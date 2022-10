Din ce bani va plăti Adriana Iliescu taxa de facultate a Elizei. Pensie sau credit? ”Știm amândouă că nu va fi simplu”

Adriana Iliescu, recunoscută ca cea mai bătrână mama din lume, își susține fiica în toate activitățile pe care le întreprinde. Așa se întâmplă și acum când Eliza Iliescu a decis să urmeze două facultăți în același timp.

Facultatea Elizei Iliescu, plătită din pensia mamei sau pe credit

. Eliza a fost acceptată la Facultatea de Litere, în regim fără plată.

Potrivit celor de la , a mai intrat și la a doua specializare, Științe Umane, de această dată, fiind nevoită să plătească o taxă anuală, care nu este deloc la îndemâna oricui.

Adriana Iliescu: ”Poate vom lua și un credit”

Adriana Iliescu se va lupta ca o leoaică pentru unica sa fiică și va fi dispusă la orice sacrificiu pentru a-și susține odorul la a doua facultate. Dacă nu le este suficientă pensia pe care o are, mama Elizei este dispusă să facă și credit.

”Am făcut un calcul și putem face asta. Poate vom lua și un credit, vom vedea!

Ar fi vorba despre circa 4.000 de lei anual, o sumă pe care cred că o vom putea acoperi din pensia mea, repet! Știm amândouă că nu va fi simplu. Dar cred cu tărie că va reuși să le facă față”, a mai spus Adriana Iliescu.

Fiica Adrianei Iliescu, încrezătoare chiar și atunci când taxele sunt greu de plătit

Cum totul s-a scumpit în ultima perioadă, traiul de zi cu zi este pentru fiecare mai greu de suportat. Asta, însă, nu o sperie pe fiica celei mai bătrâne mame din lume.

Eliza Iliescu spune pentru sursa mai sus citată: ”M-am înscris și la a doua facultate, de Științe Umane. Nu avem nevoie de nimic, de niciun ajutor.

Important e că fac ceea ce-mi doresc, n-am emoții, sunt sigură că mă voi descurca. Îmi doresc să fiu o studentă cu rezultate bune la învățătură. Îmi place ceea ce o să fac, tocmai de aceea mi-am și ales această facultate, din cadrul unei universități prestigioase din București”, a precizat tânăra.

Din ce venituri se întrețin Adriana Iliescu și fiica ei

Cea mai vârstnică mamă din lume este fost cadru universitar, care a profesat ca și dascăl de limba și literatura română. În urma anilor de experiență , plus o indemnizație în jur de 2.000 de lei, de la Uniunea Scriitorilor.

”Nu ne-a fost ușor, dar am trecut împreună prin toate. Am trăit din pensia mea de profesor, aș adăuga chiar profesor universitar, dar și din indemnizația pe care o primesc de la Uniunea Scriitorilor. Adică ceva în jurul a 2.000 de lei. Ne-am gospodărit mereu cu cât am avut și nu am cerut nimănui nimic!”, mai dezvăluia mama Elizei Iliescu.