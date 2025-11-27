Sport

Din penitenciar, direct pe „Ion Oblemenco”. Prezență surprinzătoare pe stadion la U Craiova – Mainz. Video

Surpriză de proporții la Universitatea Craiova - Mainz din Conference League. Mai mult deținuți de la Penitenciarul Craiova-Pelendava se află în tribunele stadionului „Ion Oblemenco”
Cristian Măciucă, Tibi Cocora
27.11.2025 | 19:46
Meciul dintre Universitatea Craiova și Mainz, din etapa a 4-a din Conference League, se va juca pe „Ion Oblemenco”, iar în tribune se vor afla și mai mulți deținuți de la Penitenciarul Craiova-Pelendava.

U Craiova – Mainz se joacă cu deținuți în tribune

U Craiova – Mainz, programat joi, 27 noiembrie, va lua startul la ora 19.45. Pe arena din Bănie și-au făcut apariția și mai mulți deținuți din Penitenciarul Craiova-Pelendava. Aceștia au ajuns pe „Ion Oblemenco” cu 75 de minute înainte de startul confruntrăii

Încarcerații au fost aduși la stadion cu o dubă specială a peniternciarului. Ei au fost duși apoi la etajul 5, acolo unde nu se vând bilete de obice și au primit locuri aproape de masa presei. Deținuții au fost separați de restul fanilor și vor privi meciul într-un sector separat, împrejmuit cu gard și împânzit de jandarmi.

Fanii germani au invadat „Ion Oblemenco”

Meiciul dintre Universitatea Craiova și Mainz se anunță sold-out, mai ales că și oaspeții vor avea parte de o susținere importantă. Aproximativ 2000 de fani germani au venit în România pentru a o încuraja pe echipa lui Bo Henriksen.

Cu un sfert de oră înainte de primul fluier al arbitrului, pe „Ion Oblemenco” se aflau deja 1300 de fani ai lui Mainz. Ei dominau fondul sonor, în ciuda opoziției pe care încercau să o arate oltenii din tribune.

Echipele de start

  • Universitatea Craiova (3-4-2-1): Isenko – Romanchuk, Rus, Screciu – Mogoș, Mekvabishvili, T. Băluță, Bancu – Cicâldău, Baiaram – Nsimba; Rezerve: S. Lung, L. Popescu, Fl. Ștefan, Al. Crețu, Al Hamlawi, Etim, Houri, Badelj, Teles, Stevanovic, Băsceanu, D. Matei; Antrenor: Filipe Coelho
  • Mainz (3-4-3): Zentner – Kohr, Bell, Hanche-Olsen – Widmer, Maloney, Amiri, Veratschnig – Bobzien, Nordin, Boving; Rezerve: Ries, Batz, Sano, JS Lee, Nebel, Sieb, Hollerbach, Da Costa, Kawasaki, Gleiber, Weiper, Potulski; Antrenor: Bo Henriksen

Fotbalistii lui Mainz au ajuns la stadion pentru duelul cu Universitatea Craiova

