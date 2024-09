Dina Grameni a fost convins de Dan Șucu să accepte mutarea la Rapid. Acest lucru i-a adus Farului 400.000 de euro în conturi și încă 30% dintr-un viitor transfer, așa cum anunțat în exclusivitate FANATIK și cum .

Dina Grameni povestește mutarea la Rapid și cum l-a convins Dan Șucu să semneze: “Deja luasem decizia”

cum a fost convins de Dan Șucu să accepte mutarea în Giulești. Fostul căpitan de la Farul a mărturisit că acționarul formației din Crângași l-a contactat direct atunci când se afla la lotul României U21.

Pe lângă acest lucru, Grameni a dezvăluit și care este obiectivul său personal alături de noua echipă. Dar și faptul că își dorește să câștige trofee alături de formația antrenată de Marius Șumudică.

“A doua zi după meciul cu Muntenegru de la naţională, a venit Rareş Pop cu telefonul, mi-a spus că vrea cineva să vorbească cu mine. Am văzut numele domnului Şucu acolo, m-a întrebat dacă vreau să vin la Rapid, că sunt dorit aici.

Nu puteam să spun ‘da’ din prima, am vorbit cu familia, cu agentul. Toată lumea cu care am vorbit mi-a spus că nu trebuie să stau pe gânduri. Să mă duc la Rapid, că fac pasul corect.

Eu deja luasem decizia în proporţie de 95%. După câteva ore, l-am sunat pe domnul Şucu înapoi şi i-am spus că vreau să vin la Rapid”, a mărturisit .

“Am venit cu gândul aici de a câștiga trofee”

“Mă simt foarte bine. Am încredere că putem să ducem Rapidul sus în clasament. Eu am venit cu gândul aici de a câștiga trofee. Am fost primit bine și mă bucur că am ales Rapid. Sper să facem meciuri cât mai bune și să acumulăm cât mai multe puncte.

Nu am nevoie de mult timp de adaptare, pentru că știu campionatul, știu echipa și îmi cunosc și colegii. Voi da totul pentru a începe bine aici. O să fiu la capacitate maximă pentru meciul de luni cu liderul campionatului, U Cluj. Vrem să luăm cele 3 puncte, pentru că jucăm acasă în primul rând.

Mă așteptam ca Rapidul să aibă un start de sezon mai bun, dar eu zic că vom începe să strângem victoriile. E bună concurența, pentru că te ajută să dai maximul. Vreau să fiu sănătos și să ajut echipa.

Personal, îmi doresc să înscriu cât mai mult, să dau cât mai mult pase de gol și voi da 100% tot timpul pentru că așa sunt eu, las și ultimul strop de energie pe teren.

E o atmosferă incredibilă care m-a făcut să dau mai mult de fiecare dată când am jucat aici, chiar dacă erau fanii adversarei cei care strigau. Acum că o să fie galeria de partea mea, sunt sigur că o să am evoluții mult mai bune în teren.

Viziunea, tehnica de pasare, precizia și șutul la poartă sunt atuurile mele. Lucrez să îmi îmbunătățesc viteza. Nu știu dacă mă asemăn cu el, dar Toni Kroos este un idol pentru mine”, a mai spus Grameni.