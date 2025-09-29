Din miliardari, au ajuns muritori de foame! Dumitru Dragomir, dezvăluiri șoc la Profețiile lui DON Mitică: „Știu 7-8 cazuri mai tari ca Irinel”

Dumitru Dragomir a revenit din concediu și a fost prezent la Fostul șef LPF a vorbit despre miliardarii României ajunși între timp în sărăcie lucie, plecând de la .

Dumitru Dragomir a spus ce s-a întâmplat cu miliardarii României

România a avut după 1989 o mulțime de oameni care s-au ridicat și au făcut averi importante, unii ajungând să fie milionari sau chiar miliardari. Timpul a trecut și puțini au reușit să își sporească averile sau măcar să le mențină.

Dumitru Dragomir a spus că știe cel puțin 7-8 astfel de persoane care, în prezent, se află într-o situație mult mai dură decât cea a cunoscutului Irinel Columbeanu. Ce a spus fostul șef LPF despre meteahna românilor.

„Nici nu puteai vorbi cu ei, nu puteai ajunge la ei cât de tari erau. I-a făcut praf sistemul, i-a curățat”

„Vreau să spun așa. În momentul când te duci să joci jocuri de noroc, toți de acolo vor să câștige. Viața noastră de zi cu zi este ca la jocurile de noroc, doar unul câștigă sau doi, ceilalți pierd. Așa este viața. Cine nu înțelege că treci prin unele perioade benefice, când ai noroc și îți merge bine 10 ani, după aceea vine o cădere, mică sau mare.

Unii se duc până la fund și se alege praful, la alții vine un echilibru. Eu știu 7-8 cazuri mai tari decât al lui Irinel. Să nu le dau nume că unii au ajuns muritori de foame din miliardari. Sunt 2 din fotbal, dar nu vreau să vorbesc. Nu vreau să supăr. Nici nu puteai vorbi cu ei, nu puteai ajunge la ei cât de tari erau. I-a făcut praf sistemul, i-a curățat.

„Toți politicienii se dau la cel cinstit”

În viață, chiar dacă mă repet, nu trebuie să faci doar tu burta mare, fă-o mai mică și lasă-i și pe cei din jurul tău. Unii fac averi prin șantaj, alții prin furturi, alții prin vânzare de țară, alții corect și cinstit. Toți ceilalți, toți politicienii, se dau la cel cinstit. Asta nu am înțeles noi românii.

La noi, dacă a reușit unul pe drept și cinste și nu a cotizat unde trebuie, imediat e hoț, bandit, trădător de țară, putinist și nu mai știu cum. Dacă a reușit și nu a cotizat… și e slab de înger, se dau toți la el. Sunt oameni puțini în lume care nu greșesc, pentru că nu poți să le știi pe toate. Ferească Dumnezeu, dacă ai un contabil sau un jurist trădător lângă tine te-a nenorocit pe viață, având încredere în ei… Marele meu noroc în viață au fost oamenii din jurul meu. Am oameni care lucrează cu mine de 34 de ani și au știut meserie și ei m-au ferit pe mine”, a spus Dumitru Dragomir la „Profețiile lui DON Mitică”.