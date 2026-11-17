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Cu doar două zile înaintea , o mișcare de marketing neașteptată a fost făcută în NBA. Totul va prinde contur miercuri, 18 noiembrie, la un meci din campionatul american de baschet.

Miami Heat va folosit echipamente speciale, inspirate din GTA VI

O mișcare fără precedent va fi făcută la meciul din etapa cu numărul 15 din NBA. Echipa Miami Heat a profitat de momentul lansării noului joc GTA VI, dar și de locația poveștii. Noul produs din saga care a făcut celebră compania Rockstar Games se va desfășura în Vice City, adică reprezentarea fictivă a orașului american Miami.

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Pentru partida contra celor de la Milwaukee Bucks, Miami Heat va intra pe teren cu tricouri inscripționate cu numele Vice City, în loc de cel al echipei. Miami Heat va evolua în tricouri speciale negre, cu benzi roz neon, asemănătoare identității vizuale jocului video. Pe echipament, va fi inversată sigla Nike și va fi prezentă sigla dar și palmieri.

”Pentru o noapte, Heat dă la schimb Miami pentru Vice City. Alătură-te, pe 18 noiembrie, când Vice City primește vizita lui Milwaukee Bucks, într-un meci nemaivăzut pe parchet, în echipament complet nou”, a transmis clubul Miami Heat, pe pagina oficială de Instagram. Textul este însoțit de afișul meciului, care conține numeroase referințe la jocul video GTA VI.

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For one night only, the HEAT trade Miami for Vice City. Join us on November 18, when Vice City hosts the Milwaukee Bucks on a never-before-seen court, wearing an all-new uniform. This is A Night in Vice City. Also live on ESPN. For details, visit https://t.co/ZiEQ2XUxdu https://t.co/KaQC7QGRHQ — Miami HEAT (@MiamiHEAT)

GTA VI a fost promovat la derby-uri

Jocul așteptat de 13 de ani din partea Rockstar Games a avut parte de o promovare masivă în lumea sportului. Compania americană a cumpărat spațiu publicitar pe panourile LED ale celor mai importante și urmărite meciuri din lume din ultima lună înaintea lansării. Printre acestea se numără Barcelona – Real Madrid și Inter – AC Milan. Pe panouri a apărut sigla jocului video, însoțită de textul ”Disponibil din 19 noiembrie”.

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Transmisiunea Superclasico din Argentina, Boca Junior – River Plate a debutat cu un spot publicitar pentru GTA VI. De asemenea, grafica utilizată pentru cel mai încins meci din țara sud-americană a integrat sigla jocului, dar și cea a consolei PlayStation 5.