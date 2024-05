Din milionar cunoscut în fotbalul românesc, acum a ajuns sărac și să discute cu extratereștrii! Ce s-a ales de bărbatul care a primit 23 de ani de închisoare pentru crimă

Alexandru Rădulescu a fost parte integrantă a fotbalului românesc până în iunie 2006, atunci când , Constantin Rădulescu. Din milionar, fostul președinte al Asociației Fotbaliştilor Amatori si Nonamatori (AFAN) a ajuns sărac lipit pământului după ce soția i-a luat averea.

Din milionar cunoscut în fotbalul românesc, acum a ajuns sărac și să discute cu extratereștrii!

Alexandru Rădulescu s-a aflat în fruntea sindicatului fotbaliștilor din România până în vara anului 2006. Fostul șef al AFAN a fost protagonistul unui moment tragic în urmă cu aproximativ 18 ani, care i-a schimbat radical viața.

Fostul milionar român a împușcat accidental un tânăr în vârstă de 29 de ani, în timp ce victima, împreună cu soția și mai mulți prieteni, făceau baie într-un lac concesionat de Alexandru Rădulescu. Lacul Doi din satul Bunget, comuna Văcăreşti se află la 10 kilometri distanță de Târgoviște, județul Dâmbovița.

Aflat sub influența băuturilor alcoolice, fostul om din fotbalul românesc le-a cerut tuturor să plece de la lac. Tânărul care a decedat după două săptămâni la spital s-a urcat în mașină, moment în care Alexandru Rădulescu a lovit geamul cu pușca.

Arma s-a descărcat accidental, iar victima a fost împușcată în cap și în gât. Constantin Rădulescu, în vârstă de 29 de ani, a murit la spital. Crima a zguduit lumea sportului din România în urmă cu aproximativ 18 ani.

Ce s-a ales de Alexandru Rădulescu. Fostul președinte AFAN a primit 23 de ani de închisoare pentru crimă

În urma tragediei, Alexandru Rădulescu a fost condamnat la 23 de ani de închisoare, pe 27 iulie 2007, pentru „uz de armă letală fără drept, omor calificat şi lovire sau alte violenţe”. Fostul lider al sindicatului fotbaliștilor s-a ales cu porecla „Călăul de pe baltă”.

După 11 ani de închisoare, Alexandru Rădulescu a fost eliberat condiționat pe 28 decembrie 2018. Totuși, viața fostului milionar român s-a schimbat din temelii. Cu sănătatea fizică și psihică la pământ, Alexandru Rădulescu a ajuns sărac lipit pământului.

Fostul președinte al AFAN a ajuns să trăiască din mila prietenilor după ce a fost lăsat pe drumuri de . Mari personaje ale fotbalului românesc, precum Cornel Dinu, Florin Prunea sau Ionuț Lupescu au sărit în ajutorul lui Alexandru Rădulescu.

Alexandru Rădulescu, lăsat pe drumuri de soția care i-a luat toată averea

Soția nu l-a mai primit pe Alexandru Rădulescu în duplexul pe care îl deținea la Snagov. Cei doi au divorțat în perioada în care fostul milionar trecea prin momente grele în închisoare. Alexandru Rădulescu a pierdut o casă situată în zona Moșilor, un autoturism de lux, dar și mai multe milioane de euro.

În prezent, Alexandru Rădulescu locuiește într-o căsuță modestă care le-a aparținut părinților săi, în comuna Dragodana, județul Dâmbovița. Starea de sănătate a fostului milionar este precară, ajungând să sufere de demență.

„Îmi este foarte greu cu el, are și o demență, este senil. Vorbește cu extratereștrii, ne-a spus că a văzut un șarpe în pat. El crede că este milionar, că are casă și afaceri la București, spune că vrea să se întoarcă la casa lui și că este sechestrat. Delirează. Când este lucid, se vede că este un om cult, că are cultură generală”, a declarat Laura Rădulescu, fiica fostului șef AFAN, potrivit .

Alexandru Rădulescu, mari probleme de sănătate

Alexandru Rădulescu are mari probleme de sănătate. Pe lângă demență, fostul președinte al AFAN suferă de diabet. Totodată, fostul om din fotbalul românesc are un picior amputat, din cauza unor complicații.

„Călăul de pe baltă” are probleme cu vederea, după un transplant de cornee, suferind și un accident vascular în urmă cu mai mulți ani. În prezent, Alexandru Rădulescu este îngrijit de cele două fiice din prima căsătorie.

„Nu l-a mai primit nimeni, nu a mai avut casă, nu a mai avut masă, n-are o pensie de pe urma a ce a muncit, nu are absolut nimic. Nu a avut nici măcar buletin, a trebuit să îl iau în spațiu ca să intre cumva în rândul lumii, ca să pot să iau o rețetă de la medic, pentru că nu aparținea de nimic.

Nu poate să accepte ce s-a întâmplat cu fosta soție, că i-a luat tot. O să încerc și un proces împotriva ei. Indiferent că el i-a dat procură că poate să vândă, acolo scrie în favoarea lui, și la cel mai bun preț, și cu cotă parte.

„Au fost căsătoriți 20 de ani. El nu a primit nici măcar un leu”

Ceea ce a vândut a aparținut amândurora, nu doar ei, că au fost căsătoriți 20 și ceva de ani, dar el nu a primit nici măcar un leu și asta înseamnă furt. Tu nu ai respectat procura pe care ți-am dat-o eu, nu te dau în judecată pentru că ai vândut, OK, ai făcut-o cu acordul meu, dar unde este partea mea? Nu i-a dat absolut nimic din munca lui de atâți ani. Și unui câine, dacă îl crești, tot îi dai o felie de pâine. Eu am procură de la tata să îl reprezint în instanță și oriunde”, a mai spus Laura, care este de meserie asistentă medicală.

„Eu îl cunosc pe Alex de mult… El avea un chioșc în gara din Târgoviște unde vindea mititei și bere. A venit după 90 în București și a făcut un restaurant pe lângă Foișorul de Foc, o cârciumă non-stop, unică în București pe atunci, nu închidea niciodată, schimba ospătarii, bucătarii ca să funcționeze non-stop. Toată protipendada Bucureștiului mergea la el, la orice oră din zi și din noapte”, povestea, în exclusivitate pentru FANATIK, Cornel Dinu.