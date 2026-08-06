Din studioul TV direct la echipa campioană. Cine e antrenorul de 34 de ani al adversarei Universității Craiova

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova joacă azi, manșa tur, a dublei cu finlandezii de la KuPS, din turul trei preliminar al Ligii Europa. Meciul se va disputa la Kuopio, pe un teren sintetic și va începe la ora 18.00 (ora României).

Antrenorul lui KuPS are 34 de ani și e la prima provocare a carierei

Oltenii pleacă cu prima șansă, însă vor avea în față un adversar incomod. Dacă pe teren, fostul petrolist finlandezii au bancă tehnică inedită. Condusă de un tehnician de 34 de ani, cunoscut mai degrabă ca analist tv, decât ca antrenor.

ADVERTISEMENT

Miika Nuutinen a preluat oficial conducerea tehnică a echipei KuPS la 1 ianuarie 2026, semnând un contract valabil pentru sezoanele 2026 și 2027. Numirea sa a fost anunțată oficial de club pe 19 decembrie 2025, moment în care s-a stabilit că el îl va înlocui pe fostul antrenor Jarkko Wiss pentru noul sezon competițional.

Primul său meci oficial pe banca celor de la KuPS a avut loc pe 31 ianuarie 2026, în Cupa Ligii Finlandei, obținând o victorie cu scorul de 3-1, în fața celor de la VPS.

ADVERTISEMENT

Miika Nuutinen ține KuPS pe primul loc în campionat

El a reușit să continue munca fostului antrenor și chiar să o potențeze, în ciuda lipsei sale de experiențe. KuPS este lider în campionat, după 18 etape, și are o singură înfrângere. În rest, echipa a înregistrat 11 victorii și 6 înfrângeri. Echipa are cinci puncte avans față de a doua clasată, Inter Turku.

ADVERTISEMENT

Miika Nuutinen este socotit un antrenor modern dar extrem de analitic. Este un puternic susținător al unui fotbal proactiv, bazat pe posesie și atac și preferă ca echipele sale să dicteze ritmul meciului, nu să se retragă în defensivă și să reacționeze la jocul adversarului.

ADVERTISEMENT

Finlandezul s-a apucat de antrenorat la 17 ani

Nuutinen a început să antreneze de la o vârstă foarte fragedă – 17 ani- în principal datorită interesului său profund pentru analiza jocului. El este și acum foarte apreciat pentru utilizarea datelor statistice, a tehnologiei și a analizelor video în pregătirea echipei și optimizarea antrenamentelor.

Miika Nuutinen a lucrat și continuă să lucreze ca analist TV pentru postul public de televiziune din Finlanda, Yle Urheilu. Publicul îl apreciază pentru expertiza sa tactică detaliată, oferind analize în special la meciurile echipei naționale a Finlandei și alte competiții majore.

ADVERTISEMENT

Ca antrenor profesionist, și-a început cariera la Klubi 04 (2022–2023), echipa secundă/de tineret a celor de la HJK Helsinki. Acolo, el s-a făcut remarcat ca un excelent dezvoltator de tinere talente, ceea l-a propulsat ca antrenor principal la clubul TPS Turku în Ykkösliiga (liga secundă din Finlanda).

Secundul lui are tot 34 de ani

În 2025, înainte de a semna cu KuPS, Miika a activat în cadrul clubului HJK Helsinki, unde a început ca antrenor secund, dar a asigurat inclusiv interimatul când echipa a rămas fără principal.

Nu doar Miika este un antrenor tânăr și lipsit de experiență, ci întreaga sa bancă tehnică. Secundul lui, Jonas Nyholm, are tot 34 de ani, iar antrenorul cu portarii, Jonas Poontinen a împlinit 36 de ani.

Finlandezii au început sezonul european în Liga Campionilor, unde au trecut în turul I preliminar de Vardar Skopje (2-0 și 2-3). În turul al doilea, ei au cedat în fața azerilor de la Sabah (0-1 și 0-2).

Anul trecut, KuPS a scris istorie în Europa

Sezonul trecut însă, KuPS Kuopio a înregistrat o performanță istorică, reușind să se califice pentru prima dată în istoria clubului în faza ligii a unei competiții continentale (UEFA Conference League).

KuPS a terminat faza ligii pe locul 21 din 36 de echipe, obținând o victorie, 4 rezultate de egalitate și o singură înfrângere:

· KuPS – KF Drita 1-1

· Breiðablik – KuPS 0-0

· KuPS – Slovan Bratislava 3-1

· Jagiellonia Białystok – KuPS 1-0

· KuPS – Lausanne-Sport 0-0

· Crystal Palace – KuPS 2-2

Datorită clasării în primele 24 de echipe, KuPS a devenit prima echipă din Finlanda care a trecut de faza grupelor/ligii într-o competiție europeană. În faza eliminatorie, nordicii au întâlnit echipa poloneză Lech Poznań, fiind însă eliminați după două înfrângeri: 0-2 și 0-1.

Dacă trece de KuPS Kuopio, împotriva învinsei dintre FC Ararat-Armenia (Armenia) și NK Celje (Slovenia). În cazul eliminării, oltenii ar întâlni câștigătoarea dublei dintre Shamrock Rovers FC (Irlanda) și KF Egnatia (Albania). Meciurile din faza play-off (indiferent de competiție) sunt programate pe 20 august (turul) și 27 august 2026 (returul).