„Din respect pentru Neluțu Varga, eu în locul lui plecam de la CFR”. Șumudică îl distruge pe Louis Munteanu! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a fost la un pas să îl aducă la FCSB pe Louis Munteanu, cu care a discutat direct. Patronul campioanei s-a lovit de refuzul atacantului în ultimul moment. Marius Șumudică a pus tunurile pe tânărul vârf român după decizia luată.

Cum l-a catalogat Marius Șumudică pe Louis Munteanu după ce a refuzat să meargă la FCSB

Louis Munteanu este cel mai urmărit atacant român al momentului. Tânărul fotbalist de la CFR Cluj a fost la doar un pas să se transfere la FCSB, după alte episoade de acest gen eșuate în trecut. Atacantul ajunsese la o înțelegere cu Gigi Becali.

ADVERTISEMENT

Patronul campioanei României . Deși totul părea că se îndreaptă spre ultimul pas, Marius Șumudică a criticat felul în care s-a comportat fotbalistul.

„FCSB-ul este o rampă de lansare, ajunge să joace în cupele europene, iar FCSB-ul vinde bine. Una e să vinzi de la FCSB. Având în vedere că și CFR-ul, în momentul de față, cu tot respectul, e foarte greu să intre în play-off . Doar pe traiectoria aceasta a Cupei, care a rămas singura variantă, să ajungă în cupele europene.

ADVERTISEMENT

Eu cred că el este un tip foarte sentimental, un tip care este influențat de foarte multe persoane care se află în jurul lui. Asta este părerea mea și este influențat negativ. În ultimele meciuri, realizările lui Louis… Este într-un recul mare acum față de sezonul trecut!”, a spus inițial Marius Șumudică.

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică l-a pus la zid pe Louis Munteanu pentru atitudinea sa

Ulterior, Marius Șumudică a subliniat cât de important ar fi fost acest transfer și pentru CFR Cluj, aflată într-o situație mai delicată din punct de vedere financiar. Antrenorul român a spus că fotbalistul a dat dovadă de lipsă de respect față de Neluțu Varga.

„Cât a dat CFR-ul pe el? (n.r. – 2,5 milioane de euro). Tu vezi ce CFR-ul în ce situație este acum, da? Păi din respect și plecam. Eu, Louis Munteanu, ca să ajut clubul în momentul de față și nu mă duceam pe 10.000, adică nu făceam un favor, dar, aici trebuia să cântărească și respectul lui pentru Neluțu Varga. Fiindcă în momentul de față CFR-ul are mari probleme financiare.

ADVERTISEMENT

Și atunci, în primul rând te gândești și la tine, dar te gândești și la omul ăsta care ți-a întins o mână de ajutor și care te-a adus și a plătit o grămadă de bani pe tine, iar în momentul de față ceea ce tu livrezi este foarte puțin. Tu gândește-te că ajutai echipa și îți ajutai colegii care la rândul lor te-au ajutat! Eu așa văd!”, a mai spus Șumudică.

Unde a greșit, de fapt, Louis Munteanu în negocierile cu FCSB

În discuție a intrat și Marian Aliuță. Fostul mare fotbalist român a vorbit de asemenea despre atitudinea lui Louis Munteanu și a spus că îl vede mai orientat către partea materială, decât spre fotbal.

„Eu mai repede văd că îl interesează partea financiară decât fotbalul. Pune pe primul loc salariul și banii, care ar trebui să gândească întâi să joace și după aceea, decât performanță. Adică nu te gândești că te duci la FCSB, un club care joacă în cupele europene mereu și până la urmă Bucureștiul e București, nu putem nega asta, echipa națională și puteai să pleci afară dacă aveai planuri să iei, să câștigi bani mulți afară!

Mie aici nu mi-a dat dovadă de șmecherie. Vino, joacă, i-ai 45.000 lui Gigi Becali pe lună, care nu visează nimeni în România, că el probabil a pierdut realitatea, cum a zis și Mutu, dă 3 goluri și ajungi la 60.000, că știi cum să-l iei pe patron. Ajungi tu la 60.000 din vorbe cu el și din 4 meciuri. Dar dacă tu vrei 60.000 direct…”, a spus și Marian Aliuță.

„Bucureștiul fură fraierii. Când vii în București, sari peste linia de tramvai să nu te curentezi. La 21 de ani, să vii cu astfel de pretenții și să ratezi o șansă, ține doar de cine te sfătuiește. Nu zic că nu gândește, dar cred că cei din jurul lui trebuiau să îl sfătuiască altfel!”, a mai spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.