Din ce sunt făcute jeleurile din comerț. Cât de sănătoase sunt, de fapt, aceste dulciuri

Ce ingrediente conțin jeleurile din comerț. Sunt adorate atât de cei mici, cât și de cei mari, însă, puțini sunt cei care le citesc eticheta.

Care este principalul ingredient din jeleuri

Jeleurile sunt unele dintre cele mai populare dulciuri. În comerț se găsesc diverse sortimente de jeleuri, cu fel și fel de arome. Chiar dacă sunt pe placul multor persoane, puțini sunt cei care știu din ce sunt făcute.

Principalul este gelatina, de unde și textura lor ușor gumată, dar dizolvabilă. La rândul ei, gelatina este făcută din colagen animal, care se regăsește la nivelul pielii, tendoanelor, dar și oaselor.

Pentru ca gelatina să ajungă în forma ei finală, aceasta trebuie să parcurgă un anumit proces. Pielea și oasele de la porci sau de la vaci sunt fierte, apoi sunt tratate cu un acid puternic. La final, trec printr-un proces de filtrare.

Ce alte ingrediente mai conțin jeleurile

După ce este extras colagenul, acesta trebuie să stea la uscat. În momentul în care s-a uscat, acesta va fi cernut pentru a face gelatină.

În afară de gelatină, , agenți de aromatizare și îndulcitori. De obicei, cel mai folosit este aspartamul, acesta fiind un îndulcitor fără calorii.

Aromele artificiale din jeleuri sunt amestecuri chimice, create special pentru a reda o aromă naturală. În ceea ce privește coloranții alimentari, aceștia pot fi artificiali, dar și naturali. De multe ori, în compoziția jeleurilor se găsește suc de morcovi sau de sfeclă.

Cât de sănătoase sunt jeleurile

Jeleurile sunt consumate atât de copii, cât și de adulți. Sunt dulci, au diverse arome și este aproape imposibil să nu îți satisfacă pofta de dulce.

Chiar dacă pot fi considerate un răsfăț pentru papilele gustative, jeleurile nu sunt deloc alegere sănătoasă. Acestea conțin foarte mult zahăr și sunt sărace în proteine și fibre.

Inclusiv jeleurile fără zahăr sunt considerate o amenințare pentru organism. În lipsa zahărului, acestea conțin îndulcitori, iar unii dintre ei pot avea efecte negative asupra organismului.

Singur ingredient din compoziția jeleurilor care poate fi benefic este gelatina. Aceasta are puține calorii și nutrienți, dar are colagen. Colagenul are efecte benefice asupra organismului, fiind cunoscut pentru proprietățile sale de reducere a durerilor articulare și de reducere a efectelor îmbătrânirii.