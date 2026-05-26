Din Polonia, direct la Rapid! Clubul a făcut anunțul: „Nu mai este jucătorul nostru”

ADVERTISEMENT

Timotej Jambor (23 de ani) s-a numărat printre primele transferuri pe bani serioși făcute de Dan Șucu la Rapid. Suma plătită pentru el a fost una generoasă, însă slovacul a întârziat să demonstreze în tricoul alb-vișiniu și nu a fost nici măcar o rezervă importantă pentru niciunul dintre ultimii antrenori de la Rapid. După ce a fost împrumutat în Polonia, unde a promovat cu Slask Wroclaw, Jambor se va întoarce la Rapid.

Jambor se întoarce la Rapid! Slovacul mai bagă o fisă în mandatul lui Daniel Pancu

Fie că a fost vorba de Marius Șumudică sau Costel Gâlcă, Timotej Jambor nu a reușit să convingă pe niciunul dintre antrenorii cu care a lucrat că merită să fie un jucător important al echipei. După ce clubul a decis să-l împrumute, cu speranța că va performa și respectiva echipă va dori să achite clauza de cumpărare, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

ADVERTISEMENT

El a evoluat la Slask Wroclaw în ultima jumătate de sezon, a jucat în 12 meciuri, a bifat două reușite și a obținut promovarea în prima ligă din Polonia, însă nu a fost destul pentru a convinge conducerea să plătească pentru a-l păstra. Astfel, polonezii au confirmat că Timotej Jambor va părăsi Polonia și se va întoarce la Rapid: „Timotej Jambor nu mai este jucător la Slask Wroclaw. Clubul a refuzat să activeze clauza de cumpărare, iar jucătorul se va întoarce la echipa FC Rapid 1923, din România. Atacantul slovac în vârstă de 23 de ani a jucat în 12 meciuri și a marcat două goluri. Mulțumim, Timo! Mult succes!”, au scris polonezii.

Vezi această postare pe Instagram

Jambor a primit șanse la Rapid, însă nu a reușit să profite de ele

La începutul mandatului lui Costel Gâlcă, Timotej Jambor a început să prindă minute importante în tricoul giuleștenilor. Fostul tehnician al Rapidului a încercat să-i ofere încredere, însă eforturile sale au fost în zadar. În cele din urmă, el a realizat că slovacul nu îl poate ajuta, așa că a decis alături de conducere să-l împrumute.

ADVERTISEMENT

și și-a dat seama rapid că nivelul slovacului nu se ridică la pretențiile giuleștenilor. Tocmai din această cauză, el a fost reticent atunci când a văzut că Gâlcă încearcă să se bazeze pe el în atac: „Este îmbucurător că îi dau în continuare încredere lui Jambor. Înseamnă că ei cred în potențialul lui. Eu nu știu ce să zic în momentul de față. Sunt alții care cred în el. În momentul în care l-am antrenat, eu mi-am spus părerea. Mai departe numai rezultatele și aparițiile lui mă pot contrazice. Mai ales dacă antrenorii care sunt acum și stafful administrativ care e acum, toată lumea, dacă ei cred în Jambor este foarte bine”, a spus Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.