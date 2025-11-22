Din ce face bani Cosmin Olăroiu, de fapt. Ce afaceri are faimosul antrenor și ce pregătește în România

ADVERTISEMENT

Cosmin Olăroiu are o carieră în Asia începută încă din anul 2007. A antrenat giganți din regiune recum Al Hilal, Al Ain, Al Ahli sau Jiangsu Suning, iar în prezent are o avere estimată la aproape 50 de milioane de dolari.

Cu ce se ocupă Cosmin Olăroiu

Tehnicianul român a adunat numeroase trofee, dar și contracte uriașe. Iar banii pe care i-a strâns de-a lungul timpului a știut cum să îi investească. De altfel chiar el a vorbit despre afacerile sale.

În prezent, Cosmin Olăroiu deține două restaurante de top în Dubai – „Amelia” și „Amaru”, alături de câțiva parteneri. Și chiar el recunoaște că nu se ocupă direct de aceste afaceri.

Mai exact, celebrul antrenor este asociat și partenerii săi se ocupă mai departe. Totodată, acesta are și planuri ambițioase în România: vrea să construiască un complex de blocuri într-o zonă bună din Capitală.

„Nu sunt patron, sunt asociat. Nu mă ocup eu direct. Partenerii se ocupă. Iar în țară construiesc un complex de blocuri în apropiere de Obor”, a explicat tehnicianul, într-un interviu recent, publicat de .

Ce planuri de viitor are tehnicianul

Cosmin Olăroiu a mai dezvăluit că vrea să își asigure viitorul. Mai exact, acesta , astfel că își dorește să aibă un venit pasiv mai încolo.

Acesta este și motivul pentru care investește în proiectul imobiliar din București. Complexul de blocuri pe care vrea să îl construiască va fi amplasat în zona Bucur Obor și ar putea fi un mare succes.

„Am făcut investițiile și pentru că nu mă văd antrenând până la 80 de ani, cum o face Mircea Lucescu”, a mai dezvăluit Cosmin Olăroiu, în interviul acordat pentru sursa citată.

Ce salariu are Cosmin Olăroiu

Cât despre veniturile sale actuale, acestea întrec orice imaginație. Nu e de mirare de ce tehnicianul a strâns o adevărată avere și își permite să deruleze în continuare proiecte grandioase.

Conform gsp.ro, șeicii îi oferă lui Cosmin Olăroiu un salariu de 5.500.000 de dolari ca . De menționat e faptul că această sumă este una fără precedent în istoria Emiratelor.

Iar odată cu contractul semnat, Cosmin Olăroiu a devenit cel mai bine plătit selecționer din întreaga perioadă de existență a naționalei. Sumele încasate de el l-au făcut să depășească nume consacrate din antrenorat, precum Bert van Marwijk ,Alberto Zaccheroni sau Roy Hodgson.