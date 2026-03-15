Dina Grameni, mărturii de pe teren în scandalul de la Rapid – Dinamo 3-2: „Parcă nu a furat domnul Kovacs chiar atât de mult, nu?!”. Exclusiv 

Dina Grameni, unul dintre cei mai buni jucători ai liderului Rapid în acest an, vine cu mărturii după scandalul din derby-ul cu Dinamo. Ce spune despre acuzațiile rivalilor la adresa arbitrajului lui Istvan Kovacs.
Adrian Baciu
15.03.2026 | 15:45
Dina Grameni, săgeți către ”câini” după acuzațiile față de arbitrajul lui Kovacs în Rapid - Dinamo 3-2. Sursa foto: colaj Fanatik
Rapid și Dinamo s-au întâlnit sâmbătă, 14 martie 2026, în prima rundă a play-off-ului din SuperLiga. Din fericire pentru gazde, scenariul a fost unul similar celui din sezonul regular. A fost o nouă victorie a Rapidului. La fel ca la precedentul duel, au existat multe controverse în jurul arbitrajului. Dina Grameni, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, a vorbit la FANATIK despre scandalul de pe Giulești de la derby.

Dina Grameni, după Rapid – Dinamo 3-2: „Victorie meritată. Arătăm ca o echipă de locul 1”

În acest sezon, Constantin ”Dina” Grameni este unul dintre cei mai buni jucători din echipa lui Costel Gâlcă. Fotbalistul în vârstă de 23 de ani venit de la Farul Constanța a adus puncte importante pentru giuleșteni în lupta lor pentru titlu prin golurile și pasele sale decisive. El a și marcat, sâmbătă seara, pe Giulești, în victoria Rapidului, scor 3-2, cu rivala din Capitală, Dinamo.

Grameni a fost invitat special duminică, 15 martie, în emisiunea ”FANATIK Rapid”. Tânărul mijlocaș a vorbit despre meciul din runda inaugurală a play-off-ului. Acesta a ținut să puncteze tăria mentală pe care o arată el și colegii săi. A subliniat aici faptul că Rapidul a revenit în ultimele meciuri: de la 0-1 cu Craiova (1-1 final) și de la 0-1 și 1-2 cu Dinamo (3-2 final). În opinia acestuia, formația lui Gâlcă demonstrează că merită să fie pe locul 1.

(n.r. Ați simțit mental tot timpul că puteți câștiga) Da, eu zic că din moment ce am întors de două ori rezultatul cu Dinamo și am câștigat într-un final, cu Craiova am egalat, eu zic că arătăm arătăm putere și arătăm că suntem un grup bun și că chiar avem față de o echipă care se bate la titlu și de un lider al clasamentului cum suntem acum”, a spus Grameni.

„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme...
Digi24.ro
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că va ajunge ținta lui Trump sau a Rusiei

Vorbind strict despre meciul cu ”câinii”, Grameni spune că a fost o victorie meritată, în ciuda numeroaselor controverse privind arbitrajul. ”Din punctul meu de vedere și din ce am simțit în teren, eu zic că da, acum normal jucătorii de la Dinamo poate o să spună că nu e adevărat, dar eu personal din ce am simțit pe teren zic că am meritat victoria și cred că și statisticile o spun, adaugă jucătorul.

Gigi Becali a lăsat pe toată lumea ”mască”, după ce SUA a cerut...
Digisport.ro
Gigi Becali a lăsat pe toată lumea ”mască”, după ce SUA a cerut să aducă avioane și militari în România. Cum l-a numit pe Trump
Ce spune Dina Grameni despre acuzațiile dinamoviștilor legate de arbitrajul lui Istvan Kovacs

Golul egalizator marcat de Petrila în Rapid – Dinamo, la scorul de 1-2, a venit în urma unui fault al lui Borza la Musi, lucru afirmat de majoritatea specialiștilor din arbitraj. Întrebat despre acest subiect sensibil, Dina Grameni a spus că nu a văzut clar faza din teren. În plus, acesta afirmă că nu poate el să conteste decizia unui arbitru care a condus la centru o finală de Liga Campionilor.

Legat de acel contact, nici nu știu ce să spun, pentru că eu nu am văzut foarte clar faza din teren, pentru că eram oarecum pe direcția lui Borza și nu prea am văzut ce s-a întâmplat în acel duel. Nu cred că pot eu personal să comentez decizia unui arbitru care arbitrează finală de Champions League, de Europa League. Poate, dacă era un alt arbitru care n-avea atâta experiență, poate puteam să comentăm sau să spunem mai multe lucruri, dar din moment ce e domnul Kovacs, nu știu cât am putea să comentăm noi, punctează fotbalistul.

Dina Grameni i-a înțepat pe rivalii de la Dinamo cu o ironie în momentul în care a comentat faza în care Danny Armstrong se bucură ostentativ în fața galeriei lui Rapid. Mijlocașul giuleștenilor spune că scoțianul ar fi meritat un galben, care se putea transforma în roșu după faultul comis la Vulturar, ulterior. Parcă nu a furat atât de mult domnul Istvan Kovacs, cum zic suporterii adverși, spune jucătorul.

Culisele deciziei lui Istvan Kovacs care a stârnit un scandal uriaș în Rapid...
Fanatik
Culisele deciziei lui Istvan Kovacs care a stârnit un scandal uriaș în Rapid – Dinamo 3-2: “S-a enervat pe Musi”. Exclusiv
Etapa 30 din Premier League, exclusiv în România pe Voyo. Duel important între...
Fanatik
Etapa 30 din Premier League, exclusiv în România pe Voyo. Duel important între Manchester United și Aston Villa. De la ce oră joacă Tottenham
Neașteptat! Câte bilete s-au vândut la FCSB – Metaloglobus, debutul lui Mirel Rădoi...
Fanatik
Neașteptat! Câte bilete s-au vândut la FCSB – Metaloglobus, debutul lui Mirel Rădoi la campioana României
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Tricoul pe care Florin Prunea nu l-ar îmbrăca nici pentru 400.000 de euro:...
iamsport.ro
Tricoul pe care Florin Prunea nu l-ar îmbrăca nici pentru 400.000 de euro: 'De 4 ori m-au vrut. Au venit cu elicopterul după mine'
