Din ce face bani soția lui Marius Urzică de la Power Couple. Simona are o meserie pe care foarte multe românce și-ar dori-o

Soția lui Marius Urzică este în atenția publicului datorită emisiunii Power Couple, de la Antena 1. Descoperă din ce face bani Simona, care are o meserie pe care foarte multe românce și-ar dori-o. E plătită destul de bine.

Ce meserie are Simona, partenera lui Marius Urzică

Marius Urzică este un fost gimnast, retras din activitate la ora actuală. Bărbatul este o fire discretă, chiar dacă . Fostul pilot a oferit o lecție de viață înaintea de decesul său, pentru mulți sportivi.

În planul profesional, campionul olimpic a fost medaliat în repetate rânduri. A primit în primăvara lui 2025 în cadrul Adunării Generale.

De atunci a luat decizia să se prezinte la Power Couple, alături de soția sa. Simona are 38 de ani și nu este cunoscută telespectatorilor, cu toate că are o carieră în gimnastica de performanță. A făcut parte din lotul de la Onești.

În momentul de față, mulți sunt curioși să afle cum își câștigă existența. Face bani din meseria de antrenoare de gimnastică, însă nu se știe care este salariul pe care-l încasează lunar. Partenera lui Marius Urzică este extrem de apreciată.

În general, un antrenor de gimnastică din România primește un salariu în funcție de mai multe criterii. Printre acestea se numără nivelul clubului sau instituției (liceu, club privat, lot național), precum și experiența și rezultatele la competiții.

Mai mult, venitul este luat în calcul și în funcție de bonusuri sau plata pentru activități extra, cum ar fi cursuri sau seminarii. Pe de altă parte, Simona, soția lui Marius Urzică, este o femeie elegantă, rafinată și care stă departe de lumina reflectoarelor.

Marius și Simona Urzică, relație de aproape 20 de ani

Marius Urzică are 50 de ani și frumoasă un cuplu cu frumoasa sa soție de aproape 20 de ani. Blondina și fostul gimnast au ajuns la altar în urmă cu 15 ani, cei doi fiind părinții a doi copii. Ei au un băiat, Alexandru, și o fată, Yasmin.

Soția celebrului sportiv român este foarte implicată în creșterea lor. Cu toate acestea, Simona a acceptat o provocare inedită în urmă cu câteva luni. A plecat în Malta pentru a filma emisiunea Power Couple, moderată de Dani Oțil.

„Am acceptat să vin la Power Couple la îndemnul copiilor. Este un format care ne place și credem că ni se potrivește. Nu vreau să-mi creez așteptări.

Îmi doresc doar să mă bucur de această experiență și, poate, să descoperim lucruri noi despre noi ca și cuplu și să învingem temerile care vor apărea pe parcursul competiției”, a spus partenera lui Marius Urzică, conform .