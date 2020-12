Laura Andreșan este din nou o femeie singură după despărțirea recentă de Grasu XXL, iar fosta jurnalistă a trecut printr-o schimbare radicală în toți acești ani de relație.

Bruneta a fost un personaj destul de controversat în showbiz-ul românesc, însă acum a renunțat complet la aparițiile incendare și este cu totul dedicată fetiței ei. După 12 ani petrecuți alături de Grasu XXL, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate.

Cu mai bine de un deceniu în urmă, Laura Andreșan era supranumită „profa de sex” și obișnuia să apară în public în ele mai indecente ipostaze, însă a renunțat de mult timp la acest stil de viață controversat.

Din ce face bani Laura Andreșan. Fosta lui Grasu XXL, schimbare radicală

Din momentul în care s-a cuplat cu Grasu XXL, Laura Andreșan a devenit „fată cuminte” și a renunțat la petrecerile nebune și aparițiile provocatoare în public. Fosta jurnalistă a fost împreună cu celebrul rapper timp de 12 ani, însă relația lor nu a mai mers atât de bine.

Cei doi au împreună o fetiță pe care o iubesc enorm și au hotărât să rămână în relații bune de dragul ei, chiar dacă ei nu mai pot forma un cuplu.

Laura Andreșan a terminat Facultatea de Pssihologie a Universității Ecologice din București și aum profesează în domeniu. Bruneta primește 150 de lei pentru o ședință de consiliere și este mulțumită de actualul job, potrivit bzi.ro.

„Am învățat să am încredere în mine, să mă iert, să mă accept, să mă iubesc și să iubesc, dar nu la modul nevrotic. Am mai învățat smerenia, recunosc că mai am de lucru. Și, da!… Îl iubesc pe Freud”, spunea Laura Andreșan în urmă cu ceva timp.

Laura Andreșan și Grasu XXL nu mai sunt împreună

În urmă cu câteva zile, Grasu XXL a făcut un anunț care i-a șocat pe urmăritorii lui de pe rețelele de socializare. Rapperul a declarat că el și Laura Andreșan nu mai formează un cuplu, însă nu a spus care a fost motivul rupturii.

„Ştiţi că nu prea îmi place să vorbesc despre lucruri personale, însă cred că lucrul pe care urmează să vi-l spun trebuie să îl ştiţi de la mine şi de la Laura. Nu din presă sau de altundeva. Eu şi Laura ne-am despărţit, este adevărat. Avem împreună o minune de fetiţă pe care o să o creştem împreună. Astfel, v-aş ruga să ne respectaţi intimitatea în momentele astea dificile”, a scris Grasu XXL pe Instagram.

Despărțirea i-a șocat pe fanii celor doi, mai ales că au devenit părinți în 2019, iar lucrurile păreau să meargă bine între ei. Cel puțin, așa se vedea pe rețelele de socializare, unde postau regulat.