Din Italia, direct pe gazonul de pe „Oblemenco“! Povestea magică trăită de un „pui de leu“ la derby-ul Universitatea Craiova – FCSB: „Cel mai frumos de pe Terra!“

Din Torino, cu sufletul alb‑albastru, Luca Ștefan Dinică a venit special în țară pentru derby-ul dintre Universitatea Craiova și FCSB. Cu suflet bătând în ritmul fanilor Universității Craiova, tânărul susținător al Științei de doar 9 ani a avut parte de o zi pe care nu o va uita niciodată: a pășit pe gazonul din Bănie înaintea marelui duel cu FCSB din Cupa României, trăind la maximum emoția de fan „alb‑albastru“.

Luca Ștefan Dinică și-a trăit visul pe teren la Universitatea Craiova – FCSB

Luca s-a născut și trăiește în Italia, printre echipe celebre și academii de fotbal prestigioase. Totuși, dintre toate culorile fotbalului european, pentru el există o singură iubire: alb-albastrul Universității Craiova! Dragostea pentru culorile oltenilor nu ține cont de geografie, ci de inimă, iar micuțul italian cu rădăcini românești a confirmat asta cu fiecare pas făcut pe gazonul din Bănie.

„Craiova e cel mai frumos oraș de pe Terra”, a spus el, cu o convingere care, parcă, nu se negociază.

, organizatorii i‑au oferit lui Luca rolul de Player Escort, o experiență ce a transformat simpla prezență pe teren într‑o emoție memorabilă. Programul a inclus bilete VIP, echipament personalizat, fotografii profesionale și, cel mai important, șansa de a defila alături de favoriți înainte de începerea partidei și de .

Emoția alb‑albastră, „scrisă” pe teren de tânărul Luca

Intrarea pe teren i‑a ridicat pulsul lui Luca, mai ales când imnul a început să răsune. Pentru Luca, momentul a fost „definitoriu”, iar zâmbetul nu l‑a părăsit o clipă. Dragostea pentru Universitatea Craiova depășește orice statistică sau scor: este o punte emoțională între diaspora românească și fanii din Oltenia, un „pod“ ce aduce înapoi acasă o parte din sufletul celor care sunt departe.

„Mama… când am intrat pe teren și am auzit Imnul, am simțit cum începe inima să-mi bată cu putere”, a spus Luca, după această experiență, citat de .

Luca nu visează să devină fotbalist profesionist, planurile lui fiind mai degrabă înspre comentariu sportiv. Iubește fenomenul fotbalului. Știe echipele lumii, campionatele, statisticile. Dar, mai important de atât, știe ce înseamnă iubire „alb-albastră“!