Din ce motive a plecat Gică Hagi de pe banca Viitorului. Când va antrena din nou

La începutul lui august, Gică Hagi a anunțat brusc că nu va mai fi antrenorul celor de la Viitorul Constanța. La mai bine de două luni de atunci, el dezvăluie motivele care au stat la baza acestei hotărâri.

Hagi a fost intervievat de publicația Derstandard din Austria, înainte de duelul dintre români și austrieci din Liga Națiunilor.

Patronul Viitorului a spus că a vrut să se focuseze mai mult pe partea administrativă a echipei și a Centrului de Copii și Juniori. Acesta este motivul care l-a determinat pe Hagi să renunțe la funcția de antrenor a dobrogenilor.

De ce a renunțat Gigă Hagi la a mai antrena VIitorul: „Voi începe o nouă provocare când va fi momentul potrivit”

Hagi a fost tehnicianul Viitorului de pe 15 septembrie 2014 până pe 1 august anul acesta. 244 de meciuri a strâns el pe banca echipei constănțene. Hagi a câștigat cu Viitorul campionatul României în sezonul 2016-2017, Cupa României (2018-2019) și Supercupa (2019-2020).

„A existat un moment sezonul trecut când am luat decizia de a lăsa un alt antrenor pe bancă, pentru a mă concentra doar pe partea administrativă, dar și pe Academie, care a fost, de fapt, ideea inițială a acestui proiect. Eu am lucrat constant 10 ani la acest club, în conducere, pe partea tehnică, am făcut scouting”, a declarat Gică Hagi.

Totodată, el a spus că a primit mai multe propuneri de a antrena de când a părăsit banca tehnică a Viitorului, dar deocamdată vrea să se concentreze pe altceva. Hagi le-a mai antrenat de-a lungul timpului pe Galatasaray, Steaua București, Poli Timișoara, Bursaspor și naționala României. Cele mai multe meciuri ca antrenor le are la Viitorul.

”Voi începe o nouă provocare când va fi momentul potrivit. Am avut oferte foarte interesante și tentante, dar am decis să fac un pas în spate acum”, a adăugat patronul Viitorului.

Hagi îl aseamănă pe Ianis cu Zidane

Ianis Hagi, băiatul fostului mare jucător român, a fost comparat cu părintele lui, dar Gică Hagi este de părere că jucătorul lui Rangers este același tip de jucător ca Zinedine Zidane.

”Față de mine, Ianis lovește mingea la fel de bine cu ambele picioare, el este mai subțire și mai înalt decât am fost eu. Stilul său de joc aduce mai degrabă cu al lui Zinedine Zidane decât cu al meu, dar pot trăi cu gândul ăsta”, a declarat Gică Hagi.

Iani Hagi l-a atacat pe selecționerul României după jocul pierdut de ”tricolori” cu 4-0, în Norvegia: „Trebuie să îl întrebați pe selecționer despre joc. Pe teren, când alergi 3-4 minute după minge, când îți vine la picior, ce să faci cu ea? Pierzi energia, suflul. Trebuie să tragi de timp să îți revii”.

Lui Gică Hagi nu-i place pesimismul lui Mirel Rădoi și crede că e nevoie de timp pentru ca naționala României să aibă rezultate: ”Toată lumea trebuie să fie superpozitivă. Jucătorii trebuie să aibă toate condițiile. Naționala va avea rezultate când știi să construiești un colectiv, o mentalitate. Nu vine de azi pe mâine. Rezultat de pe azi pe mâine vine un rezultat, ca cel din Austria”.