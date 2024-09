Dina Grameni, mesaj emoționant după ce a semnat cu Rapid. Ce i-a transmis lui Gică Hagi

pentru trei sezoane, plus prelungire pentru încă un an, iar Farul a primit, așa cum a anunțat FANATIK, 400.000 de euro, plus 15% dintr-un viitor transfer. După plecarea de la Constanța, mijlocașul a transmis un mesaj emoționant.

Dina Grameni, mesaj emoționant după ce a semnat cu Rapid

să își la rămas bun de la formația lui Gică Hagi după ce a semnat cu Rapid și a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare către clubul care i-a oferit totul până în acest moment al carierei.

“Am intrat la vârsta de 5 ani pe porțile stadionului Farul și mi-am petrecut restul copilăriei în acea zonă. Eram doar un puști care se bucură de fotbal și avea un vis. Acela de a reprezenta orașul în prima ligă.

Astăzi, după 16 ani în care am jucat fie la Farul, fie la Academia de fotbal Gheorghe Hagi, a venit momentul să îmi iau rămas bun de la Constanța.

Le sunt recunoscător tuturor persoanelor cu care am lucrat de-a lungul timpului, fie în perioada junioratului, fie la seniori și le mulțumesc pentru tot sprijinul și lecțiile acordate. Sunt sigur că fără unele momente neplăcute nu aș fi reușit să mă maturizez atât de devreme.

“Îi mulțumesc domnului Gheorghe Hagi”

Îi mulțumesc domnului Gheorghe Hagi pentru că mi-a oferit șansa atât mie, cât și altor mii de copii să putem juca fotbal într-un mediu profesionist, iar mai apoi prin muncă și sacrificii, să ajung la nivelul primei divizii. A fost o onoare imensă să lucrez cu domnia sa. Am învățat o grămadă de lucruri bune atât despre fotbal, cât și despre viață.

Vreau să îmi exprim aprecierea pentru tot colectivul din cadrul echipei. Oamenii care au grijă de viața de zi cu zi a echipei și fac munca care nu se vede. Ei mi-au oferit tot ce am avut nevoie pentru a performa și le mulțumesc pentru tot efortul depus.

Mă bucur că am reușit să iau parte la cea mai mare realizare din istoria clubului și la ceva la care poate nu aș fi îndrăznit să visez. Această performanță nu ar fi fost posibilă fără sprijinul suporterilor, dar mai ales al galeriei.

Le mulțumesc pe această cale tuturor suporterilor pentru tot sprijinul acordat. Farul, Constanța, constănțeni, vă mulțumesc frumos pentru tot!”, a scris Dina Grameni, pe .

2.000.000 de euro e cota de piață a lui Dina Grameni, potrivit

10 goluri și 9 pase decisive a reușit Grameni în 135 de meciuri în tricoul Farului