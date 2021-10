Din pușcărie, Leo de la Strehaia a fost transferat de urgență la spital! ”Are mari probleme”

Leo de la Strehaia a ajuns în închisoare, pentru doi ani și jumătate, după ce a fost găsit vinovat de evaziune fiscală, controversatul personaj monden și mama lui fiind închiși la Penitenciarul Drobeta Turnu Severin.

Leo de la Strehaia, transferat de urgență la spital

Închis în Penitenciarul Drobeta Turnu Severin, în ciuda faptului că era bolnav de COVID-19, starea lui s-a înrăutățit și a fost transferat de urgență la Spitalul Penitenciar Jilava, loc în care să poată fi tratat așa cum trebuie.

”Se simțea foarte rău, din ce am înțeles avea nevoie și de oxigen. Am vorbit puțin cu el, are mari probleme de sănătate. Sper să se refacă, mai ales că el are mari probleme de sănătate, comorbidități cum se zice, încă de dinainte”, ne-a spus, în exclusivitate, Alin, fiul lui Leo de la Strehaia.

Disperat că și-ar putea pierde tatăl, Alin, fiul lui Leo de la Strehaia a mărturisit pentru FANATIK că nu înțelege graba cu care a fost săltat de poliție și dus la închisoare.

”Tata se împăcase cu ideea că va ajunge la închisoare, știa după felul în care s-a desfășurat procesul că nu are șanse să scape. Dar puteau să îl lase să își termine tratamentul, să scape de coronavirus, apoi să îl ducă acolo. Iar asta din două motive, zic eu, de bun simț: îi poate îmbolnăvi pe alții la închisoare și pentru că nu poate fi îngrijit așa cum trebuie la pușcărie, mai ales că el are probleme cardiace, este diabetic, e supraponderal și are și alte probleme de sănătate”, a mai spus pentru FANATIK, Alin.

Mama lui Leo de la Strehaia e și ea în stare gravă

Patroana, mama lui Leo de la Strehaia, era, în momentul condamnării, bolnavă și ea de coronavirus, iar Alin, nepotul ei, a explicat pentru FANATIK că starea ei era gravă, dacă nu chiar critică.

”Mă îngrijorează bunica. E și ea bolnavă de COVID, este bătrână și nu mai știu nimic de ea. E băgată la izolare, în carantină, nu am putut vorbi deloc cu ea. Mi-e teamă să nu pățească ceva, și așa se simțea foarte rău când a ajuns în penitenciar. Pe ea o țin încă la Severin, dar dacă nu primește tratamentul va muri”, a mai spus, pentru FANATIK, Alin.

Trebuie precizat că, de-a lungul timpului, problemele de sănătate ale Patroanei, mama lui Leo de la Strehaia i-au dat acesteia mari bătăi de cap, ea fiind, la fel ca și fiul ei, diabetică, cardiacă și supraponderală.

Alin, fiul lui Leo de la Strehaia, e și el inculpat într-un dosar

De parcă problemele pe care le are Leo de la Strehaia nu ar fi suficiente, fiul său este și el inculpat alături de controversatul personaj monden în alt dosar, unul în care este acuzat de înșelăciune. Condamnați amândoi, în primă instanță, la închisoare cu suspendare, Alin ne-a recunoscut că se teme să nu fie și el o victimă a sistemului judiciar.

”Sper să nu ajung lângă tata, la pușcărie. Am fost condamnat în prima instanță la un an de închisoare, cu suspendare, sper să fie anulată sentința și să nu se schimbe într-una cu executare”, a spus, pentru FANATIK, Alin, fiul lui Leo de la Strehaia.

Leo de la Strehaia, convins că a fost ”executat” la cererea procurorilor

”S-a primit ordin, am fost executat. Acum aștept să vină poliția să mă ia de acasă, voi fi dus la Penitenciarul din Turnu-Severin. Dar am fost nedreptățit. (…) Mi-a spus judecătoarea să vin, că orice se întâmplă trebuie să fiu în sală. I-am spus că am COVID, dar nu a interesat-o. Nu am avut drept la apărare, iar asta se întâmplă pentru că sunt țigan. În nicio țară din lumea asta nu aș fi condamnat, dar așa e la noi. Mă duc la pușcărie, voi spera însă că mi se va face totuși dreptate, voi ataca sentința prin toate metodele pe care le mai am la dispoziție”, a spus pentru FANATIK, chiar

În altă ordine de idei, Leo de la Strehaia se poate ”lăuda” cu un istoric medical de speriat, lucru care îl face să fie în rândul persoanelor cu comorbidități atunci când vine vorba de coronavirus. Astfel, în urmă cu câțiva ani a trecut prin mai multe preinfarcturi și un infarct, apoi a avut și un atac vascular cerebral. În plus, este diabetic și, din păcate pentru el, supraponderal.