Hagi, nu ați spus că e Chelsea?’, iar el ‘Da, Cristi, stai liniștit că omul acesta e de la Chelsea. Semnezi aici, că ei depășesc fair-play-ul financiar.’ Mi se pare că ei îl semnaseră atunci pe Fabregas și au depășit suma de transfer. Pe 2.850.000 de euro mă vânduseră domnul Hagi.

Atunci depășeau fair-play-ul financiar și le dădeau interdicție la transferuri, ceea ce s-a și întâmplat la Chelsea la 2 sau 3 ani după. Nu am fost dezamăgit, pentru că mi-a zis ‘Cristi, crezi că Apollon Limassol dă atâția bani pe un copil?’ Am trecut la Apollon Limassol, mi-a spus că o să stau împrumut un sezon la noi, ca să mai prind experiență. După mi-au spus că o să mă trimită împrumut la Vitesse, pentru că era cumva echipa intermediară.

Eu, copil terminat fiind, m-am gândit că mă duc la Chelsea, joc 3 meciuri și sunt căpitan, asta era mentalitatea. Asta a fost mentalitatea mea și era bună cumva, era sănătoasă. Cea mai mare greșeală s-a întâmplat că nu au reușit să mă treacă acolo, am avut ghinionul acesta. Pe mine chiar ei m-au luat, grupul de investitori de la Chelsea. Pe mine când m-au împrumutat în Belgia, eu când am ajuns acolo erau toți luați așa, prin grupuri de investitori, doar că unii dintre ei apucase să semneze cu ei, să meargă în cantonament cu Chelsea”, a povestit Cristi Manea.