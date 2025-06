Din ce face bani, de fapt, Donald Trump. Vânzările de biblii, parfumuri și chitare îl mențin în topul miliardarilor lumii

Din ce face bani, de fapt, Donald Trump. Nu mulți știu, însă activitățile și investițiile președintelui american îi aduc câștiguri de peste 600 de milioane de dolari. Și nu vorbim doar despre . El face bani doar fiind Donald Trump.

Din ce face bani, de fapt, Donald Trump

Potrivit declarației de avere depusă recent de Donald Trump la Biroul de Etică Guvernamentală, șeful SUA încasează lună de lună milioane de dolari. Se presupune că ultimele câștiguri declarate de acesta se referă la anul 2024, an în care Trump nu era încă președinte și, deci, nu își exploatase economic încă poziția sa publică.

Documentul arată că principala sursă de venit a lui Donald Trump sunt cele trei cluburi de golf pe care le deține în Florida, Jupiter, Doral și West Palm Beach. Acestea au înregistrat venituri de circa 220 de milioane de dolari.

O altă sursă de venit pentru președintele SUA sunt dividendele din numeroasele investiții și companiile listate la bursă, printre care Caterpillar, Charles Schwab și CNH Industrial. De aici a încasat aproximativ 11 milioane de dolari. A obținut venituri și din promovarea agresivă a inițiativelor din zona criptomonedelor. Vânzarea de tokenuri ale World Liberty Financial a generat, de exemplu, venituri de 57,4 milioane de dolari doar în 2024.

Vânzările de biblii, parfumuri și chitare îl mențin în topul miliardarilor lumii

Ceea ce mulți nu știu este că Donald Trump este și imaginea a numeroase produse. Președintele SUA a lansat o gamă largă de produse sub propria marcă tocmai pentru a-și monetiza baza electorală. de biblii, adidași, parfumuri, chitare și chiar și telefoane mobile placate cu aur.

De exemplu, organizația Trump are licență pentru marca Donald’s și primește în schimb drepturi financiare pentru exploatarea acesteia. Costurile pentru președintele american sunt inexistente, însă conturile sale se rotunjesc cu fiecare achiziție. Toți banii revin, deci, la familia Trump. De asemenea, compania 45 Footwear i-a plătit lui Trump 2,5 milioane de dolari pentru a-și pune marca pe adidași și parfumuri, iar grupul Best Watches on Earth i-a dat miliardarului 2,8 milioane de dolari pentru licența pe ceasuri.

Lma Productions i-a plătit președintelui un total de peste 2,3 milioane de dolari pentru a-și pune numele pe o Biblie și pe chitare. Aceste obiecte, cu autograful președintelui american, pot costa și 11.500 de dolari. S-au și cheltuit sume importante pentru tipărirea unor cărți precum „Letters to Trump”, „Save America” și „A Maga Journey”. Pentru acestea, editurile au dat între 250.000 și 3 milioane de dolari.

Ultima găselniță pentru rotunjirea veniturilor

Problema apare atunci când se aprofundează ce denotă un conflict de interese flagrant. Vorbim despre criptomoneda $Trump, World Liberty Financial, cina prezidențială cu premii în meme coin și alte astfel de inițiative care au produs sume importante.

Ultimul proiect al familiei Trump este lansarea unui telefon de 499 de dolari, dar și a unui serviciu de telefonie mobilă de 47,45% de dolari/lună. Ambele produse sunt doar sub licența Trump. Astfel, organizația președintelui SUA nu își asumă nicio responsabilitate pentru calitatea, funcționalitatea și fiabilitatea lor.