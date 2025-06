Dina Grameni, cu gândul la transfer înainte de România U21 – Slovacia U21: ”Oricine își dorește”. Ce a spus despre Rapid. Video

după întâlnirea România U21 – Slovacia U21, însă Dina Grameni speră ca în ciuda acestui parcurs scurt să prindă un transfer peste hotare.

Ce transfer ar putea prinde Dina Grameni după România U21 – Slovacia U21

În conferința de presă susținută înaintea ultimei partide de la EURO 2025, programată marți, 17 iunie, de la ora 22:00, la Bratislava, mijlocașul Dina Grameni a vorbit despre posibilitatea de a pleca de la Rapid în această vară.

”Nu știu ce se va întâmpla. Cred că e prea devreme să vorbesc despre lucrul acesta. Normal că, mai devreme sau mai târziu, îmi doresc să fac pasul la un club foarte mare din străinătate.

Echipa pe care ați menționat-o (n.r. – Celtic) e una dintre cele mai mari din istorie și oricine din lotul nostru își dorește să ajungă acolo. Nu m-am gândit la aceste lucruri în timpul Campionatului European. Vedem după meciul de mâine (n.r. – marți) ce o să se întâmple.

(n.r. – Există semnal de la Rapid că statutul tău o să fie mai bun?). Nu știu, nu am apucat să vorbesc cu domnul Gâlcă încă, cu nimeni din club. De când am venit în cantonament m-am gândit doar la echipa națională. Am lăsat situația de la Rapid în spate. Mai este meciul de mâine, momentan sunt concentrat aici și vom vedea ce se întâmplă cu situația de la Rapid”, a declarat Grameni.

Mulțumit de nivelul arătat de România U21

Mijlocașul naționalei de tineret consideră că, în ciuda înfrângerilor din meciurile cu Italia și Spania, jocul ”tricolorilor” poate să dea speranțe pentru viitor și se pot lua destule lucruri bune din această participare.

”Da, normal că mai pot, pentru că sincer mi-era dor să joc atât de mult, nu o făcusem în acest sezon. Pot până la finalul meciului dacă va fi nevoie sau dacă voi intra de la început. Sunt pregătit și nerăbdător să reprezint țara.

Eu personal, nu m-am simțit inferior în niciun moment. Eram conștient de ce adversari întâlnim, dar ținând cont de discrepanța care e la nivelul valorii care sunt anunțate pe site-urile de specialitate, eu zic că nu s-a văzut atât de mult în teren. Aceste două meciuri mi-au demonstrat că se poate se atingem un nivel bun.

Din moment ce am avut ocazii mari cu Italia și Spania, eu zic că putem lua o grămadă de lucruri bune după acest turneu final, am demonstrat că suntem destul de aproape de cei din Occident și nu suntem inferiori cu nimic!”, a spus el.

Grameni i-a luat apărarea lui Blănuță

Dina Grameni , care a primit cartonașul roșu la scurt timp după intrarea pe teren, și vrea să încheie turneul final cu un rezultat pozitiv.

”Nu Blănuță este de vină, câștigăm și pierdem împreună. Ne-am calificat împreună, Blănuță este un jucător important pentru noi și chiar și ieri era foarte, foarte dezamăgit. Am încercat să vorbim cu el, să-i spunem că nu este vina lui și să nu își asume vina în niciun moment. Suntem siguri că a făcut-o din dorință și atitudine.

Atmosfera? Normal că nu ne așteptam să ieșim din primele două meciuri, dar ăsta este fotbalul. Urmează un nou meci și trebuie să ridicăm nivelul pentru a ne reprezenta țara. Când îmbraci tricoul echipei naționale nu trebuie să ai o motivație în plus.

Văzând atâția oameni la meciul cu Spania, nu cred că mai avem nevoie de motivație suplimentară. Sperăm să avem mai mulți suporteri decât Slovacia chiar dacă e greu, este exemplul de acum 2 ani când turneul a avut loc în România. Sperăm ca românii să vină în număr mare, noi vom da 100%”, a conchis Grameni.

