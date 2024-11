Din penitenciar, pe scena de la Nottara. Cine sunt actorii de la festivalul de teatru pentru deținuți: ”Acești oameni există, nu sunt de pe Lună”

Teatrul Nottara din București a găzduit Festivalul Multiart pentru Deținuți- Descătușarea prin cultură, ediția a XIII-a. FANATIK a stat de vorbă cu trei dintre persoanele private de libertate care au urcat pe scena de la Nottara.

103 deţinuţi implicaţi în proiectul de teatru

La ediția din acest an s-au înscris zece . Au fost implicați 103 deținuți, iar în finală au ajuns 60 persoane, femei și bărbați, încarcerate la penitenciarele: Târgșorul Nou, Timișoara, Jilava, Rahova, Vaslui și Centrul de Detenție Craiova.

Organizatorii festivalului susțin că evenimentul reprezintă o oportunitate de cunoaştere şi demonstrare a potenţialului creativ al deținuților, actul artistic având valenţe terapeutice. Actorii deținuți au ocazia să se pregătească sub îndrumarea regizorilor consacrați și, ulterior, dacă trec de preselecții, să urce pe o scenă adevărată de teatru.

După preselecții, în finala concursului au rămas șase spectacole:

„Treapta a noua”, adaptare după Tom Ziegler, regizor: Patricia Katona (Penitenciarul Ploieşti – Târgşorul Nou);

adaptare după Tom Ziegler, regizor: Patricia Katona (Penitenciarul Ploieşti – Târgşorul Nou); „ Libertate” , autori: Marius Lupoian şi Cristina Lupoian, regizori: Marius Lupoian şi Cristina Lupoian (Penitenciarul Timişoara);

, autori: Marius Lupoian şi Cristina Lupoian, regizori: Marius Lupoian şi Cristina Lupoian (Penitenciarul Timişoara); „Recuperări” , autor: Radu Crăciun, regia: Alexandru Berceanu şi Paul Pristavu (Penitenciarul Bucureşti-Jilava);

, autor: Radu Crăciun, regia: Alexandru Berceanu şi Paul Pristavu (Penitenciarul Bucureşti-Jilava); „Din timp” , autori: Anca Tecu şi Laurenţiu Nicu, regia: Anca Tecu şi Laurenţiu Nicu (Centrul de Detenţie Craiova);

, autori: Anca Tecu şi Laurenţiu Nicu, regia: Anca Tecu şi Laurenţiu Nicu (Centrul de Detenţie Craiova); „12 oameni furioşi” , adaptare după Reginald Rose, regia: Onciu Lucian (Penitenciarul Vaslui);

, adaptare după Reginald Rose, regia: Onciu Lucian (Penitenciarul Vaslui); „Salonul nr. 6”, adaptare după A. P. Cehov, regia: Iulian Gliţă (Penitenciarul Bucureşti-Rahova).

FANATIK a stat de vorbă cu trei dintre actorii deținuți, care își ispășesc pedepsele în penitenciarele din România, protagoniști în reprezentații.

Georgiana: “Mama mea a venit din Germania azi, aici, special pentru spectacolul de teatru”

Georgiana are 28 de ani, iar de 6 luni se află în detenție la Penitenciarul Târgşorul Nou. În viața de om liber, Georgianei îi place să citească, să meargă la sală și să se plimbe prin ploaie cu mașina. O va face din nou după ce își va executa restul de pedeapsă, respectiv peste un an și 6 luni. Prestația impecabilă a Georgianei fost aplaudată la , printre spectatori aflându-se și mama sa.

“De profesie sunt jurist, am studii superioare. De-a lungul timpului am fost jurist, la o fundație pentru copiii din centrele de plasament, make-up artist și consultant imobiliar. Prefer să nu spun fapta, nu fapta mă definește. Important este că sunt puternică psihic și o să ies de aici, iar viața mea va fi cu totul alta.

Am ajuns la festival în urma unei preselecții, inițial pentru două spectacole, însă doar unul a ajuns în finală. Eu am jucat de parcă aș fi jucat singură la repetiții și publicul l-am văzut abia la aplauze. În sală a fost prezentă mama mea și un prieten.

Mama mea a venit din Germania azi, aici, special pentru spectacolul de teatru. Până acum, nu am avut până acum nicio tangență cu teatrul, absolut nimic. Aici a fost primul contact, dar am avut suport foarte mult și s-a lucrat cu noi foarte bine. A fost multă implicare și le mulțumesc tuturor!”, a declarat, pentru FANATIK, Georgiana de la Penitenciarul Târgșorul Nou.

Diana: “Mereu mi-am dorit să joc teatru și se pare că doar aici am reușit”

Diana are 30 de ani, este necăsătorită și a executat un an din pedeapsa sa de 3 ani și 4 luni, pentru trafic de droguri de mare risc. “Am muncit mult, atât eu, cât și colegele mele, ca să facem această piesă. Noi nu suntem profesioniste, nu am jucat niciodată teatru, dar am avut un grup de îndrumătoare specializate care ne-au ajutat să reușim.

Teatrul este ceva foarte interesant, este cea mai frumoasă activitate din penitenciar. Nu, nu mi se va scădea din pedeapsă pentru faptul că am participat la festival. Teatrul este o activitate pentru care primesc niște credite, care mă ajută să strâng recompense.

Iar recompensarea aceasta te ajută să obții un pachet dublu, o vizită în plus sau o permisie. Dar eu aș juca oricum. Mereu mi-am dorit să joc teatru, se pare că doar aici am reușit. Din familia mea s-au aflat astăzi în sală, mama, tata, sora, prietenul și mătușa.

Ai mei au venit din Brașov. Pe scenă, la felicitări, a urcat tata; o singură persoană din familie avea voie să urce. Este o regulă de securitate. În penitenciar lucrez la DIAZ, un fel de zootehnie și agricultură, ne ocupăm de văcuțe și de cultivarea legumelor.

În viața de zi cu zi sunt de profesie economist, dar cine știe, poate mă fac actriță și ne mai vedem în sala de teatru. Îmi fac o nouă specializare, că niciodată nu ești suficient de specializat. Încep cu teatrul pentru amator”, a declarat Diana.

Cristi: ”Este ironic, mi-am văzut visul cu ochii când sunt într-o perioadă nefastă a vieții mele”

Cristi, are 33 de ani, este din București și a fost condamnat pentru trafic de droguri la o pedeapsă de doi ani în spatele gratiilor. Din sentință, el mai are de executat o lună și jumătate și spune că abia așteaptă să iasă și să dea un nou curs vieții lui. Înainte de a fi reținut, Cristi era ofițer de conformitate la un casino online. În seara spectacolului, el a fost susținut din public de părinții, mătușa, verișorii și prietenii apropiați.

“Seara aceasta reprezintă o încununare a tot ceea ce am lucrat împreună cu colegii mei până acum, cu sprijinul celor de la UNATC, cu Radu, Alex, Paul și așa mai departe și cărora le mulțumesc pe această cale. Reprezintă o șansă, pentru oricine, nu doar pentru mine. Trebuie să mergi pe scenă și să arăți lumii ce poți și de acolo să înfrunți și ce va fi.

În penitenciar mai am puțin de stat. Pedeapsa a fost de doi ani și sper să ies într-o lună și jumătate. Am familie, da și mi-e dor de tot: de familie, de părinți, de prieteni, de pisici, de mașină, de tot ce reprezintă viața mea.

Am cochetat cu teatrul când eram mic, dar nu am ajuns actor. Este ironic, mi-am văzut visul cu ochii în timp ce sunt într-o perioadă nefastă a vieții mele. Dar Dumnezeu când îți dă, nu te întreabă. După ce plec de aici vreau să îmi refac viața,”, a declarat Cristi pentru FANATIK.

Ce este Festivalul Multiart pentru Deținuți- Descătușarea

Festivalul Multiart pentru Deținuți- Descătușarea prin cultură este un eveniment cu tradiție. De la prima ediţie şi până în prezent, pe scena Teatrului Nottara au fost susţinute 73 de spectacole, la care au participat 729 deţinuţi.

„E foarte simplu să trăieşti previzibil. Cu toţii avem prejudecăţi mai multe decât ne imaginăm, sau suntem dispuşi să acceptăm. Dacă nu-ţi pui problema cu adevărat, nu ştii. Eu aveam prejudecăţi enorme înainte de a intra în acest sistem, nu puteam să asociez teatrul cu deţinuţii.

Avem mereu de-a face cu lucruri care nu ne convin. Aşteptăm să le schimbe altcineva. Eu trebuie să conving societatea că aceşti oameni există, că nu sunt pe Lună. Pentru ei, teatrul e o formă de libertate”, a declarat Dana Cenușă, inițiatoarea acestui eveniment.