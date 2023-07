Din Liga 4 în SuperLiga cu FC U Craiova! Ultimul supraviețuitor al oltenilor

FC U Craiova 1948 este de trei sezoane în SuperLiga, însă drumul oltenilor până la derby-urile cu Dinamo, FCSB, Rapid și Universitatea Craiova au trecut prin „purgatoriul” ligilor inferiore. Sorin Mogoșanu este ultimul supraviețuitor din lotul „alb-albaștrilor” care este lângă „alb-albaștrii” din Liga 4.

a debutat cu stângul în al treilea sezon din SuperLiga printr-o înfrângere cu FCSB, scor 1-3, însă obiectivele lui Adrian Mititelu nu au fost distruse de eșecul în fața „roș-albaștrilor”. Finanțatorul grupării din Bănie l-a prezentat și pe Nicolae Dică care a reaprins speranța suporterilor pentru play-off.

Până la promovarea în SuperLiga și înfruntările încinse de pe stadionul „Ion Oblemenco” cu echipele de top din campionatul românesc, FC U Craiova 1948 s-a luptat prin „mocirlele” din Liga 4. Adrian Mititelu și-a înscris formația în „județeană” în 2017 și oltenii au promovat treptat în primul eșalon.

Drumul lui FC U Craiova 1948 până în SuperLiga s-a încurcat doar în Liga 3, atunci când au ratat promovarea în primul sezon, însă oltenii și-au reparat greșeala în ediție viitoare. Totuși, din Liga 4 până în SuperLiga, gruparea din Bănie s-au bazat pe doi fotbaliști importanți chiar din Oltenia.

Claudiu Bălan și Sorin Mogoșanu sunt fotbaliștii care au acceptat propunerea lui Adrian Mititelu din Liga 4 și au dus-o pe gruparea din Bănie în SuperLiga. Golgheterul „alb-albaștrilor” a părăsit-o pe FC U Craiova 1948 la început sezonului 2022-2023, însă portarul își continuă și în prezent aventura la formația lui Adrian Mititelu.

Sorin Mogoșanu este veteranul din vestiarul „alb-albaștrilor”, fiind la FC U Craiova 1948 de pe 19 ianuarie 2018. Acesta a fost titularul grupării din Bănie și în SuperLiga, unde a bifat 12 apariții, însă a cedat postul din primul „11” în favoarea lui Robert Popa.

Acesta este a treia soluție pentru postul de portar la FC U Craiova 1948 după Robert Popa și Ionuț Gurău. Portarul ajuns la 30 de ani este urmat de Radu Negru la capitolul vechime în lotul oltenilor, fundașul dreapta fiind alături de gruparea din Bănie încă din Liga 3.

50.000 este cota lui Sorin Mogoșanu, conform transfermarkt

FC U Craiova 1948 se lupta pentru play-off în SuperLiga! Nicolae Dică și-a fixat obiectivele în Bănie

a fost primit cu entuziasm la FC U Craiova 1948, iar tehnicianul român nu vrea să îi dezamăgească pe suporterii oltenilor. Acesta a declarat că își dorește performanță la gruparea din Bănie, iar lotul este principalul atuu pe care îl are la formația lui Adrian Mititelu.

„Am venit cu mare drag la FC U, mi-am dorit să antrenez această echipă pentru că văd un lot foarte bun pentru Liga 1. Vreau să facem performanță, sunt condiții foarte bune și lotul este unul bun din punctul meu de vedere. Discuțiile pe care le-am avut mi-au dat încredere. Mi-a dat libertate la echipă, dar asta nu înseamnă că nu discut cu dânsul.

Vom arăta mai bine în viitor și cred că putem să facem lucruri frumoase împreună. Am vorbit cu domnul Mititelu și băiatul dânsului și discuțiile mi-au dat încredere, își doresc performanță și doar împreună putem să reușim. M-a sunat cineva din club astăzi de dimineață, am ajuns la Craiova și am avut discuțiile cu Adiță și dânsul (n.r. Adrian Mititelu). Întotdeauna mi-am dorit să fac performanță, iar acest lot mă obligă”, a spus Nicolae Dică.