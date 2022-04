Din ce a făcut Lora primii bani în București: „Un băiat a încercat să mă îmbete”

Lora a fost invitată în podcast-ul Lucruri simple, găzduit de Horia Brenciu. Artista s-a simțit ca acasă în studioul artistului, iar asta a ajutat-o să vorbească deschis despre mai multe subiecte. Cântăreața a făcut dezvăluiri despre nunta cu Ionuț Ghenu, care va avea loc anul acesta, dar și despre participarea la emisiunea Star Factory.

Din ce a câștigat Lora primii bani atunci când s-a mutat în București?

Lora a crescut în Galați, dar s-a mutat în București pentru a se putea concentra pe cariera sa artistică. Cu toate acestea, primii bani pe care i-a câștigat în Capitală nu au fost din muzică.

„Știi cum am făcut primii bani când am venit în București? 300 de euro am făcut, cu un băiat care a încercat să mă îmbete și i-am spus că nu are nicio șansă și am făcut duel cu el”, și-a amintit

Lora, despre începuturile carierei sale. Cum a ajuns să participe la show-ul Star Factory

Lora a participat pentru prima dată într-o emisiune televizată în anul 2003, atunci când s-a înscris la show-ul de talente Star Factory. Artista mărturisește că a făcut-o inconștient, dar că se bucură pentru că a fost așa și a avut curajul să facă primii pași spre o carieră de succes.

„Am pus mâna pe telefon, mi-am văzut numele ecran și după ce mi-am spus numele am început să cânt. Am cântat robotului ceva de la Mariah Carey.

Regret că n-am știut atât de multe atunci și m-am dus cu capul înainte. N-a știut nimeni că m-am înscris. Mama m-a văzut la televizor. Atunci am luat prima gură din industrie. Știi cum e? Îți place pelinul?”, i-a spus Lora lui Horia Brenciu.

Din emisiune, Lora s-a ales cu un contract pe 5 ani cu o casă de discuri, în valoare de 50 de mii de dolari. Cu toate acestea, timp de un an nu s-a mai întâmplat nimic pe plan muzical. S-a întors acasă, în Galați, unde și-a reluat viața din același punct în care o lăsase înainte de Star Factory.

Ba chiar, după un timp au început să apară neînțelegeri în trupa din care făcea parte și chiar mama ei nu mai avea încredere că fiica ei va ajunge o mare artistă. Nemulțumită de ceea ce s-a întâmplat, Lora a reușit să rezilieze contractul de una singură.

„Mama nu mai voia să audă de muzică (…) Am reușit să reziliez contractul ăla de 50 de mii de euro. Am ieșit cu contractul de reziliere în mână după câteva ore”, a povestit artista.

Lora se mărită anul acesta. Cine vrea să-i cânte la nuntă?

Lora a dezvăluit în cadrul podcast-ului lui Horia Brenciu că , după 7 ani de relație. Nu a programat încă data evenimentului și nici nu a stabilit un buget, însă știe cine vrea să-i cânte la nuntă. Printre artiștii autohtoni se numără Horia Brenciu, dar și trupa Zdob și Zdub.

Despre Roman, solistul trupei, artista spune că îl admiră. S-au cunoscut la o petrecere pe care casa de discuri la care activează a organizat-o, moment în care cântăreața recunoaște că a consumat și alcool.

„Vreau foarte tare să vii la nunta mea anul ăsta. Iulie, așa am hotărât. N-am discutat despre buget. Mi-aș dori foarte tare să-mi vină Zdob și Zdub la nuntă.

(…)M-am dus în fața scenei și mi-am înfipt tocurile în pământ, în fața scenei, ca să nu mă dezechilibrez. Tot concertul m-au lăsat să-mi fac de cap. După concert i-am urmărit și am văzut unde s-au dus ca să fac poze cu ei”, a mărturisit Lora.

Despre Ionuț Ghenu, artista afirmă că este omul care o completează și este exact opusul său. Daca ea este o persoană introvertită, pe el îl descrie ca pe un extrovert.

„El este mult mai bun ca mine. Este mult mai iubitor și am învățat foarte multe de la el. De multe ori e vocea mea în comunicarea cu exteriorul”, a adăugat artista.