Din nou proaspătă mămică, Laura Cosoi și-a emoționat fanii. Cum a apărut actrița alături de întreaga familie

Laura Cosoi a apărut în ipostaze emoționante alături de familia ei. Actrița a publicat pe rețelele de socializare o serie de fotografii în care apare și noul membru, fiica sa, Lara.

a postat, totodată, și o poză cu mama sa, Ligia Cosoi. Fanii i-au comentat cu mulțimi de mesaje de admirație. ”Noi 🤍🤍🤍🤍🤍”, a scris actrița

De asemenea, din imagini reiese și că Laura Cosoi a mers la biserică după ce a redevenit mamă. Acolo a mulțumit lui Dumnezeu pentru noul său dar primit, Lara.

Lara a fost adusă pe lume în data de 23 iunie. Ea este a treia fetiță a Laurei Cosoi și mai are două surori, pe nume Rita și Vera.

Laura Cosoi, mesaj emoționant pentru cea de-a treia fiica a sa: ”Ești sufletul nostru”

La 24 de ore de la naștere, actrița a scris un mesaj care a ajuns la inimile fanilor. A detaliat toate trăirile din spital, față de noul ei copil.

”24 de ore de cand a venit pe lume iubirea noastra, Lara. In aceste ore nu am facut altceva decat sa o tin in brate, sa o miros, sa o privesc. Si nu ma mai satur…

I-am povestit despre lumea asta minunata, despre Dumnezeu, despre surioarele ei, despre taticul perfect si toti cei dragi din familie, care de-abia astepta sa o cunoasca!

Ii multumesc in fiecare clipa ca ne-a dat sansa sa ii fim parinti, sa o iubim, sa fim acolo pentru ea, de fiecare data, pentru totdeauna!

Esti sufletul nostru, Lara! Va multumim din suflet pentru toate gandurile pline de dragoste si lumina! Ne-au ajuns la inima”, au fost cuvintele Laurei Cosoi, din perioada

Laura Cosoi este una dintre cele mai iubite actrițe de la noi din țară. A devenit cunoscută în urma rolului ”Adina” din serialul ”La Bloc”. Din 2015, este căsătorită cu Cosmin Curticăpean.