Sport

Din SuperLiga, direct în Liga a 3-a: „Ne dorim să facem o echipă bună!”

În urmă cu două luni și-a reprezentat echipa în SuperLiga, iar acum va porni o nouă aventură tocmai în Liga a 3-a. Cine este jucătorul care a ajuns în al treilea eșalon.
Mihai Dragomir
08.08.2026 | 09:45
Din SuperLiga direct in Liga a 3a Ne dorim sa facem o echipa buna
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Au jucat în SuperLiga în urmă cu câteva luni, iar acum își continuă carierele în Liga 3. Foto: Sport Pictures.
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Hermannstadt a retrogradat la finalul sezonului trecut din SuperLiga, iar acum nu s-a mai înscris în noua stagiune din Liga 2. Jucătorii sibienilor au fost nevoiți astfel să își găsească alte angajamente. Unul dintre foștii fotbaliști ai echipei care atingea finala Cupei României în 2025 a ales să joace în Liga 3.

Ionuț Stoica continuă în Liga 3 după dispariția lui Hermannstadt

După o stare generală de confuzie în urma retrogradării, Hermannstadt a luat decizia în privința viitorului ei. Clubul sibian s-a retras din competiție cu o zi înainte de debutul în Liga a II-a. Unul dintre fotbaliștii care juca pentru echipă în SuperLiga în urmă cu câteva luni începe acum o nouă aventură în Liga 3, tot pe plan local.

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Mai exact, conform oradesibiu.ro, Ionuț Stoica, fundaș central, a ales să bată palma cu Inter Sibiu. Sursa notează că Ionuț Stoica fusese dorit în această vară de Olimpia Satu Mare, chiar clubul care a înlocuit Hermannstadt în Liga 2, însă fotbalistul a preferat să rămână în același oraș. Astfel, fără meci în Liga 2, Ionuț Stoica a făcut trecerea de la SuperLiga direct în al treilea eșalon al fotbalului românesc. La Inter Sibiu au venit și fundașul central Florin Bejan, fostul fotbalist al lui Hermannstadt, dar și Mihai Dăsculescu, fostul conducător al Unirii Alba Iulia, care va avea rolul de președinte executiv al clubului.

„Mihai Dăsculescu are o vastă experiență la Unirea Alba Iulia, va fi un plus pentru noi. Vrem să dezvoltăm Interul pe toate palierele, inclusiv cel administrativ, dar ne dorim să facem o echipă bună” a spus Teodor Birț, administratorul public al Sibiului, conform sursei citate. El este persoana care a reînființat Inter Sibiu în 2020 și a câștigat în instanță palmaresul clubului.

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Plecări în masă de la Hermannstadt după retrogradare

Retrogradarea lui Hermannstadt s-a lăsat cu multe plecări importante, înainte ca echipa să decidă că nu mai participă nici măcar în Liga 2. Pe 5 iunie, sibienii anunțau că Daniel Niculae (43 ani) a părăsit funcția de președinte al clubului, după ce ocupa această funcție din noiembrie 2024. Antrenorul Dorinel Munteanu, care preluase echipa în a doua parte a sezonului, a semnat în această vară cu CSM Reșița.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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