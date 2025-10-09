Din ce trăiește, de fapt, Alina Bica în Italia. Renașterea spectaculoasă a fostei șefe DIICOT, după ce a vândut pizza lângă Bari

Condamnată în România, Alina Bica a practicat avocatura în Italia încă din ianuarie 2024, atunci când a fost înscrisă în ”Tabloul avocaților stabiliți” din Torre Annunziata, un orășel de 40.000 de locuitori din regiunea Campania, provincia Napoli.

De la pizza la avocatură. Transformarea spectaculoasă a fostei șefe DIICOT

În mai 2023, FANATIK a găsit-o pe Alina Bica, , în Altamura, o localitate de lângă Bari, în timp ce vindea pizza la restaurantul iubitului ei. Condamnată în România la patru ani de închisoare pentru favorizarea omului de afaceri Ovidiu Tender și dată în urmărire internațională, Bica a reușit performanța de a deveni avocat cu acte în regulă în Italia.

La data de 9 ianuarie 2024, Consiliului Ordinului Avocaților din Torre Annunziata s-a întrunit sub conducerea avocatului Pasquale Damiano pentru a discuta și delibera asupra mai multor puncte de pe ordinea de zi. Printre ele se număra și o cerere de înscriere în Tabloul Avocaților Stabiliți formulată de ”Abodago Bica Alina Mihaela”. Cererea a fost admisă de membrii consiliului.

Cum a ajuns Alina Bica să fie primită în ”baroul local” din Napoli

În dreptul italian, termenul de ”avocați stabiliți” (avocati stabiliti) este derivat din legislația Uniunii Europene privind facilitatea exercitării permanente a profesiei de avocat într-un alt stat membru al UE.

Astfel, un ”avocat stabilit” este un cetățean al unui alt stat membru al UE care este deja înregistrat ca avocat în țara de origine și dorește să-și exercite permanent profesia în Italia, fără a renunța la titlul profesional din propriul stat.

Condamnată în România, a practicat avocatura în Italia. Cum a fost posibil

Italienii nu permit, totuși, unei persoane condamnate definitiv pentru o infracțiune comisă cu intenție (cum este cazul Alinei Bica) să practice avocatura în țara lor. În cazul avocaților străini, baroul italian poate dispune suspendarea sau radierea din activitate însă doar dacă primește o notificare din țara respectivă.

În situația Alinei Bica, fosta șefă a DIICOT a solicitat înscrierea în tabelul avocaților la câteva săptămâni după ce Curtea de Apel Bari, care în 2023 a stabilit că pedeapsa a fost executată integral pe teritoriul Italiei. Tot atunci, instanța a arătat că ”persoana este rezident al Republicii Italiene și are puternice legături cu această țară”.

Această variantă a fost confirmată și de avocatul Cristian Di Giusto, care a reprezentat-o pe Alina Bica.

Avocatul Alinei Bica: ”Deținea licența de avocat în România”

„A lucrat ca și consultantă în afaceri, iar după finalizarea studiilor, parțial în urma deciziei Curții de Apel Bari, s-a calificat să practice avocatura. Acest lucru se datora faptului că deținea deja licența de avocat, care nu îi fusese revocată în urma condamnării sale din România”, a declarat avocatul Alinei Bica pentru .

În România, Alina Bica , însă dreptul său de a-și exercita profesia a fost suspendat în 2016. Măsura a fost luată de Baroul Dolj și a fost atacată în instanță de Alina Bica, fără a exista până la această dată o decizie definitivă a justiției.

Problema este că legislația italiană solicită avocaților străini o dovadă că aceștia sunt înscriși într-un barou în țara de origine, lucru pe care Alina Bica nu-l îndeplinea în ianuarie 2024. Atunci, cum a reușit românca să intre în ”Ordinul Avocaților”, care reprezintă un fel de baroul local?

Alina Bica, avocat și în Spania?

Un indiciu în acest sens ar putea fi chiar în decizia consiliului, care o numește pe Alina Bica ”abogado”, ceea ce înseamnă ”avocat” în limba spaniolă. Nu există dovezi clare că Alina Bica ar fi avocat autorizat sau înscris oficial în baroul din Spania.

Ceea ce se știe este că, în 2017, Bica a înființat în Spania o casă de avocatură intitulată Amris International Lawyers SLP, cu sediul în Madrid. S-a întâmplat cu puțin timp înainte ca Alina Bica să fugă în Costa Rica împreună cu Elena Udrea. susținea, la vremea respectivă, că Bica ar fi reușit să se înscrie în baroul din Spania, pe baza unor documente nu tocmai ”în regulă” aduse din România.

Cert este că societatea Amris International Lawyers a fost menținută în activitate până astăzi, potrivit unor informații consultate de FANATIK. În prezent, firma apare ca activă la Registrul Comerțului din Madrid, având ca obiect social exclusiv ”exercitarea activității profesionale de avocatură”.

A vândut pizza în Italia, dar a ajuns avocată. Acum, Alina Bica este o persoană liberă

În mai 2023, FANATIK a publicat imagini în care Alina Bica era fotografiată la standul de pizza al unui restaurant din Altamura, un orășel din apropiere de Bari. Localul respectiv se numea Noa și aparținea unui român pe nume Florin Busuioc. În acel moment, Alina Bica își executa arestul la domiciliu și se afla pe lista persoanelor urmărite general emisă de Poliția Română. Evident, Bica nu era o simplă vânzătoare ci, în calitate de parteneră a patronului, îl ajuta pe acesta să-și maximizeze businessul și să-și promoveze produsele cât mai bine.

La data de 3 octombrie 2025, Alina Bica a scăpat definitiv de problemele din România, după ce Curtea de Apel București i-a admis contestația la executare. Judecătorii români au constatat că fosta șefă DIICOT și-a executat integral pedeapsa în Italia. De asemenea, Alinei Bica i-a fost retras mandatul european de arestare. Într-un material filmat cu camera ascunsă la înceutul anului 2023 de Antena 3, Alina Bica a declarat că nu intenționează să mai revină vreodată în România.