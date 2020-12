Din peluză, în Parlament! Cum a ajuns Ciprian Titi Stoica, ultras Poli Timişoara, deputat AUR: “L-am cunoscut pe Simion în galerie”

Ciprian Titi Stoica a deschis lista pentru Camera Deputaților a Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) din Timiş. Alianța a surprins pe toată lumea la aceste alegeri și a obținut aproape 9%, fapt care îi asigură, în mare măsură, un post de deputat lui Ciprian, plecat în Anglia în urmă cu 10 ani.

Bănățeanul stabilit în Marea Britanie este un fan înflăcărat al celor de la Poli Timișoara, fiind ani buni unul dintre susținătorii din peluză ai alb-violeților. El spune că l-a cunoscut pe George Simion, liderul formațiunii AUR prin intermediul peluzei, Simion având un trecut în galerie.

Ciprian Titi Stoica a dat un interviu FANATIK după scorul surpriză din alegeri în care a vorbit despre modul în care a ajuns să fie coordonatorul AUR din Regatul Unit, cum l-a cunoscut pe George Simion la un marș al suporterilor și a clarificat afirmațiile conform cărora AUR ar fi un partid anti-mască.

Ciprian Titi Stoica, deputat AUR, suporter Poli Timișoara: “Ne așteptam să ajungem în Parlament”

A fost o surpriză pentru toată lumea rezultatul obținut la alegeri? Pe dumneavoastră v-a surprins?

– Sincer, rezultatul de aproape 10% ne-a surprins, în schimb ne așteptam să ajungem în Parlament.

Și pe ce v-ați bazat pentru că majoritatea oamenilor politici nu vă luau în seamă?

– Nici măcar nu ne-au luat în calcul absolut deloc. Nici măcar ca titlu informativ că există acest partid cu liste complete. Eu am vorbit personal cu 3000 de oameni care ne-au spus că vor vota ei și apropiații lor cu AUR. Aproximativ 3000. Nu vreau să absolutizăm. Undeva la peste 2500 am pierdut șirul. Dar vorbesc în nume propriu, doar în Marea Britanie acest număr.

“Nu am ratat niciun meci acasă, inclusiv în cupele europene și am fost și în multe deplasări”

Cum ați ajuns în partid și cum ați pus umărul la această campanie?

– Simplu. Eu am fost de la început în acest partid. Am fost alături de George Simion în campania de la europarlamentare. Apoi a apărut platforma politică “România Mare în Europa”, apoi din decembrie 2019 și Alianța pentru Unirea Românilor. Primul congres din afara granițelor a fost aici în Marea Britanică, în Wolverhampton. După ce am început să ne structurăm și să ne adunăm m-au creditat cu încrederea să coordonez activitatea de aici.

Când ați plecat din țară?

– 14 februarie 2010.

Și care este motivul pentru care ați părăsit România?

– Au fost și motive personale și ajunsesem la un moment dat să nu îmi mai placă ce văd. Și relația cu autoritățile era anevoioasă. Simțeam că nu mă pot dezvolta așa cum trebuie. Întâmplarea a făcut ca o prietenă a mamei mele să vină în România în 2009 și mi-a făcut o ofertă de nerefuzat. Mi-a spus să vin, să văd, să cunosc sistemul. Credea că voi reuși. Și așa am ajuns.

Aveți legătură și cu lumea fotbalului. Sunteți fanul celor de la Poli Timișoara, nu?

– Da, am fost în peluză la toate meciurile de acasă și la foarte multe în deplasare până când am plecat din țară și am început mai activ în perioada echipei Poli AEK. De când a apărut echipa aia, nu am ratat niciun meci acasă, inclusiv în cupele europene și am fost și în multe deplasări. Prima pe care mi-o amintesc din perioada aceea a fost barajul de la Buzău. Apoi am continuat. Am fost la Alba, la Cluj, la București, la Craiova.

“L-am întrebat cine este băiatul ăsta (n.r. George Simion) și el mi-a zis că e cel care scrie peste tot în țară «Basarabia e România»”

Acum Poli Timișoara este într-o situație mai complicată. Și din punct de vedere juridic, vorbind de palmares…

– Eu cred că echipa este pe mâini bune și sper să se găsească un consens cu noua administrație locală, chiar și cu noi, cu noii aleși. Și împreună să găsim o soluție alături de suporteri pentru că ne dorim să revenim unde ne este locul, în prima ligă. Să avem un stadion, să fim din nou un exemplu pentru toată țara. Cu toții să trăim momente de neuitat pe viitorul stadion “Dan Păltinișanu”, încă nu știm cum se va numi.

Cu George Simion v-ați cunoscut prin intermediul peluzei. Mă gândesc că poate nu e chiar o coincidență având în vedere că și el vine din această zonă?

– Dacă îmi amintesc bine chiar așa a fost, prin intermediul galeriei, la un Marș al Eroilor. Dar anul, să vă spun sincer, nu mi-l amintesc. Dar ce îmi amintesc, este că l-am întrebat pe un coleg din peluză, pe Cristi Brâncovan, cel care era lider de galerie. L-am întrebat cine este băiatul ăsta și el mi-a zis că e cel care scrie peste tot în țară “Basarabia e România”. Aia mi s-a și întipărit în minte, altfel, probabil nu mi-aș fi amintit. Ne-am mai întâlnit și în deplasări și la alte manifestații ale suporterilor. Dar asta mi-a rămas în minte.

“Știu că pare o nebunie, oameni simpli care s-au cunoscut în mediul online…”

Cum v-ați hotărât nu doar să votați AUR, dar și să intrați în partid și să mobilizați lumea la vot?

– Păi, eu am început să mă implic în primul rând pe plan civic în cadrul comunității de români din Marea Britanie în 2016 când s-a născut fiul meu și predominant după celebra Ordonanță 13 din anul 2017. Apoi a fost protestul Diasporei organizat pe 10 august. De atunci. Am știu din experiența din europarlamentare când l-am susținut pe George. El a luat locul 4 în Diaspora, dar nu a făcut numărul suficient și în țară. Am simțit că se poate, că există potențial. Am văzut că partidele mai noi sau mai vechi care și-au declarat intenția să ne sprijine, nu au făcut absolut nimic. Am decis să ne implicăm și o mână de oameni din Marea Britanie, dar foarte mulți din celelalte țări din UE, am zis că asta trebuie să facem noi. Un partid politic, să căutăm oamenii buni și drepți care să ne reprezinte interesele și ei să ajungă acolo unde se iau decizii. Și cam acesta a făcut gândul și planul inițial.

Un plan ambițios, da…

– Știu că pare o nebunie, oameni simpli care s-au cunoscut în mediul online, care apoi ne-am întâlnit și fizic, să stăm ore în șir să discutăm, să dezbatem probleme și soluții la aceste probleme. O parte am rămas consecvenți. Iar în momentul în care George a pierdut alegerile, a venit și ne-a mulțumit tuturor și a spus că își dorește să înființăm o nouă platformă politică și am zis da. Să încercăm și lucrul acesta. Am încercat și din mediul civic să schimbăm, dar este foarte greu. Poți doar punctual să schimbi ici-colo.

“Nefiind în cercul puterii va fi foarte greu să trecem inițiative legislative. Și atunci fără presiune a societății civile și mass-media nu vom reuși”

Care credeți că este explicația pentru scorurile foarte bune?

– Din punctul meu de vedere este foarte simplu. Am fost singurul partid care am mers în comunități, am stat de vorbă cu oamenii, am identificat împreună problemele. Am fost activi în mediul online, le-am răsuns la telefon. Sunt foarte mulți oameni care mă sună. Văd că le răspundem. La celălalt capăt este un om care le spune o vorbă bună și care îi bagă în seamă. Eu cred că asta a lipsit tuturor și majorității românilor. Cei din clasa politică nu ne-au ascultat niciodată. Ne-au spus doar lucruri frumoase o dată la patru ani și apoi și-au văzut de agenda.

Cum arată viitorul? Am văzut o știre că 15.000 de oameni au semnat adeziunea pentru partid…

– Eu cred că viitorul arată bine. Este foarte mult de muncă și nu o să reușim de unii singuri. Avem nevoie și de societatea civilă, și de cei din mass-media. Trebuie să punem presiune pe alianța ce va fi la guvernare ca să putem introduce în dezbatere și apoi să aprobăm și să votăm toate legile necesare. Nefiind în cercul puterii va fi foarte greu să trecem inițiative legislative. Și atunci fără presiune a societății civile și mass-media nu vom reuși. Doar împreună. Trebuie să ne spunem adevărul în fața. Toți avem aceleași interese. Acum trebuie să rezolvăm nevoile de bază din piramidă.

Cine intră în Parlament din partea AUR: “Trecând de intoxicările care s-au făcut și de ironiile ieftine, eu spun că veți avea niște mari surprize”

Dumneavoastră excludeți orice fel de alianță pentru a intra la putere?

– Până în acest moment, aceasta este poziția oficială a partidului. Dacă vor apărea noutățile, vor fi comunicate. În acest moment, aceasta este poziția partidului. Încă nici n-am apucat să comunicăm și să ne punem de acord cu toții și o să avem un punct de vedere articulat.

S-a vorbit mult despre cei care vor intra în Parlament din partea AUR…

– Trecând de intoxicările care s-au făcut și de ironiile ieftine, eu spun că veți avea niște mari surprize. Vă pot da niște exemple: inventatori de renume mondial precum Iulian Hornet și Alexandru Stănilă. Și vor fi mulți alți specialiști în diverse domenii de activitate. Să știți că noi nu am avut în spate nici grupuri de interese și nici magnați. Noi nu am fost ca un alt partid politic care a avut din start 1 milion de euro. Nu știu dacă întreaga campanie a costat mai mult de 2-300.000 de euro. Vă spun din start că nu a fost cazul. În ultimele două săptămâni sunau oameni și voiau să ajute voluntar să împartă pliante, să fie în dialog cu oamenii. Am rămas plăcut surprins. Și oameni care sunt aici de peste 15 ani și nu au votat niciodată până acum și nu doar că au vrut să voteze, au vrut să ne și ajute.

“Absolut nimeni nu este anti-mască, 5G și alte gogomănii”

Aș vrea să mai clarificăm un lucru referitor la agenda AUR. Au apărut informații conform cărora ați fi un partid care sunteți anti-mască. Puteți să ne spuneți cum stă treaba de fapt?

– Nu, absolut nimeni nu este anti-mască, 5G și alte gogomănii. Pur și simplu unele măsuri sunt abuzive. În Marea Britanie și în alte democrații consolidate, măsurile au fost luate cu logică și bun simț. Aici ești obligat să porți mască doar în mijloace de transport, în spații închise și în spații în care nu se poate păstra o distanță de siguranță. Nu văd niciun rost să fac jogging-ul dintr-un parc cu mască pe față. Vi se pare normal? Toate aceste concluzii vin de la specialiști. Dacă un grup de specialiști spun argumentat că trebuie să stăm la o distanță de 10 metri, așa facem. Copii până în vârstă de 11 ani sunt exceptați de la purtatul măștii. Oamenii cu afecțiuni respiratorii sunt exceptați. Eu sunt un caz. Nu vorbesc din auzite. Eu am o rinită alergică și când a apărut această obligativitate a purtatului de mască, medicul meu de familie mi-a spus că ar fi indicat să nu port masca perioade lungi de timp. Mi-a spus că ar fi bine să o port o perioadă scurtă în locuri aglomerate. Nu știu să existe asta în România. Putem să agravăm starea de sănătate a cuiva să poarta masca. Trebuie să fie măsuri echilibrate cu aportul specialiștilor.