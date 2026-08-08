Din SuperLiga, direct în Liga a 3-a: „Ne dorim să facem o echipă bună!”

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Hermannstadt a retrogradat la finalul sezonului trecut din SuperLiga, iar acum nu s-a mai înscris în noua stagiune din Liga 2. Jucătorii sibienilor au fost nevoiți astfel să își găsească alte angajamente. Unul dintre foștii fotbaliști ai echipei care atingea finala Cupei României în 2025 a ales să joace în Liga 3.

Ionuț Stoica continuă în Liga 3 după dispariția lui Hermannstadt

După o în urma retrogradării, Hermannstadt a luat decizia în privința viitorului ei. Clubul sibian cu o zi înainte de debutul în Liga a II-a. Unul dintre fotbaliștii care juca pentru echipă în SuperLiga în urmă cu câteva luni începe acum o nouă aventură în Liga 3, tot pe plan local.

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Mai exact, conform , Ionuț Stoica, fundaș central, a ales să bată palma cu Inter Sibiu. Sursa notează că Ionuț Stoica fusese dorit în această vară de Olimpia Satu Mare, chiar clubul care a înlocuit Hermannstadt în Liga 2, însă fotbalistul a preferat să rămână în același oraș. Astfel, fără meci în Liga 2, Ionuț Stoica a făcut trecerea de la SuperLiga direct în al treilea eșalon al fotbalului românesc. La Inter Sibiu au venit și fundașul central Florin Bejan, fostul fotbalist al lui Hermannstadt, dar și Mihai Dăsculescu, fostul conducător al Unirii Alba Iulia, care va avea rolul de președinte executiv al clubului.

„Mihai Dăsculescu are o vastă experiență la Unirea Alba Iulia, va fi un plus pentru noi. Vrem să dezvoltăm Interul pe toate palierele, inclusiv cel administrativ, dar ne dorim să facem o echipă bună” a spus Teodor Birț, administratorul public al Sibiului, conform sursei citate. El este persoana care a reînființat Inter Sibiu în 2020 și a câștigat în instanță palmaresul clubului.

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FC Voluntari – FC Hermannstadt (3-0) a fost ultimul meci al lui Ionuț Stoica în tricoul lui Hermannstadt, pe 1 iunie 2026

Plecări în masă de la Hermannstadt după retrogradare

Retrogradarea lui Hermannstadt s-a lăsat cu multe plecări importante, înainte ca echipa să decidă că nu mai participă nici măcar în Liga 2. Pe 5 iunie, sibienii anunțau că Daniel Niculae (43 ani) a părăsit funcția de președinte al clubului, după ce ocupa această funcție din noiembrie 2024. Antrenorul Dorinel Munteanu, care preluase echipa în a doua parte a sezonului, .