Sport

Din ce câștigă bani Nadia Comăneci la 65 de ani. Afacerile pe care le are în America alături de soțul ei

Catalin Oprea
12.11.2026 | 17:00
Din ce castiga bani Nadia Comaneci la 65 de ani Afacerile pe care le are in America alaturi de sotul ei
SPECIAL FANATIK
Nadia Comăneci trăiește o viață frumoasă și câștigă mulți bani în SUA. Sursă foto: Colaj FANATIK
Nadia Comăneci împlinește 65 de ani joi, iar "Zeița de la Montreal" are o viață frumoasă și lipsită de griji. Are o serie de afaceri în SUA, alături de soțul ei, Bart Conner.
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Au trecut mai bine de 50 de ani de când Nadia Comăneci era în prim planul unuia dintre momentele antologice din istoria sportului. Primul 10 curat a făcut înconjurul lumii, iar popularitatea româncei a rămas la cele mai înalte cote de atunci. Nadia Comăneci a rămas întruchiparea perfecțiunii, iar în anii care au urmat și-a speculat imaginea în cel mai eficient mod.

Nadia Comăneci și Bart Conner conduc una dintre cele mai mari academii de gimnastică din SUA, cu peste 900 de copii legitimați

Nadia Comăneci a știut ce are de făcut după ce și-a încheiat cariera sportivă. A avut succes în afaceri, iar în prezent are o avere estimată la 25 de milioane de dolari, conform laureususa.com. Cel mai important proiect pe care Nadia Comăneci și soțul îl au este Academia de Gimnastică Bart Conner, din Norman, Oklahoma.

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Vorbim despre una dintre cele mai mari astfel de academii din SUA, la care în prezent sunt legitimați peste 900 de copii! Conform datelor oferite pe site-ul oficial, taxa pentru prima legitimare este de 30 de dolari. Apoi, prețurile sunt între 70 și 135 de dolari pe lună de copil, în funcție de numărul de ședințe pe săptămână și de durata acestora.

Academia Bart Conner este recunoscută în SUA pentru prețurile practicate, accesibile pentru toți copiii. Mai ales în condițiile în care oferă condiții de top, cu echipament de cea mai nouă generație și antrenori licențiați. De altfel, academia condusă de Nadia Comăneci și soțul ei produce campioni încă din anii 80.

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Nadia Comăneci mai dețin și o companie de producție TV, dar și un lanț de magazine cu echipamente sportive

Probabil cel mai important absolvent al Academiei Bart Conner este Guard Young, medaliat cu argint cu echipa SUA la Jocurile Olimpice din 2004, la Atena, dar și Campionatul Mondial din 2001, la Ghent, Belgia. Deși ideea de bază a academiei este de mișcare și dezvoltare, nu neapărat performanță, de-a lungul anilor a mai creat mulți campioni.

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O altă afacere deținută de Nadia Comăneci și familia ei este Perfect 10 Production Company. O televiziune care produce și transmite cele mai importante evenimente din gimnastica internațională. Sediul este tot în Norman, Oklahoma, orașul în care locuiesc Nadia Comăneci și Bart Conner. De asemenea, cei doi au și un lanț de magazine cu echipament sportiv în mai multe orașe din statul Oklahoma.

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Nadia Comăneci și Bart Conner s-au cunoscut la începutul anilor 90 și s-au căsătorit pe 27 aprilie 1996, la București. Cei doi au împreună un copil, Dylan Paul Conner, născut la Oklahoma pe 3 iunie 2006. Bart Conner, 68 de ani, are două medalii de aur la Jocurile Olimpice, ambele obținute la ediția din 1984, la Los Angeles.

  • 5… medalii de aur are Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice. 3 obținute la ediția de la Montreal, în 1976, și alte două la Moscova, în 1980
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