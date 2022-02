Din nou scandal la Dinamo! Dragoş Sterpu, acuze grave după ce a căzut amicalul cu Real Madrid: “Demisia! Sunt nişte mincinoşi” Reacţia lui Zăvăleanu: “Omul e pe lângă!”. Exclusiv

Nicio zi fără scandal la Dinamo. De această dată mărul discordiei este refuzul oficialilor pentru , organizat de cei din DDB Spania, care ar fi investit peste 5000 de euro ca echipa lui Stoican să facă deplasarea.

Din nou scandal la Dinamo! Dragoş Sterpu, acuze grave după ce a căzut amicalul cu Real Madrid

Oficialii celor de la Dinamo au refuzat acest amical care ar fi trebuit să se dispute în martie pentru că echipa este concentrată pe lupta pentru evitarea retrogradării şi soluţia a fost ca acest meci să se dispute cândva în vară.

Refuzul a deschis un scandal între liderul DDB Spania, şi oficialii echipei. Reprezentantul fanilor acţionari din Spania s-a lăudat că în patru zile ar fi organizat un meci amical cu Real Madrid:

“Domnul Zăvăleanu mi-a spus că nu poate vorbi de așa ceva și să vorbesc cu domnul Mureșan. Asta a fost singura noastră discuție. Meciul de la Kiev s-a făcut pe banii domnului Badea și pe sprijinul domnului Lucescu și s-a jucat cu echipa a treia a lui Dinamo Kiev! Aici vorbeam de 11 jucători de la prima echipă de la Real Madrid! E o mare diferență.

Sterpu: “Am reușit în patru zile să am acceptul lui Real Madrid pentru acest meci”

Inițial era vorba ca Dinamo să joace cu Alcorcon, din Segunda Division și cu Alcala, echipă din liga a treia spaniolă, iar al treilea meci din cadrul acestui turneu era programat cu o echipă Dinamo Motor, din liga a cincea spaniolă pe care noi o sponsorizăm. Ideea cu Real Madrid a venit ulterior și trebuie să vă spun că nu e ușor să faci un astfel de meci, pentru că e vorba de costuri ridicate. Am reușit în patru zile să am acceptul lui Real Madrid pentru acest meci.

Am plătit deja peste 5.000 de euro! Nu e vorba de o sumă mică. Dinamo în acest moment nu poate plăti nimic și noi știam acest lucru și am zis că vom suporta noi. Nu le suporta Sterpu sau DDB Spania, ci am obținut acești bani prin sponsori.

Ce mă deranjează cel mai mult e că acum câteva zile mi s-au cerut dovezi. În acel moment a trebuit să sun la compania aeriană și să le cer documente. Atunci au rezervat un culoar de zbor, o parcare în aeroport, a rezervat hotel și diurne pentru echipaj, ca apoi să îmi spună că nu mai vin!”, a spus Sterpu pentru FANATIK.

Zăvăleanu: “E ca şi cum aş stabili eu pentru dumneavoastră că mergeţi mâine la Chicago. Şi apoi să mă supăr că nu v-aţi dus”

Reprezentantul administratorului judiciar de la Dinamo, Răzvan Zăvăleanu, a reacţionat pentru FANATIK la acuzele dure ale liderului DDB Spania:

“Ştiţi cum este asta. Ca şi cum aş stabili eu pentru dumneavoastră că mergeţi mâine la Chicago. Şi apoi să mă supăr că nu v-aţi dus. Acum vreo două săptămâni, dânsul a vorbit cu Iuliu Mureşan pentru un amical cu o echipă din liga a şasea, parcă. O echipă de români de pe acolo.

Domnul Mureşan, de bun simţ, nu i-a spus să îşi vadă de treburile lui. A luat-o de bună şi apoi a început. Este curios că a vorbit cu toată lumea. El i-a dat mesaj domnului Mureşan că a vorbit cu mine. Dar eu cu el nu vorbisem. O singură dată am vorbit cu el, pe 22 decembrie, când ne-a zis că se vor muta suporterii la Iuliu Mureşan acasă, după demiterea lui Mircea Rednic”, a spus Zăvăleanu.

Sterpu: “Sper să își dea demisia. Eu am ieșit de pe toate grupurile DDB Spania”

Mai departe, Dragoş Sterpu le cere demisia conducătorilor de la Dinamo, acuzându-l pe administratorul special Iuliu Mureşan că este mincinos:

“Nu este nicio şansă să mai aibă loc acest meci. Și credeți-mă că va trece multă apă pe Dunăre ca să se uite așa ceva! Vreau să vă spun ceva și poate părea șocant. Eu fără să îmi dau demisia din DDB Spania, am încercat să încep o propunere de demitere a lui Iuliu Mureșan și o să vă dau și explicația.

Încă nu am primit acceptul colegilor mei, tocmai ca să nu influențez cu absolut nimic această decizie eu am ieșit de pe toate grupurile DDB Spania. În acest moment vorbesc ca o persoană independentă, ca să nu influențez sub nicio formă decizia colegilor mei. O să cerem demisia foarte curând. Sper să își dea demisia.

E vorba de o acțiune pe care am făcut-o împreună și eu am propus azi noapte (n.r. 3 februarie) să trimitem un comunicat cu demiterea lui Iuliu Mureșan, având dovezi că este un mincinos și se poate demonstra acest lucru. Noi ajunsesem să vorbim de meniul jucătorilor. Totul era pus la punct! E vorba de o muncă de echipă de cinci săptămâni!”, a spus Sterpu.

Sterpu: “Îl cunosc personal de anul trecut pe Emilio Butragueño . Sunt socio la Real Madrid și sunt vânător”

Liderul DDB Spania susţine că prin intermediul relaţiilor sale a ajuns să vorbească şi să ajungă la un acord pentru acest amical cu Emilio Butragueño, unul dintre oficialii celor de la Real Madrid. Sterpu susţine că Răducioiu a stat de vorbă doar cu secretara oficialului:

Îl cunosc personal de anul trecut pe Emilio Butragueño . Sunt „socio” la Real Madrid și sunt vânător. Unul dintre vânătorii din asociația mea este directorul programului „socios” de la Real Madrid și face parte și din Consiliul de Administrație al clubului. Așa am intrat în legătură cu Emilio Butragueño. L-am sunat azi-noapte.

I-am spus și lui Radu (n.r. Florin Răducioiu) să nu încerce că am vorbit deja cu el. Am înțeles că de-abia azi (n.r. 4 februarie) a reușit să stea de vorbă cu secretara lui! Și noi deja în patru zile aveam acordul pentru meci. Și oricum la Butragueno nu ajunge! După discuția mea de aseară cu Emilio nu o să ajungă!“, a spus Sterpu.

Zăvăleanu: “Nu am ce să discut cu o asemenea persoană. Să o iei pe cont propriu pe numele lui Dinamo, să nu ai niciun mandat”

Răzvan Zăvăleanu i-a replicat şi spune că Dragoş Sterpu nu a avut niciun mandat de la Dinamo să negocieze un eventual amical cu Real Madrid şi nici nu l-ar fi lăsat să negocieze în numele clubului:

“Nu am ce să discut cu o asemenea persoană. Să o iei pe cont propriu pe numele lui Dinamo, să nu ai niciun mandat. Oricum şi dacă spunea că are o relaţie, îi spuneam să ne-o predea şi să discutăm. Nu îl lăsam pe el să vorbească în numele lui Dinamo”, a spus Zăvăleanu.

Sterpu: “Domnului Mureșan îi e frică de cineva care vinde mici și bere la Obor, a intrat în biroul lui”

Dragoş Sterpu a continuat tirul acuzelor şi susţine că oficialilor le e frică de “cineva care vinde mici şi bere la Obor”, aluzie la liderii de galerie care fac parte şi din conducerea DDB:

“Cornel Dinu nu spunea prostii când spunea că Dinamo nu trebuia să intre în insolvență! Știa că Dinamo putea să aibă un alt ajutor! Nu l-a băgat nimeni în seamă. Lumea l-a luat la mișto. Din păcate, Dinamo în insolvență este condusă de nu se știe cine și nu știm cui i-am făcut acest club cadou! Și care sunt interesele din spatele acestui club.

Faptul că anumiți oameni pot intra în birou peste președintele clubului și în fața căruia tremură toți!… Când l-ați demis pe Mircea Rednic nu v-a fost frică de zecile de mii de suporteri? Acum vă e frică de un singur om? Cine este?

Domnului Mureșan îi e frică de cineva care vinde mici și bere la Obor, a intrat în biroul lui Iuliu Mureșan și l-a amenințat. În schimb nu îi e frică de un om care a organizat în patru zile un meci cu Real Madrid! Aștept să spună singur domnul Mureșan pentru că dacă nu oricum se va afla!”.

“Domnul Zăvăleanu a plătit 200.000 de euro, un milion de RON, din banii dânsului sau ai firmei de insolvență ca să achite salariile la Dinamo. Pe baza cărei legi?”

Liderul DDB Spania l-a luat în vizor şi pe Răzvan Zăvăleanu, pe care l-a acuzat că… a achitat salariile la Dinamo, iar acest lucru ar fi ilegal:

“Haideți să vă spun ceva! Domnul Zăvăleanu a plătit 200.000 de euro, un milion de RON, din banii dânsului sau ai firmei de insolvență ca să achite salariile la Dinamo. Pe baza cărei legi? Eu știu că e ilegal așa ceva! Probabil că domnul Zăvăleanu are acoperirile legale, sau dacă nu, m-a mințit pe mine la telefon! Ei trebuie să aibă foarte mare grijă.

Domnul Zăvăleanu poate nu știe cum s-a renovat Săftica! Poate nu știe că în momentul în care noi am trimis un calculator în România nu avea cine să îl semneze. Ei voiau să îl ia pe ochi frumoși! Au stat două săptămâni la ușa lui Dinamo cu un calculator ca să poată să îl ia. Nimeni nu voia să îl ia pe hârtii. Tot ce s-a dus în clubul Dinamo a dispărut“, a spus Sterpu.

Zăvăleanu: “Îmi place cum pune problema. Nu ar sări să ajute, în schimb are o problemă că am dat sau nu am dat eu bani”

Răzvan Zăvăleanu susţine că el şi Iuliu Mureşan au acceptat oferta de la Dinamo pentru a ajuta clubul. Zăvăleanu admite că a ajutat şi financiar clubul, însă susţine că a făcut-o în mod legal, recuperându-şi sumele investite:

“Îmi place cum pune problema. Nu ar sări să ajute, în schimb are o problemă că am dat sau nu am dat eu bani. Nu cred că mai am de recuperat ceva în acest moment. Am făcut contracte, am arătat care este destinaţia banilor şi am recuperat. Nu am făcut împrumuturi de cămătărie. Omul este pe lângă subiect, nici nu cred că trebuie băgat în seamă prea tare.

“Calculatoarele, la fel de reale ca şi discuţiile dânsului cu mine despre acest meci cu aşa-zisul Real Madrid”

Nu ştiu despre ce calculatoare vorbeşte, iar despre aberaţiile acelea nu are rost să comentez. Adică, noi suntem cu sufletul la Dinamo şi nici nu ţinem să ne facem publicitate pe seama aceasta. Dacă am putut să ajutăm, am ajutat. Este evident că tot ceea ce facem este strict legal. Cred că dumnealui are o imagine eronată asupra realităţii. Tot ce facem este să ajutăm Dinamo, în mod legal.

Cu calculatoarele, nu am auzit în viaţa mea de ele. Probabil sunt la fel de reale ca şi discuţiile dânsului cu mine despre acest meci cu aşa-zisul Real Madrid. Pentru că el spune că a vorbit cu mine, dar nici vorbă despre aşa ceva”, a spus Zăvăleanu.

Meciul amical dintre Dinamo şi Real Madrid Castilla ar fi trebuit să se desfăşoare la finalul lunii martie, în jur de 25-29 martie. Însă, acest amical nu a făcut decât să creeze un nou scandal în cadrul clubului.

“Să vă dau încă o dovadă de amatorism a domnului Mureșan. Toată lumea spunea că am adus profesioniști la Dinamo. Mie îmi e frică să mă gândesc dacă așa s-a negociat și cu arabii cu zece milioane de euro de care spunea domnul Zăvăleanu. Dacă au negociat de pe mail-uri personale îmi e frică să mă gândesc unde ajungem. Domnul Mureșan mi-a dat o adresă de e-mail cu yahoo.com! Deci președintele clubului Dinamo București trimite mail-uri de pe o adresă personală. Deja putem uita de vânzarea lui Dinamo. Eu dacă eram în locul domnului Emilio Butragueño nu răspundeam la un asemenea e-mail. Dacă nu se va cere oficial demiterea lui Iuliu Mureșan, eu voi ieși din DDB Spania! Majoritatea fac presiuni să se ia o decizie. Oamenii sunt foarte rău porniți”, Dragoş Sterpu, lider DDB Spania