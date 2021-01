Zilele trecute, Bianca Drăgușanu și-a cumpărat un nou apartament de lux, dezvăluind imagini din interiorul acestuia pe rețelele de socializare. Imobilul este exact pe stilul ei, fiind obișnuită cu extravaganța și cu luxul.

La 38 de ani, Bianca Drăgușanu este împlinită pe toate planurile, mai ales pe cel financiar, reușind să strângă o avere impresionantă. Cu toate acestea, din ce face bani frumoasa blondină, după ce a renunțat la posturile în televiziune?

Anul trecut, vedeta a recunoscut că face zeci de mii de euro numai din Instagram, însă totul este legal, plătind taxe și impozite pentru fiecare încasare.

Din ce și-a cumpărat Bianca Drăgușanu noul apartament de lux. Ce face pentru bani

Bianca Drăgușanu și-a cumpărat un nou apartament zilele trecute, exact în stilul cu care este obișnuită, luxos și impunător. Banii nu sunt o problemă pentru frumoasa blondină, care își permite orice datorită afacerilor și sumelor pe care le câștigă din diverse colaborări.

În urmă cu un an, vedeta a declarat că numai din Instagram câștigă pete 10.000 de euro pe lună, însă trebuie să fie mereu activă și să posteze story-uri destul de des. Plătește taxe și impozite pentru toate încasările, așa cum a declarat, iar de Black Froday ajunge să câștige chiar și dublu.

„Eu am un reach la tot Instagramul meu, eu am contracte foarte bune și câștig peste 10.000 de euro din tot ce se întâmplă acolo, scris și pe foaie la care se plătește taxă. 10.000 minim! Când vine Black Friday fac și 20.000. Iar eu trebuie să am întotdeauna InstaStory-uri. Eu plătesc taxe și impozite la toate încasările pe care le am. Eu trebuie să-mi pozez pantofii, bluzița, extensiile, cerceii și așa mai departe. Trebuie să am un flux”, a declarat vedeta în cadrul emisiunii Xtra Night Show.

Bianca Drăgușanu, afacere cu rochii de sute de mii de euro

În afară de banii obținuți de pe urma celebrei rețele sociale, Bianca Drăgușanu deține o afacere cu haine de lux, în special cu rochii de mireasă și de seară, din care a câștigat sume uriașe de bani. Vedeta are propria ei linie de haine încă din 2013.

Rochiile de mireasă semnate de Bianca Drăgușanu pornesc de la 800 de euro și pot ajunge la 1.000-1.200 de euro, în funcție de materialul din care sunt făcute. Fosta soție a lui Alex Bodi a câștigat peste 100.000 de euro din această afacere numai în 2018, potrivit cancan.ro.

Anul 2020 a avut parte de multe evenimente anulate, inclusiv nunțile, așa că domnișoarele nu au mai fost atât de dornice să pornească în căutarea rochiei de mireasă. Din acest motiv, fosta asistentă TV și-a extins afacerea și în Dubai, unde are același succes răsunător.

Bianca Drăgușanu ia în calcul mutarea în Dubai

În urmă cu câteva luni, Bianca Drăgușanu a menționat că are de gând să se mute în Dubai în viitorul apropiat, împreună cu fiica ei, Sofia, și poate chiar cu mama ei. Vedeta a declarat că acolo este a doua ei casă și că i-ar plăcea să o ia de la capăt în altă țară.

În urmă cu câteva luni, o sursă apropiată a blondinei a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că Bianca a început deja să facă demersuri pentru această mutare: „Bianca și-a depus actele pentru rezidență în Dubai, vrea să se mute acolo, încă nu a spus la nimeni, dar se simte foarte bine în Dubai și face eforturi mari ca să devină rezidentă în Emiratele Arabe”.

De asemenea, vedeta și-a dezvăluit „planul” și în cadrul unei emisiuni TV, susținând că banii nu ar fi un obstacol în ceea ce privește educația Sofiei, care nu este deloc ieftină în capitala luxului.

„Am meditat câteva zile la chestia asta. Toate cunostintete mele mi-au spus că tot ce fac în România pot să fac şi acolo. Poate n-ar fi rău să încerc. Mi-ar plăcea să-mi fac un boutique cu un croitor în el. Orice rochie îmi cumpăr trebuie să merg să o modific.

M-am gândit la chestia asta. Ar fi o problemă de adaptare pentru Sofia. Fără copilul meu nu pot să plec. Am prietene românce care au copiii acolo la şcoală. E zece mii de euro şcoala pe an în Dubai, dar produce mami bani, produce mami bani de nu are timp să îi numere”, spunea vedeta la Teo Show.