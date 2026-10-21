„Din cauza asta joacă în România, nu în altă parte”. Secretele lui Martin Pascual, dezvăluite de conducerea lui Dinamo

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Martin Pascual a venit la Dinamo din postura de jucător care a retrogradat din Liga a 2-a spaniolă în a 3-a, dar care a reușit să bifeze și câteva meciuri în Primera Division. În aceste condiții, președintele dinamovist Andrei Nicolescu a dezvăluit ce-i lipsește lui Pascual pentru a fi un jucător demn de echipele mari ale Europei.

Andrei Nicolescu știe de ce Martin Pascual nu a făcut pasul spre o echipă mare din Europa

Cu toate acestea, pentru campionatul românesc Pascual este unul dintre remarcații sezonului, iar acest lucru e posibil și pentru că fotbalistul este un tip modest, care muncește mult la antrenamente.

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„Ce apreciez la cei mai în formă jucători, Pascual și Armstrong, este că sunt doi jucători care nu s-au schimbat deloc. Cel puțin de când îi știu eu, de un an, nu s-au schimbat în ceea ce privește atitudinea și modul în care sunt ca oameni.

Acest succes personal, venit pe fondul succesului echipei, nu i-a schimbat cu nimic. Sunt la fel de joviali, relaxați, cumva totul este foarte simplu. Nu au o altă atitudine, o altă aură, acum că toată lumea vorbește despre ei. Spune multe despre caracterul lor. Se simt apreciați într-un grup foarte bine construit”, a declarat Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

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Martin Pascual este unul dintre cei mai apreciați jucători ai lui Dinamo, însă rămâne un tip modest

Cu toate acestea, în iarnă la o echipă mai bună, pentru că are de lucrat la multe „aspecte”. „Mai are de lucrat la anumite lucruri. Se văd niște lucruri din cauza cărora joacă în România, nu în altă parte. Lucrează la ele și are de progresat.

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Nu a fost greu să-l convingem pe Pascual. El a jucat constant în liga a doua din Spania în ultimii patru ani. În același timp, nu a putut să facă pasul clar spre prima ligă din Spania. Acolo a avut dificultăți în a juca titular, a stat mai mult pe bancă. Acela a fost punctul de inflexiune. Probabil că, dacă avea calitățile acestea, pe care și noi încercăm să i le dezvoltăm acum, ar fi făcut mai devreme pasul spre prima ligă din Spania.

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, este peste așteptările noastre, dar și noi i-am descoperit abia acum timingul. În zona de scouting, când l-am căutat, nu aveam cum să știm că este atât de bun la timing, la atacarea fazelor fixe. Este o calitate pe care am descoperit-o la antrenamente”, a completat Nicolescu, menționând totodată că fotbalistul spaniol este un tip foarte modest și jovial care nu a lăsat faima să-l schimbe. „Du-l pe om la un anumit nivel ca să-i vezi caracterul. Caracterul lui este frumos”, a explicat Nicolescu.