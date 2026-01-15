Sport

Din Italia în SuperLiga! Jucătorul așteptat să semneze este rezervă la meciul serii din Serie A

Un jucător român este rezervă în partida Como - AC Milan, la ultima sa apariție în Serie A. După acest joc, el urmează să vină la o echipă din SuperLiga.
Traian Terzian
15.01.2026 | 23:00
ULTIMA ORĂ
Jucătorul așteptat să ajungă în SuperLiga, rezervă la ultimul meci în Serie A. Sursă foto: @86_longo
AC Milan joacă pe terenul revelației Como, iar antrenorul Massimiliano Allegri a luat în lot și un tânăr jucător român. Acesta este rezervă chiar înainte de a veni să semneze cu o formație din SuperLiga.

Rezervă în Serie A înainte de a ajunge în SuperLiga

Este vorba de fundașul central Matteo Duțu, care a fost luat în lotul lui AC Milan pentru partida care închide etapa cu numărul 16 din Serie A. Tânărul de 20 de ani se va despărți de ”rossoneri” la finalul acestui joc și va veni să semneze cu Dinamo.

Internaționalul român de tineret, care a mai fost pe banca de rezerve la semifinala cu Napoli din Supercupa Italiei, de la sfârșitul anului 2025, și la întâlnirea cu Fiorentina din 11 ianuarie, are șanse minime să intre în teren. Allegri a decis să înceapă jocul cu o linie de trei fundași centrali: Tomori – Gabbia – De Winter.

Matteo Duțu a fost folosit în acest sezon la Milan Futuro, echipă care evoluează în liga a patra din Italia. El a jucat 20 de partide în campionat și Cupă, reușind două goluri și o pasă decisivă.

Matteo Duțu vine la Dinamo

După meciul de la Como, Matteo Duțu își va lua la revedere de la AC Milan și se va îmbarca spre România cu destinația Dinamo. Președintele Andrei Nicolescu a oferit mai multe detalii despre sosirea fundașului central.

”Nu este încă pentru că el o să fie în lot pentru meciul de mâine, deoarece joacă Milan etapă intermediară. Teoretic, după ziua de mâine (n.r. joi), o să o închidem. Nu mai vreau să vorbesc, am tot vorbit, până nu semnăm, nu avem hârtia semnată, nu…

E vorba de un transfer definitiv cu o opțiune de ‘buy-back’ pentru AC Milan în funcție de evoluția jucătorului. Poate avea loc până în vara asta pentru o anumită sumă sau până în vara viitoare pentru cu totul și cu totul altă sumă”, a declarat Nicolescu.

Dinamo i-a luat fața celor de la Universitatea Craiova

Înainte ca internaționalul de tineret să aleagă să meargă la Dinamo, el a fost dorit și de Universitatea Craiova. Într-o intervenție avută la FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu s-a arătat deranjat de faptul că oltenii au intrat pe fir.

”După ce am vorbit cu agenții, am făcut un call cu Kopic, cu mine, cu agenții, cu jucătorul, în care am detaliat ce înseamnă pentru el să vină la Dinamo, proiectul, ce se poate întâmpla. Totul a mers bine, până a apărut în presă, iar niște cluburi din România au început să sune direct jucătorul și să pluseze, să ofere mai mult, doar, doar să nu ajungă la Dinamo.

Oferta Craiovei era semnificativ mai mare, cu 30% am auzit. Eu am observat în România, cel puțin la Gigi Becali, politica de a nu deveni tu mai bun, ci de a-i face pe ceilalți mai slabi. Dar de ce să nu devenim noi mai buni?

De ce trebuie să ne uităm în curtea celuilalt și să îi dăm lui în cap? M-a deranjat Craiova. Asta înseamnă că trebuie să fiu mai atent. Când m-am văzut cu Mihai Rotaru nu știam încă!”, a spus oficialul dinamovist.

