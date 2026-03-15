Dina Grameni, mărturii de pe teren în scandalul de la Rapid – Dinamo 3-2: „Parcă nu a furat domnul Kovacs chiar atât de mult, nu?!”. Exclusiv 

ADVERTISEMENT

Rapid și Dinamo s-au întâlnit sâmbătă, 14 martie 2026, în prima rundă a play-off-ului din SuperLiga. Din fericire pentru gazde, scenariul a fost unul similar celui din sezonul regular. A fost o nouă victorie a Rapidului. La fel ca la precedentul duel, au existat multe controverse în jurul arbitrajului. Dina Grameni, unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, a vorbit la FANATIK despre scandalul de pe Giulești de la derby.

În acest sezon, Constantin ”Dina” Grameni este unul dintre cei mai buni jucători din echipa lui Costel Gâlcă. Fotbalistul în vârstă de 23 de ani venit de la Farul Constanța a adus puncte importante pentru giuleșteni în lupta lor pentru titlu prin golurile și pasele sale decisive. El a și marcat, sâmbătă seara, pe Giulești, în victoria Rapidului, scor 3-2, cu rivala din Capitală, Dinamo.

ADVERTISEMENT

Grameni a fost invitat special duminică, 15 martie, în emisiunea ”FANATIK Rapid”. Tânărul mijlocaș a vorbit despre meciul din runda inaugurală a play-off-ului. Acesta a ținut să puncteze tăria mentală pe care o arată el și colegii săi. A subliniat aici faptul că . În opinia acestuia, formația lui Gâlcă demonstrează că merită să fie pe locul 1.

„(n.r. Ați simțit mental tot timpul că puteți câștiga) Da, eu zic că din moment ce am întors de două ori rezultatul cu Dinamo și am câștigat într-un final, cu Craiova am egalat, eu zic că arătăm arătăm putere și arătăm că suntem un grup bun și că chiar avem față de o echipă care se bate la titlu și de un lider al clasamentului cum suntem acum”, a spus Grameni.

ADVERTISEMENT

Vorbind strict despre meciul cu ”câinii”, Grameni spune că a fost o victorie meritată, în ciuda numeroaselor controverse privind arbitrajul. ”Din punctul meu de vedere și din ce am simțit în teren, eu zic că da, acum normal jucătorii de la Dinamo poate o să spună că nu e adevărat, dar eu personal din ce am simțit pe teren zic că am meritat victoria și cred că și statisticile o spun”, adaugă jucătorul.

ADVERTISEMENT

Ce spune Dina Grameni despre acuzațiile dinamoviștilor legate de arbitrajul lui Istvan Kovacs

, lucru afirmat de majoritatea specialiștilor din arbitraj. Întrebat despre acest subiect sensibil, Dina Grameni a spus că nu a văzut clar faza din teren. În plus, acesta afirmă că nu poate el să conteste decizia unui arbitru care a condus la centru o finală de Liga Campionilor.

„Legat de acel contact, nici nu știu ce să spun, pentru că eu nu am văzut foarte clar faza din teren, pentru că eram oarecum pe direcția lui Borza și nu prea am văzut ce s-a întâmplat în acel duel. Nu cred că pot eu personal să comentez decizia unui arbitru care arbitrează finală de Champions League, de Europa League. Poate, dacă era un alt arbitru care n-avea atâta experiență, poate puteam să comentăm sau să spunem mai multe lucruri, dar din moment ce e domnul Kovacs, nu știu cât am putea să comentăm noi”, punctează fotbalistul.

ADVERTISEMENT

Dina Grameni i-a înțepat pe rivalii de la Dinamo cu o ironie în momentul în care a comentat faza în care Danny Armstrong se bucură ostentativ în fața galeriei lui Rapid. Mijlocașul giuleștenilor spune că scoțianul ar fi meritat un galben, care se putea transforma în roșu după faultul comis la Vulturar, ulterior. „Parcă nu a furat atât de mult domnul Istvan Kovacs, cum zic suporterii adverși”, spune jucătorul.