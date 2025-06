Dina Grameni, reproș pentru adversari după Italia U21 – România U21 1-0: „O echipă plină de jucători din Serie A să apeleze la trageri de timp…”

România a făcut un meci bun împotriva Italiei, la debutul la Campionatul European din Slovacia, dar a plecat fără punct de pe stadionul din Trnava. „ , asta în ciuda unor ocazii mari ratate de tricolori.

Dina Grameni îl îmbărbătează pe Louis Munteanu după penalty-ul ratat: „Tot el o să ne scoată”

Naționala sub 21 de ani a României . Selecționata lui Daniel Pancu a pierdut la limită în fața Italiei, asta cu toate că a avut șanse importante de a înscrie.

ADVERTISEMENT

în minutul 26, iar , chiar înainte de finalul primei reprize. Atacantul de la CFR Cluj a fost „ghicit” de portarul advers.

Chiar și așa, tricolorii au continuat să alerge după egalare, dar rezultatul a rămas, din păcate, neschimbat. După fluierul final, Dina Grameni i-a criticat pe adversari pentru felul în care au ales să-și protejeze avantajul minim de pe tabelă.

ADVERTISEMENT

Acesta a avut, de asemenea, , ca urmare a penalty-ului ratat în prima repriză. Mijlocașul Rapidului este convins că vârful din Gruia va puncta la acest turneu final.

„Clar se putea mai mult. Am simțit că se putea mai mult, am dovedit că se putea mai mult. După opinia mea nu meritam să pierdem acest meci. O echipă a Italiei plină de jucători din Serie A să apeleze la trageri de timp din minutul 45 și să se dea doar 2-3 minute de prelungiri, nu este ok.

ADVERTISEMENT

Dar nu din cauza asta am pierdut. Am avut încredere totală din primul minut. Am demonstrat în meciurile amicale de dinainte că avem valoare. Am avut ocazii, mai ales pe final, prin Mitrov. Din păcate nu am luat puncte.

ADVERTISEMENT

La pauză i-am spus lui Louis că nu este o problemă. Tot el o să ne scoată. Putea oricine să fie în locul lui. Nu-i problemă, își va reveni Louis”, a declarat Dina Grameni la .

4,60 este cota FORTUNA pentru pronosticul ”Rezultat final – X” la Spania U21 – România U21