Din ce zonă a României e bunica lui Lisav Naif Eissat, jucătorul surpriză convocat de Mircea Lucescu la națională

Lisav Naif Eissat se numără și el printre jucătorii convocați de Mircea Lucescu la națională. Cine este însă acesta? Până acum nu se cunoșteau multe detalii despre el.
Valentina Vladoi
09.10.2025 | 19:30
Cum a devenit Lisav Naif Eissat eligibil pentru naționala României și din ce zonă a țării este bunica lui. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik

Mircea Lucescu, selecționerul naționalei României, a anunțat ce jucători a convocat la națională. Astfel, la partidele din luna octombrie cu Republica Moldova și Austria, Mircea Lucescu va miza pe trei tineri jucători.

Cine este Lisav Naif Eissat

Este vorba despre Cătălin Cîrjan (Dinamo), Kevin Ciubotaru (Hermannstadt) și Lisav Naif Eissat (Maccabi Haifa). Aceștia au fost convocați în premieră. Iar surpriza a fost una cu adevărat uriașă.

Lisav Naif Eissat are 20 de ani și povestea lui e surprinzătoare. Fundașul central a oferit un interviu pentru FRF, iar printre altele, a recunoscut că nu cunoaște limba română, în ciuda originilor sale.

Astfel, interviul a decis să îl poarte în limba engleză. Fost internațional israelian de juniori și tineret, Lisav Naif Eissat  s-a născut la Haifa. Acesta a fost legitimat întreaga carieră la Maccabi.

Cum a devenit Lisav Naif Eissat eligibil pentru naționala României și din ce zonă a țării este bunica lui

Poate multe persoane se întreabă cum de sportivul este eligibil pentru naționala României. De vină este ramura feminină a familiei. Mai exact, atât mama cât și bunica sa sunt românce.

În interviul acordat, Lisav Naif Eissat povestește că bunica sa este originară din Dorohoi, județul Botoșani. Și chiar dacă fotbalistul nu cunoaște limba română neapărat, el e conștient de originile sale.

Tatăl său este musulman și chiar el l-a încurajat să vină în echipa națională a României. Totodată, înainte de a lua această decizie finală, el recunoaște că s-a consultat cu familia sa.

„Originea mea este mixtă. Tatăl meu este musulman, bunica născută în Dorohoi. Sunt jumătate român, jumătate musulman. Tatăl meu m-a încurajat foarte mult să vin, știe că echipa națională a României poate scoate altceva din mine. Am discutat mult în familie, așteptam asta cu nerăbdare. Acum sunt aici, sunt foarte entuziasmant. Băieții m-au primit foarte bine”, a dezvăluit acesta.

Ce i-au spus părinții înainte să ajungă în România

În același interviu, Lisav Naif Eissat a fost întrebat dacă părinții i-au transmis vreun mesaj înainte să ajungă în România. Într-adevăr, cei care i-au dat viață i-au recomandat să fie el însuși.

„Să fiu eu însumi. Cred că asta este cel mai important. Din păcate, nu vorbesc limba română, dar am adus un dicționar să învăț. Încerc să fiu eu însumi. Indiferent ce limbă vorbesc, există o limbă unică pe teren – fotbalul. Acolo, vorbim cu toții aceeași limbă. Asta este frumusețea fotbalului și ne bucurăm de el”, a mai completat el.

Fotbalistul a mai povestit printre altele că a debutat în fotbal pe când avea doar 5 ani. Cariera lui a evoluat destul de repede, iar ulterior, acesta a ajuns să fie prețuit. Iar cel mai bun exemplu este interesul pe care Mircea Lucescu l-a avut asupra sa.

„M-am născut cu mingea la picior. Mi-am început aventura la Maccabi Haifa, în Israel, când aveam 5 ani. Bunica mea s-a născut în Dorohoi, în România, și am simțit tot timpul că partea românească îmi va aduce ceva.

Când cariera mea a evoluat, ajunsesem în punctul în care trebuia să decid ce vreau să fac. Am văzut interesul naționalei României, cât de mult mă considerau ca un proiect de viitor.

Oamenii din Federație, domnul Lucescu au vorbit cu mine, mi-au arătat cât de mult apreciază stilul meu de joc. Când cineva îți arată că te prețuiește, chiar respect asta. Așa că am decis să vin aici și sunt foarte fericit”, a mai dezvăluit el.

Atmosfera din România i-a plăcut încă din primele momente în care a ajuns la noi în țară. Mai mult de atât, acesta consideră că cei mai mulți oameni sunt calzi și că se va putea acomoda destul de repede.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
